Шмигаль пропонує дозволити примусове платне вилучення земельних ділянок у їхніх власників для будівництва доріг

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував дозволити примусове платне вилучення земельних ділянок у їхніх власників у разі виникнення суспільної необхідності для будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення та інших пов'язаних із ними об'єктів дорожньої інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідна ініціатива міститься у законопроекті №6422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження для громадських потреб або за мотивами суспільної необхідності земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, який був зареєстрований у Верховній Раді 10 грудня, а його текст з'явився на сайті парламенту у вівторок .

Ініціатором цього документу виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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