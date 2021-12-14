Апеляційний суд скасував рішення ОАСК на користь Коломойського щодо визначення пов’язаних з "Приватбанком" осіб, - НБУ

Шостий апеляційний адміністративний суд 13 грудня скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, яким було задоволено позов кіпрської Triantal Investments Ltd. та скасовано рішення Національного банку від 13 грудня 2016 року про визначення пов’язаних з "Приватбанком" осіб. Водночас суд закрив провадження в цій справі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду апеляційної інстанції. Судом скасовано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, а провадження у справі закрито, оскільки відповідно до позиції Великої Палати Верховного Суду у справі № 826/20221/16 рішення Національного банку про визначення осіб пов’язаними не може бути оскаржене в суді жодної юрисдикції", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нацбанк також нагадує, що компанія Triantal Investments Ltd, підконтрольна колишньому акціонеру ПриватБанку Ігорю Коломойському, до націоналізації була власником 16,7362% акцій банку.

Зазначимо, у квітні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення у справі щодо процедури націоналізації "Приватбанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому співвласникові банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

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Зокрема, було задоволено вимоги позивача щодо скасування рішення Національного банку від 13 грудня 2016 року №105, яким було визначено перелік пов'язаних з "Приватбанком" фізичних та юридичних осіб.

Тоді в Нацбанку пояснювали, що рішення про перелік пов'язаних з банком осіб є одним з основних у процесі виведення у грудні 2016 року неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави. В ході цього процесу було проведено процедуру "bail-in", що полягає в обміні коштів, пов'язаних з банком осіб на акції банку з подальшим продажем Міністерству фінансів.