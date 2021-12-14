Міністерка економіки Свириденко про зростання цін: Україна працює на світових ринках та не може на це вплинути
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Перший віце-прем’єр - міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила причини зростанням цін в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це Свириденко заявила в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"Тому що є світові ціни, тому що є відкрита економіка України. І, звичайно, що ми експортуємо всі ці продукти, про які ви сказали", - відповіла міністерка на запитання про те, чому, якщо за підсумками 2021 року інфляція в Україні складе близько 10%, олія дорожчає на 60%.
За її словами, Україна працює на світових ринках, тому відбувається зростання цін, і вона не може на це вплинути.
"Ми можемо боротися тими інструментами, які я зазначила. Ми можемо впливати, скажімо, на ціну на газ тощо", - додала Свириденко.
Топ коментарі
+8 игорь полковник
показати весь коментар14.12.2021 10:17
+7 Василь Довганенко 7230397a
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+7 jklpqrs
показати весь коментар14.12.2021 10:18
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"парадокс заключается в том что экспортируемые продукты стоят дешевле чем Украинские". У Вас говорится об Украине, Германия не упоминается. Не юлите.
И еще, Украина импортирует овощи борщевого набора весной, а не осенью или зимой.
Ось ціни в Реве (2кг - 1євро):
https://shop.rewe.de/p/karotten-2kg/8339524?region_id=440629&serviceTypes=pickup&ecid=pla_google_vs_nonbr_%28shp%7Cpickup%29pm%7Cobst-gem%C3%BCse_obst-gem%C3%BCse_lia_1735261377_71943651790&gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzpdmd4oSbYYPjWprD5qBIMu95SRF8FF00hlLZkPcSv9T_uvOiIu7S0aAsSEEALw_wcB
P.S.
Есть подозрение, что лично для себя, правительство уже давно обеспечило "европейский уровень жизни". Именно поэтому рост цен их особо не парит.