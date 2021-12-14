Австралія підтримує позицію G7 щодо стримування РФ від ескалації на кордоні з Україною

Австралія приєдналася до країн G7 у стримуванні Росії від ескалації напруженості на російсько-українському кордоні.

Про це повідомила у твітері міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн, інформує Цензор.НЕТ.

"Австралія підтримує наших близьких партнерів, включно зі США та Європейським Союзом, у стримуванні Росії від ескалації напруженості на кордоні України та заохоченні повернення до дипломатії. На зустрічах у Європі та G7 цього тижня я підтвердила нашу незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначила Пейн.

Раніше повідомлялося, що глави МЗС країн G7 у неділю закликали Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань та транспарентності військової активності, попередили про серйозні наслідки у разі нападу на Україну.

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