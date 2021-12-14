За добу від COVID-19 у Києві померла 21 особа, виявлено 1066 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 1066 хворих на коронавірус. 21 людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

"1066 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 21 людина померла. Всього, за період пандемії, в Києві 7902 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 314 771", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 595 жінок віком від 18 до 92 років та 417 чоловіків віком від 18 до 98 років. А також 26 дівчаток від 10 місяців до 17 років і 28 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 11 жінок від 59 до 83 років і 10 чоловіків від 45 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізували 64 хворих на коронавірус та 138 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 3037 людей. Загалом коронавірус подолав 289 067 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 212, у Дарницькому — 180 та в Оболонському районі — 140 випадків", – зазначив Віталій Кличко.