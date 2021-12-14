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Україна прагне до повноправного членства в ЄС і НАТО, - Кулеба про пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності України
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Затверджена Стратегія зовнішньополітичної діяльності України виключає позаблоковий статус України. Крім того, вона визначає одним з ключових напрямків прагнення в НАТО і ЄС.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час представлення пріоритетів зовнішньої політики країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Стратегія залишає в минулому багатовекторність, позаблоковість", - зазначив він.
Кулеба зазначив, що одним з шести напрямків стратегії є "продовження курсу на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО".
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