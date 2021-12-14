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Powerball розіграє $333 мільйони у ніч із суботи. Дізнайтесь, як взяти участь з України (реклама)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Головний приз лотереї Powerball все ще на кону, і на сьогоднішній день лотерея розігрує $333 мільйони.

Топ приз США Powerball акумулював у черговий раз, досягнувши позначки $333 мільйони доларів (це понад 8,9 мільярдів гривень). Наступний тираж пройде найближчої середи, 15 грудня, і хто знає, можливо, наступним переможцем стане хтось із України!

Powerball розіграє $333 мільйони у ніч із суботи. Дізнайтесь, як взяти участь з України (реклама) 01

Оскільки в ході тиражу, який відбувся минулої ночі, нікому з учасників не вдалося вгадати усю виграшну комбінацію повністю, головний приз лотереї Powerball все ще на кону, і тепер хтось може виграти ще більшу суму – на сьогоднішній день лотерея розігрує $333 мільйони.

Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зможе вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі $1 мільйона.

  • Джекпот Powerball досяг 333 млн. доларів, це понад 8,9 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде у ніч із середи, 15 грудня.
  • За результатами минулого тиражу, коли лотерея розігрувала $320 мільйонів, виграшними номерами стали 10-30-37-53-59 та номер Powerball 4.
  • Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати у Powerball з України?

Відповідь однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.

  • Зареєструйтесь на сайті.
  • Виберіть лотерею Powerball з більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.
  • Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.
  • Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Прес-секретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшами не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, за вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!

У 2015 р. мешканець Іраку, який проживає в Багдаді, виграв 6,4 мільйона доларів у лотереї Орегон Мегабакс США, купивши білет на сайті TheLotter. Історія набула широкого висвітлення в американських ЗМІ.

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн. доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

333 млн. доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може зростати нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його в цю середу. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензована Управлінням з азартних ігор Мальти; Посилання на ліцензію MGA/CRP/402/2017. Лише 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально.

Новина публікується на правах реклами
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- 333, миллиона!
- каждому!!!!!!
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14.12.2021 11:29 Відповісти
Если бы я выиграл, то на все деньги купил бы оружие и расхерячил эрэфию нафиг...
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14.12.2021 11:32 Відповісти
Яб вакцин накупил
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14.12.2021 11:40 Відповісти
А я б бояришника.
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14.12.2021 11:53 Відповісти
А пакетиков сколько накупить можно. На всю жизнь хватит.
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14.12.2021 11:58 Відповісти
Ніколи не вигравала у лотерею)))Навіть і випробовувати не буду.
"Не було щастя з ранку не буде і до останку "
Най щастить комусь з України.
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14.12.2021 11:49 Відповісти
Выгравал токо в "Фаворит", на ставках. В "Спортлото" ни разу.
Лохотрон какой то.
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14.12.2021 11:57 Відповісти
цена одного билета - 120 бакинских
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14.12.2021 11:59 Відповісти
это была реклама для богатеньких Буратин ?
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14.12.2021 12:14 Відповісти
выигрывал в онлайн-казино Пари-матч 120 000 гривен с депозита в 3000 гривен полгода назад ( игровые автоматы, слот Deadwood) в бонусной игре поставил 2 раза поляну золота с умножением на 14 и 17..... Выйграть можно и очень крупно, но на дистанции если играть регулярно, то в любом случае будешь в минусе.............. Не рекомендую
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14.12.2021 13:16 Відповісти
 
 