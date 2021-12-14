Опір боротьбі зі "скрутками" є навіть на рівні вищого керівництва ДПС, але ми працюємо жорстко, - "слуга народу" Гетманцев
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Влада побудує таку Державну податкову службу, яка буде сервісом для платників податків.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді розповів нардеп "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев.
За його словами, все, що зараз відбувається у Державній податковій службі є безпрецедентним.
"Усі ви помітили інформаційний фон, який створюється конвертаторами і, на жаль, недобросовісними держслужбовцями в середині Державної податкової служби, які опираються змінам. Але ми дійсно минулого тижня повністю припинили зловживання з ПДВ – так звані скрутки", - зауважив нардеп.
Гетманцев розказав, що фінансовий комітет Верховної Ради взявся за контроль здійснення боротьби з незаконними діями у податковій.
"Чому раніше не вдавалося? Тому що система є надміцною. Будь-яка людина, яка сюди потрапляла, ставала її складовою, а також тих корупційних схем, які діють у податковій службі. Сьогодні ми їх припинили. Ми працюємо жорстко, але є опір навіть на рівні вищого керівництва Державної податкової служби. Ми його у бідь-якому разі зламаємо", - пообіцяв "слуга народу".
Нардеп також пообіцяв, що жодний посадовець, який брав участь у "скрутках", не залишиться непокараним.
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а то перешли на Эзопов язык, чтобы обыкновенный налогоплательщик спал спокойно , пока его обворовывают
шо воно верзе??
Зробіть ПДВ 7% той все питання
29 травня цього року Гетманцев подав щорічну декларацію. Виходячи з даних у ній, прихильник "все в білу", "касовий апарат в кожен дім" та "амністії капіталів" Гетманцев майже все майно, нерухомість, авто, і навіть частину готівки, записав на власну матір. Тож, у декларації Гетманцева за минулий, 2019 рік зазначено 27( ) об'єктів нерухомості, більшість з яких належать матері декларанта.