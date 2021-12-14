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Новини Економіка
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акциз (166) цигарки (622)

Попри рейди поліції, нелегальні цигарки duty free вільно продаються в Києві, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Попри рейди поліції, нелегальні цигарки duty free вільно продаються в Києві, - ЗМІ

Незважаючи на реалізацію правоохоронними органами операції "Акциз", спрямованої на виявлення нелегального тютюну, алкоголю та палива, цигарки без акцизних марок під виглядом товарів для duty free можна купити у Києві чи не у вільному продажу.

Про це розповіли журналісти програми "Особливий погляд", яка вийшла на "5 каналі". Вони провели експеримент і купили в одному з таких кіосків пачку без податків, а потім викликали поліцію.

Безстрокова операція Нацполіції "Акциз", мета якої – припинення нелегальної торгівлі паливом, алкоголем та тютюном, розпочалася з 1 листопада. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, з початку операції перевірено понад 86 тис. об'єктів нелегального ринку алкоголю та тютюну, проведено 384 обшуки, відкрито 141 кримінальне провадження.

За даними аналітиків Kantar Україна, 67% усієї нелегальної тютюнової продукції реалізується через нелегальні кіоски. У такому кіоску вартість пачки в 30 грн пояснили тим, що продукція призначена для магазинів безмитної торгівлі duty free і тим, що сигарети "йдуть з митниці". Чек покупцям не видали. Аналогічну пачку журналісти згодом купили у супермаркеті за 50 грн - у чеку вже вказано розмір акцизу (27 грн), ПДВ та роздрібний акциз.

Щоб припинити незаконну діяльність, репортери викликали нацполіцію. "За хвилину до приїзду слідчо-оперативної групи касирка вибігає з кіоску та закриває його на замок. Хто та як попередив жінку – незрозуміло", - констатують журналісти. Правоохоронці, які приїхали на місце, зафіксували заяву та залишили контакти для звернення до чергового.

Через кілька днів, коли автори сюжету повернулися на ту саму точку, кіоск продовжував успішно працювати. "Щоправда, тут посилили заходи безпеки. Як тільки ми починаємо фіксувати роботу, як касира одразу попереджають про це", - зазначає репортер.

За даними дослідження аналітичної компанії Kantar Україна, яке було оприлюднено на початку листопада, рівень нелегального ринку торгівлі тютюновими виробами в Україні сягнув уже 18,1%. Це близько 7,5 млрд цигарок на рік. У Kantar підрахували, що втрати бюджетів усіх рівнів від "сірої" торгівлі у 2021 році становитимуть близько 14 млрд грн. Це чверть запланованих державою прибутків від тютюнових акцизів.

У коментарях журналістам експерти підтвердили, що однією із причин активної роботи тіньового ринку тютюнової продукції є неефективна робота правоохоронців.

"Якщо порівнювати різні групи підакцизних товарів, то є досягнення у протидії нелегальному ринку палива, нелегальному ринку алкоголю, а на ринку тютюну, на жаль, одні поразки", - сказав в інтерв'ю програмі "Особливий погляд" на 5 каналі голова податкового комітету Данило Гетманцев . "Усі ці точки нелегальної торгівлі зазвичай кришуються тими самими правоохоронцями, вони всі чудово знають, де такий товар продають", - доповнює його колега Олександра Устінова.

"Це справді слабка робота правоохоронних органів усіх рівнів. Я не думаю, що тут треба говорити про непрофесіоналізм. Це просто заробляння грошей тими чи іншими чиновниками на тих чи інших рівнях. І до того, тут, напевно, не лише проблема силовиків, скільки і місцевої влади, і силовиків, і, по суті Києва (центральної влади, – ред.), який не може не помічати всі ці історії", - зазначає виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.
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Топ коментарі
+6
Ну оно так бывает, когда налогами и цифровыми технологиями рулят мошенники, а борьбой с наркоманией наркодиллеры.

Правда 73% не понимают до сих пор, как так получилось.
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14.12.2021 10:11
+5
Хто гади? Слуги, Гетьманцев і поліцаї? Звісно що гади.
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14.12.2021 10:04
+3
Когда-то я гнал на Южанину, теперь вижу, что гетьманцев полный отморозок, и возможно, наркоман, так как его финансовые инициативы в незадурманенную голову не придут.
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14.12.2021 10:14
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От гады.
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14.12.2021 10:02 Відповісти
Хто гади? Слуги, Гетьманцев і поліцаї? Звісно що гади.
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14.12.2021 10:04 Відповісти
нелегальна торгівля цигарками була споконвічно і завжди. Там настільки все кришується, що навіть бабка може торгувати з валізами, не треба навіть кіоск.
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14.12.2021 10:13 Відповісти
За,********* влади,я,всіляко підтримутиму безакцизну торгівлю!!!
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14.12.2021 10:15 Відповісти
Ціни повинні відповідати прибуткам населення. Чому в Швейцарії чи в Норвегії ціни вищі ніж в Болгарії чи в Румунії. А р
наша владна братва ...
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14.12.2021 10:16 Відповісти
З пограбованої платні легше хороми городити
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14.12.2021 10:19 Відповісти
Ну оно так бывает, когда налогами и цифровыми технологиями рулят мошенники, а борьбой с наркоманией наркодиллеры.

Правда 73% не понимают до сих пор, как так получилось.
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14.12.2021 10:11 Відповісти
а ти лише щойно роздуплився? Торгували цигарками постійно. Я не раз викликав поліцію і в 15 і в 16 році - реакція аналогічна. Рука руку миє.
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14.12.2021 10:14 Відповісти
Не поверишь - сигаретами будут торговать и после твоей смерти, если будет спрос.

Вопрос в том, как и какими.

П.С. А бабулек с сигаретами ты можешь шугать полицией хоть до скончания века. Речь вобще не о них.
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14.12.2021 10:18 Відповісти
дурачек, речь как раз и о них. поскольку и бабушек и киоски крышуют одни и те же элементы, которые были, есть и будут. независимо от пороховской или зеленой влады
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14.12.2021 11:06 Відповісти
Дурачек гоняется за бабушками, когда речь идет о миллионах ящиков неподакцизных сигарет.
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14.12.2021 11:11 Відповісти
а чем отличается бабушка в киеоске от бабушки без киоска? торгуют из одних и тех же неподакцизных миллонов ящиков и кеш сдают одним и тем же хозяевам. Только бабки без киоска имеют очевидное преимущество в мобильности , их труднее "закрыть", они легко и быстро совершают релокейт на соседнюю станцию метро.
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14.12.2021 11:31 Відповісти
73% больше не ашибуцца. они проголосуют за Разумкова, он обещает что посадит Зеленского
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14.12.2021 10:23 Відповісти
Пограбунок українців у кишені пархатих триває!!!
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14.12.2021 10:11 Відповісти
Репортери замість,якої корисної справи перетворилися на смердючих стукачів
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14.12.2021 10:13 Відповісти
Когда-то я гнал на Южанину, теперь вижу, что гетьманцев полный отморозок, и возможно, наркоман, так как его финансовые инициативы в незадурманенную голову не придут.
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14.12.2021 10:14 Відповісти
Ніякими парфумами гнилу сутність несховати
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14.12.2021 10:17 Відповісти
Борцуни, буде попит - буде і пропозиція.
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14.12.2021 10:22 Відповісти
Все это от нищеты, никакими силовыми методами это не победить.
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14.12.2021 10:22 Відповісти
Поднимите акциз до 200 грн./пачка!
И контрабанда сразу исчезнет.
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14.12.2021 11:28 Відповісти
а вы что думали, рукамиводители херовы? повышайте еще больше акцизы и вообще хер получите, я фиг буду покупать пачку за 50 если есть возможность купить за 25.... и болт я ложил на ваш акциз. дебилы
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14.12.2021 12:12 Відповісти
то такі рейди
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14.12.2021 12:28 Відповісти
У нас кіоск тримає начальник податкової.
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14.12.2021 13:28 Відповісти
а вы еще акцизы поднимите. а то че-то мало контрабаса возят и делают в 3-ю смену.
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14.12.2021 13:36 Відповісти
 
 