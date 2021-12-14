УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15508 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
11 732 108
дороги (1505) земля (802) будівництво (760) Велике будівництво (718)

Шмигаль пропонує дозволити примусове платне вилучення земельних ділянок у їхніх власників для будівництва доріг

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Шмигаль пропонує дозволити примусове платне вилучення земельних ділянок у їхніх власників для будівництва доріг

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував дозволити примусове платне вилучення земельних ділянок у їхніх власників у разі виникнення суспільної необхідності для будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення та інших пов'язаних із ними об'єктів дорожньої інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідна ініціатива міститься у законопроекті №6422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження для громадських потреб або за мотивами суспільної необхідності земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, який був зареєстрований у Верховній Раді 10 грудня, а його текст з'явився на сайті парламенту у вівторок .

Ініціатором цього документу виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні побудують іще 9 тис. спортмайданчиків, 19 льодових арен, по 300 шкіл і дитячих садків, - Зеленський. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+29
А свои коттеджи принудительно изьять не хотят?
показати весь коментар
14.12.2021 12:46
+28
Пуйло теж так робить. Дорогой пуйла ідуть його товариші шмигалі-зеленські.
показати весь коментар
14.12.2021 12:46
+27
Надо со Шмыгаля и начать
показати весь коментар
14.12.2021 12:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
дід Шмигаля в 1939-41 роках керував НКВД у Львівській обл. та приймав безпосередню участь у розстрілах політв"язнів, а ****-онук пропонує забирати у людей землю
показати весь коментар
14.12.2021 16:53 Відповісти
Здесь много тех кто постоянно ругает отсутствие развязки на Шулявке. А причина как раз в том что хитроужаленые люди хотят свои стопяццот миллионов миллиардов за квадратный сантиметр. И просто выкупить за общерыночную цену проблематично не имея закона, который планируется к принятию. Таких случае по всей стране достаточно. Приближенные знают планы и вовремя выкупают землю и строения с целью перепродажи государству по совершенно безумным ценам. Государству, то есть каждому из нас, здесь на сайте сидящих. Не надо сводить все к своему огороду и курятнику при нем. И что его обязательно отберет зеленый клован.
показати весь коментар
14.12.2021 16:56 Відповісти
Вы купили квартиру (для Вас гипотетическая ситуация). Сосед рядом купил квартиру этажем выше/ниже и говорит: " Слышь, сосед, давай я тебе дам гривну, и отожсу у тебя комнату, чтобы построить лестницу к себе на другой этаж!" через месяц пришли строители и построили лестницу, а вам под коврик положили гривну".

Как бы там не было, эта земля в частной собственности, и владельца не волнует что нужна развязка, он "инвестировал в эту землю, даже возможно и предусматривая, что продаст эту землю под строительство развязки. И никто не в праве насильно заставить его заключить сделку купли/продажи. Но есть вариант добиться, сделки они есть всегда и один из них заплатить запрашиваемую сумму. Возможно что после этого строительство будет не рентабельным, возможно впишется в затраты. Если не вписывается в затраты - искать другой проект или другие возможности для торга.
По поводу Шулявки, все уперлись в надземную розвязку, что мешает сделать тунельную? Глубины там позволяют, да это будет дороже, но с учетом затребованной суммы за территорию может оказаться дешевле. Но сейчас у города нет средств ни на какую развязку в этом месте. Кличко превратился в мостостроителя/мостореконструктора. А если владельцев устраивает, что стоит земля без дела, за которую они платят налог - их дело. Сегодня на ЦЕНЗОРЕ была статья о том, что собираются поднять цену за аренду земли, правда только для застройщиков https://censor.net/ru/news/3305146/stoimost_arendy_zemli_dlya_kievskih_zastroyischikov_mojet_vozrasti_v_4_raza

показати весь коментар
14.12.2021 18:35 Відповісти
Ну хорошо.Через дачный участок Шмыгаля пройдет первая дорога.
показати весь коментар
14.12.2021 17:29 Відповісти
Шмаркель а ты не боися нарватся на 9мм?
показати весь коментар
14.12.2021 17:53 Відповісти
Это они готовятся для постройки Киевской обходной трассы. Зарабатывать не умеют, поэтому только отнимают
показати весь коментар
14.12.2021 19:06 Відповісти
Давно пора. Иначе ни х??а в Украине не построишь. Сейчас усиленно начнут скупать землю, чтобы потом нажиться. У государства должно быть не спекулянтское мышление, а стратегическое - в отношении дорог, аэропортов, морпортов, мостов, железной дороги, границ, добычи ископаемых, плодородных земель, заводов типа "Южмаша". Нельзя это все отпускать в частные руки. Иначе через вторые-третьи руки это все скупят враги (рХХХияне) и окажется что мы ничем в своей стране не владеем. И опять будем батрачить на помещиков и умирать за ИХ миллиарды.
показати весь коментар
14.12.2021 21:22 Відповісти
Чем ЛИЧНО ТЫ готов поступиться рази интересов "государства", а точнее тех, кому это хочется !?

Ну например - своей квартирой, землей, другим имуществом ! Это сейчас они о дорогах говорят... и ты согласен... А завтра в закон допишут другое, затронув ТВОЕ ЛИЧНОЕ ! Что ты тогда запоешь !?
показати весь коментар
20.12.2021 00:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 