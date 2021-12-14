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ВР (11730) податки (1495) податкова (373) Державна податкова служба (96) Гетманцев (430)

Опір боротьбі зі "скрутками" є навіть на рівні вищого керівництва ДПС, але ми працюємо жорстко, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Опір боротьбі зі

Влада побудує таку Державну податкову службу, яка буде сервісом для платників податків.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді розповів нардеп "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, все, що зараз відбувається у Державній податковій службі є безпрецедентним.

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"Усі ви помітили інформаційний фон, який створюється конвертаторами і, на жаль, недобросовісними держслужбовцями в середині Державної податкової служби, які опираються змінам. Але ми дійсно минулого тижня повністю припинили зловживання з ПДВ – так звані скрутки", - зауважив нардеп.

Гетманцев розказав, що фінансовий комітет Верховної Ради взявся за контроль здійснення боротьби з незаконними діями у податковій.

"Чому раніше не вдавалося? Тому що система є надміцною. Будь-яка людина, яка сюди потрапляла, ставала її складовою, а також тих корупційних схем, які діють у податковій службі. Сьогодні ми їх припинили. Ми працюємо жорстко, але є опір навіть на рівні вищого керівництва Державної податкової служби. Ми його у бідь-якому разі зламаємо", - пообіцяв "слуга народу".

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Нардеп також пообіцяв, що жодний посадовець, який брав участь у "скрутках", не залишиться непокараним.
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Топ коментарі
+15
Чувак, который всю жизнь занимался налоговым мошенничеством, про свою неравную борьбу с налоговыми скрутками.
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14.12.2021 10:20
+7
Реформатори, яких ми заслужили. Ідеолог "амністії капіталів" Гетманцев оформив все майно на маму
29 травня цього року Гетманцев подав щорічну декларацію. Виходячи з даних у ній, прихильник "все в білу", "касовий апарат в кожен дім" та "амністії капіталів" Гетманцев майже все майно, нерухомість, авто, і навіть частину готівки, записав на власну матір. Тож, у декларації Гетманцева за минулий, 2019 рік зазначено 27( ) об'єктів нерухомості, більшість з яких належать матері декларанта.
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14.12.2021 10:44
+5
Хвали мене, моя губонька.Результат відомий наперед. Бідні стануть жебраками, 1% населення скупить всю елітну Європейську нерухомість.
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14.12.2021 10:21
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Чувак, который всю жизнь занимался налоговым мошенничеством, про свою неравную борьбу с налоговыми скрутками.
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14.12.2021 10:20 Відповісти
Ничего удивительного. В Турции, например, переломным моментом в борьбе с махинациями стало назначение на главную должность главного же обнальщика страны.
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14.12.2021 10:32 Відповісти
в смысле зятя Ердогана?
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14.12.2021 10:37 Відповісти
А у них в это время скоморох-наркоман, не контролирующий даже себя, был президентом?
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14.12.2021 10:50 Відповісти
Каломойський і К недоторкані.
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14.12.2021 10:42 Відповісти
Хвали мене, моя губонька.Результат відомий наперед. Бідні стануть жебраками, 1% населення скупить всю елітну Європейську нерухомість.
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14.12.2021 10:21 Відповісти
Расшифруйте слово « скрутки»
а то перешли на Эзопов язык, чтобы обыкновенный налогоплательщик спал спокойно , пока его обворовывают
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14.12.2021 10:21 Відповісти
"Обыкновенный налогоплательщик" у нас - существо мифическое, типа Санты
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14.12.2021 10:38 Відповісти
ми працюємо жорстко (Гетьманцев в черной коже, а рядом два афроукраинца с плётками)
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14.12.2021 10:36 Відповісти
опір змінам..???яким змінам???
шо воно верзе??
Зробіть ПДВ 7% той все питання
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14.12.2021 10:38 Відповісти
Про Клоуна і Pandora papers ні слова.
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14.12.2021 10:43 Відповісти
Реформатори, яких ми заслужили. Ідеолог "амністії капіталів" Гетманцев оформив все майно на маму
29 травня цього року Гетманцев подав щорічну декларацію. Виходячи з даних у ній, прихильник "все в білу", "касовий апарат в кожен дім" та "амністії капіталів" Гетманцев майже все майно, нерухомість, авто, і навіть частину готівки, записав на власну матір. Тож, у декларації Гетманцева за минулий, 2019 рік зазначено 27( ) об'єктів нерухомості, більшість з яких належать матері декларанта.
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14.12.2021 10:44 Відповісти
Ді ніс,сидить працює,...-Як почухати у сраці,без затрат,ручної праці
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14.12.2021 10:49 Відповісти
Звучит достаточно сказочно. Особенно, если учесть, что сейчас в аппарате ГФС и даже офисе *********** работают соратники бывшего министра Клименко. И как-то не верится, что эти "!трудящиеся" перековались и стали помогать разоблачать неплательщиков. Тогда что они делают там, на высших этажах власти?
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14.12.2021 11:15 Відповісти
Конечно построим, флаг тебе в руки, не опоздайте.
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14.12.2021 11:21 Відповісти
А паспорт у гетманцева чей? А жена у него в чьих помощниках? Или у него муж?
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14.12.2021 11:23 Відповісти
Где ярды с таможни?
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14.12.2021 11:35 Відповісти
там же де и ярды со скруток)
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14.12.2021 12:06 Відповісти
Гетьманців робить все, щоб загнати країну в стійло Путлера.
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14.12.2021 11:56 Відповісти
 
 