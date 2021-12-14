Після закінчення пандемії світ залишиться з більш серйозними проблемами, ніж до її початку, - глава ВООЗ Гебреєсус
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У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що після закінчення пандемії коронавірусу світ зіткнеться з більш серйозними викликами, ніж раніше.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейєсус.
"Коли пандемія закінчиться, ми залишимося з більш серйозними проблемами, ніж до її початку: бідність, голод, нерівність, неінфекційні захворювання, зміна клімату та багато іншого", — зазначив він.
За його словами, пандемія показала людству, що "якщо здоров’я піддається ризику, то ризику піддається все". У зв’язку з цим потрібна "фундаментальна зміна" сприйняття цінності здоров’я.
Глава ВООЗ заявив про необхідність "сприяти економічному зростанню, заснованому на здоров'ї та добробуті людей та планети".
"Пандемія привела нас до роздоріжжя доріг. Позаду нас лежить звичайний шлях ведення бізнесу - шлях, який призвів нас до кризи. Перед нами новий шлях: шлях, що веде до більш здорових та стійких суспільств", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
В СССР БЫЛА САМЫМ ПРОДУКТИВНЫМ И РАЬОТАЮЩИМ ОРГАНИЗМОМ ПРИ ВСЕХ ЕЕ НЕДОСТАТКАХ исходя из понятия всеобщий охват населения и массовость от 80 до 100% охвата.... Медицину категорически нельзя ставить в ранг колбасы автомобиля охватывать все рынком медицина это сама жизнь и здоровье человека нации целой страны .... нельзя и это поняли в мире общественынй транспорт делать рыночным --там он признан общественно необходзимым для государства ....никому ведь не пришла в голову идея комерчески все перевести в военном оборонном деле.. также социально жизненным является услуги коммунального сектора свет газ вода отопление а иначе если все на рынок то и голову можно потерять..также и в образовании.... что собственно и показли вакцинации шмундяком от неясно чего и чем..главное получить мега корпорациям мафии фармкомпаниям бабло сверхприбыль-- а человек его здоровье и жизнь вообще в 5 сотне приоритетов....в их списках...
https://www.youtube.com/watch?v=7GUn5gjnQms
це він про що???
На основе технологии разработанной для борьбы с ковидом, модерна сделала прививку от ВИЧ. Колоссальный прорыв, одно из главных событий в медицине за последние лет 50, доказательство универсальности технологии, которая перевернёт мир.
Что в комментариях? А вот что:
"Пандемія привела нас до роздоріжжя доріг. Позаду нас лежить звичайний шлях ведення бізнесу - шлях, який призвів нас до кризи. Перед нами новий шлях: шлях, що веде до більш здорових та стійких суспільств", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3305060
Хоть кто нибудь понял этот бред??????
Впереди у нас путь для здоровых и стойких, только сразу нужно чуток вымереть от проблем???7
Саме з Еритрех родом голова ВОЗ Гебрейсус.
"Співпадіння? Не думаю"
https://youtu.be/9yMRpXaAgMs?t=2370