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Міністерка економіки Свириденко про зростання цін: Україна працює на світових ринках та не може на це вплинути

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Міністерка економіки Свириденко про зростання цін: Україна працює на світових ринках та не може на це вплинути

Перший віце-прем’єр - міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила причини зростанням цін в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це Свириденко заявила в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Тому що є світові ціни, тому що є відкрита економіка України. І, звичайно, що ми експортуємо всі ці продукти, про які ви сказали", - відповіла міністерка на запитання про те, чому, якщо за підсумками 2021 року інфляція в Україні складе близько 10%, олія дорожчає на 60%.

За її словами, Україна працює на світових ринках, тому відбувається зростання цін, і вона не може на це вплинути.

"Ми можемо боротися тими інструментами, які я зазначила. Ми можемо впливати, скажімо, на ціну на газ тощо", - додала Свириденко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Тогда почему цены на продукты выше чем в Польше или Греции?
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14.12.2021 10:17
+7
Слуги нікчемні гниди. Потрібно захищати внутрішні ціни, а не віддавати все на розграбування спекулянтам. Приклад: США -ціна газу за 1000 кубів в районі 150 баксів.
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14.12.2021 10:09
+7
Так это был не Порох?
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14.12.2021 10:18
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от нікчемні падли - де ЗП середньоевропейські при цінах які практично рівні та вищі середньоевропейським ...
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14.12.2021 10:01 Відповісти
Слуги нікчемні гниди. Потрібно захищати внутрішні ціни, а не віддавати все на розграбування спекулянтам. Приклад: США -ціна газу за 1000 кубів в районі 150 баксів.
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14.12.2021 10:09 Відповісти
Парадокс заключается в том что экспортируемые продукты стоят дешевле чем Украинские. Что на это скажешь Илон Маск?!
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14.12.2021 10:05 Відповісти
В германии морковь стоит 3 евро. Что скажешь на это Орест?
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14.12.2021 11:26 Відповісти
Скажу что у нас кол-во долб...в зашкаливает, которые смысл прочитанного всосать не могут. Ты много у нас на прилавках видел экспортной моркови из Германии?
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14.12.2021 11:37 Відповісти
действительно количество долб...в зашкаливает, которые не понимают разницы между импортом и экспортом.
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14.12.2021 12:19 Відповісти
Вот я и говорю, не отдупляют и не хотят отдуплять смысл написанного. В контексте ЭКСПОРТНОЙ МОРКОВИ ИЗ ГЕРМАНИИ это как раз экспорт, Германия ее экспортирует. Так что в Вашем случае, батенька, Вы не долб....б, Вы латентный долб...б.
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14.12.2021 12:28 Відповісти
экспорт - то что мы продаем за рубеж, импорт - то, что покупаем. Учите матчасть.
"парадокс заключается в том что экспортируемые продукты стоят дешевле чем Украинские". У Вас говорится об Украине, Германия не упоминается. Не юлите.
И еще, Украина импортирует овощи борщевого набора весной, а не осенью или зимой.
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14.12.2021 12:55 Відповісти
Даже и не знаю что хуже, просто дол..., латентный или упоротый....
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14.12.2021 13:04 Відповісти
в Дюсельдорфе в магазине.
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14.12.2021 12:16 Відповісти
Якщо вони не можуть вплинути, то може пішли би з посад, та дали можливість працювати тим, хто може вплинути?)
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14.12.2021 10:16 Відповісти
Тогда почему цены на продукты выше чем в Польше или Греции?
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14.12.2021 10:17 Відповісти
казнокрадство, коррупция и бешенные налоги
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14.12.2021 10:22 Відповісти
На кой нам такие министры с огромными зарплатами, если они ни на что повлиять не могут, получается что никто не заметит потери бойца.
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14.12.2021 10:57 Відповісти
Так это был не Порох?
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14.12.2021 10:18 Відповісти
Спасибо министру экономики за объяснения - сказал пенсионер со стажем 40 лет и пенсией 2200гр.!
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14.12.2021 10:20 Відповісти
проблема не в ценах, а нищенских доходах населения, точнее в казнокрадстве и коррупции
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14.12.2021 10:21 Відповісти
Если правительство говорит о том, что цены у нас, типа, "объективно" европейские, но при этом, европейский уровень жизни они обеспечить не могут, то возникает логичный вопрос: А накуя нам такое правительство?

P.S.
Есть подозрение, что лично для себя, правительство уже давно обеспечило "европейский уровень жизни". Именно поэтому рост цен их особо не парит.
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14.12.2021 10:23 Відповісти
Точно!Во всем мире правительства состоят из участников быдлячих клоунских шоу.Доколе!
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14.12.2021 10:27 Відповісти
Как мы далеко пошли, работаем на мировом рынке. Дай Бог, дай Бог, можете и не доработать с такой политикой.
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14.12.2021 10:36 Відповісти
врет. в Польше продукты "подорожали" так микроскопически, что основная масса поляков этого даже не заметила! и это при том, что у них в отличии от Украины, доллар растет а не "падает" в связи с "хотелками" НБУ!
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14.12.2021 10:37 Відповісти
Відповідь наступна - Україною десятиріччями керують п@здуваті дебіли, які не можуть створити нормальні умови для власного виробника.
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14.12.2021 10:38 Відповісти
Эта дура вообще знает, что такое протекционизм и как защищать свои товары и их производство не кукарекая, что цены на внешних рынках такие!
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14.12.2021 10:41 Відповісти
Втирай тем кто не был за границей ))))
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14.12.2021 10:48 Відповісти
дура баба ...
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14.12.2021 10:51 Відповісти
Оказывается к Порошенко,срущему в штаны зедегенератам,добавились подонки мирового капитализма.
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14.12.2021 11:06 Відповісти
Так и хочется дать в морду тому, кто пичкает нас европейскими ценами, а дает зарплату украинскую!
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14.12.2021 11:14 Відповісти
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14.12.2021 11:15 Відповісти
министр сидит явно не в том месте.
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14.12.2021 14:03 Відповісти
КОгда Порошенко был президентом любой ЗЕбил с пеной у рта визжал что подорожавшая на 50 коп цибуля в Сильпошечке это лично вина Порошенко. А сейчас ЗЕбилы вона как запели...мировые цены оказываеца виноваты, а ЗЕбубачка со своим Щапито 95 конечно не причём!
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15.12.2021 01:52 Відповісти
Не нужно лицемерить. Экспорт леса и металлолома легко закрывается, если богатый и уважаемый человек наживается внутри страны. Её просто нужно стукнуть палкой по спине и спросить ещё раз.
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15.12.2021 11:44 Відповісти
 
 