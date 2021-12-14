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Україна прагне до повноправного членства в ЄС і НАТО, - Кулеба про пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна прагне до повноправного членства в ЄС і НАТО, - Кулеба про пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності України

Затверджена Стратегія зовнішньополітичної діяльності України виключає позаблоковий статус України. Крім того, вона визначає одним з ключових напрямків прагнення в НАТО і ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час представлення пріоритетів зовнішньої політики країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Стратегія залишає в минулому багатовекторність, позаблоковість", - зазначив він.

Кулеба зазначив, що одним з шести напрямків стратегії є "продовження курсу на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Яке ЄС з НАТОЮ коли у вас в ОПі кротів як на собаці блох.
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14.12.2021 11:10
+7
Кулеба говорить те, що подабоється 60% населення України, але Вова робить те, що подобається решті населення України і всьому населенню Засрашки - своїми діями робить все, щоб ми ніколи не вступили в НАТО.
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14.12.2021 11:09
+5
С замминистра МВД наркодиллером, главным налоговиком мошенником, агентами ФСБ в офисе президента, и президентом в кармане Коломойского?

Ну хотеть-то не вредно.
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14.12.2021 11:14
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Кулеба говорить те, що подабоється 60% населення України, але Вова робить те, що подобається решті населення України і всьому населенню Засрашки - своїми діями робить все, щоб ми ніколи не вступили в НАТО.
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14.12.2021 11:09 Відповісти
"стремиться" на словах и "стремиться" на деле - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Думаю, что в ЕС и НАТО это видят и понимают.
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14.12.2021 11:10 Відповісти
Яке ЄС з НАТОЮ коли у вас в ОПі кротів як на собаці блох.
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14.12.2021 11:10 Відповісти
С замминистра МВД наркодиллером, главным налоговиком мошенником, агентами ФСБ в офисе президента, и президентом в кармане Коломойского?

Ну хотеть-то не вредно.
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14.12.2021 11:14 Відповісти
Там крім цього заступника міністра купа громадян РФ і купа раніше засуджених, можливо і наркозалежних. Керують поліцією ті, що навіть ні разу не відкривали кодексів і не мають поняття ОРД, але отримали доступ до секретних документів і зливають все ворогу і злочинцям. А де кадри МВС? Де хвальона УВБ, я вже не кажу про СБУ?
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14.12.2021 12:56 Відповісти
Саме бла-бла, не підкріплене жодною дією.
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14.12.2021 11:15 Відповісти
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14.12.2021 11:35 Відповісти
Папудало против.
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14.12.2021 11:17 Відповісти
Коротко про західні цінності Німеччини

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14.12.2021 11:20 Відповісти
Дадушка Джо согласился с Х#йлом что 10 лет Украины в НАТО не ждать... Соответственно, сюда же входит и непредоставление ПДЧ Украине в течение, того же срока... Кремлевский утырок выдвинул требование не размещать вооружённые силы и вооружение стран НАТО на территории Украины, отказ от размещения военных советников, баз которые помогают украинским вооруженным силам повышать оборонное мастерство для противостояния агрессии,. И возможно дедушка Джо и это примет...Адольфовна в свою бытность в этом уже отличилась.
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14.12.2021 11:54 Відповісти
А Ермак об этом знает?
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14.12.2021 14:52 Відповісти
 
 