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Зеленський про скупчення російських військ на кордоні України: Це потенціал для шантажу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про скупчення російських військ на кордоні України: Це потенціал для шантажу

Україна наразі не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на наших східних кордонах.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента. 

"Для чого використовуються війська, які скупчені поблизу нашого кордону? Це потенціал для шантажу. Причому передусім проти західних держав. Але якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким, що можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти нашої держави та, можливо, регіону в цілому", - зазначив президент.

За його словами, Україна не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на наших східних кордонах.

Він нагадав, що Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач ООС Павлюк про протидію вторгненню РФ: Україну захистить повітряний щит, а не "стіна" на кордоні 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
он не способен сформулировать самую простую законченную мысль. Он, - дистиллированный идиот, как и вся его паства.
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14.12.2021 11:42
+8
идиот... Как ЭТО косноязычное чучело в КВН играло???
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14.12.2021 11:41
+8
Исключительно по бумажке, заучивался простой текст и с помощью кривляния выдавался в эфир, именно кривляние мордой фирменный стиль этого мудака, что впрочем и нравилось публике
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14.12.2021 11:47
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""Для чого використовуються війська, які скупчені поблизу нашого кордону? Це потенціал для шантажу. Причому передусім проти західних держав."

Боже, який же він недолугий ідіот.
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14.12.2021 11:39 Відповісти
Мне Зеленский неприятен. Но в чем он неправ в этом высказывании?
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14.12.2021 11:41 Відповісти
он не способен сформулировать самую простую законченную мысль. Он, - дистиллированный идиот, как и вся его паства.
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14.12.2021 11:42 Відповісти
Если вам будет легче - то за него многие мысли формулируют другие люди, а он их, мысли, озвучивает...
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14.12.2021 11:58 Відповісти
мне не будет легче. У меня течет кровь из ушей, когда я слушаю зе-баната. Невероятно глупое чучело, - пророк совко-популизма.
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14.12.2021 12:13 Відповісти
Мордор скупчує війська на кордонах України, щоб шантажувати Європу? Може створювати загрозу для україни і Українців?
Вбиваючи українців на Сході, мордор також шантажує Європу?
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14.12.2021 11:44 Відповісти
Европе не нужен вооруженный конфликт, поэтому Москва стягивая войска и пытается накалить обстановку. Больше у нее ничего нет - ни экономики ни финансов ни мозгов)
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14.12.2021 11:48 Відповісти
Одне іншому не заважає!
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14.12.2021 11:48 Відповісти
в том что ИТАЛЬЯНЦАМ надо было говорить пострашнее. Как-никак мы их просим вписываться сейчас за нас и вводить санкции.
А Зеля - идиот, говорит им - ой да не парьтесь, они вас просто шантажируют.
идиот мать его так и эдак.
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14.12.2021 13:13 Відповісти
Ні, кончений наркоман.
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14.12.2021 11:42 Відповісти
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14.12.2021 12:22 Відповісти
ну в цій ситуації він сказав все так як воно є
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14.12.2021 13:15 Відповісти
идиот... Как ЭТО косноязычное чучело в КВН играло???
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14.12.2021 11:41 Відповісти
Исключительно по бумажке, заучивался простой текст и с помощью кривляния выдавался в эфир, именно кривляние мордой фирменный стиль этого мудака, что впрочем и нравилось публике
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14.12.2021 11:47 Відповісти
камандуюсчий знает чё гаварит !
на франтах он был
у акопах между прочим
он салдатав - видал
и абстрелав
- не баялся
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14.12.2021 11:43 Відповісти
я вибачаюся, але "вєрховнавьій !!! камандуюсчій"
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14.12.2021 12:06 Відповісти
Скупчення кацапів навколо нього Зєлю та його поплічників чомусь не лякає.

"Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит "большого общественного значения" в расследовании информации о возможном наличии гражданства России в уволенного замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили.

Об этом Арахамия сказал 13 декабря на брифинге после съезда депутатского объединения, сообщило hromadske.

Журналисты спросили у Арахамии, заинтересована ли "Слуга народа" расследовать факт назначения замглавы МВД человека, который может иметь паспорт РФ.

"Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе.
Ну, был заместитель - нет уже заместителя. Дальше двигаемся", - ответил нардеп."
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14.12.2021 11:44 Відповісти
"дальшє двігаємся" можна уточнити? чим та в яких дозах?
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14.12.2021 12:08 Відповісти
Последний раз быдло мавзолейное успешно напало на НОРД ОСТ и Беслан...трупов немеряно,ослбено детворы...но каогда это Хмыри ВЧК-НКВД-КГБ и прочие крысы жалели детей?Как раз наоборот...а мы впереди женщин и детей стоять не будем...мы будем стоять сзади... вояки сраные...
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14.12.2021 11:47 Відповісти
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14.12.2021 11:50 Відповісти
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14.12.2021 11:51 Відповісти
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14.12.2021 11:49 Відповісти
"Первую леди заметили в супермаркете, когда она принимала участие в съемках программы «Сніданок» (телеканал «1+1»)."
нагнали УДОшников, кинологов. перекрыли половину супермаркета внутри и все вокруг

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14.12.2021 11:50 Відповісти
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14.12.2021 11:50 Відповісти
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14.12.2021 11:51 Відповісти
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14.12.2021 11:52 Відповісти
Крысы Мавзолейные...в Мусорник КРЫСЫ позорные...
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14.12.2021 11:53 Відповісти
Глист...позорный
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14.12.2021 11:56 Відповісти
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14.12.2021 11:58 Відповісти
мать Тереза...
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14.12.2021 11:58 Відповісти
Подружись , мразь , кремлёвская с чортом , так как приблизительно
ты лишил тысячи долларов каждого рассеянина 😠
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14.12.2021 13:25 Відповісти
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14.12.2021 12:00 Відповісти
який ще "зеленський"????? пане Бутусов, вам багато разів було сказано "вєрховньій !!!!! *******************"
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14.12.2021 12:05 Відповісти
Тем, кто на этом сайте, радовался победе Байдена на выборах, рекомендую свежее интервью Андрея Илларионова: https://www.youtube.com/watch?v=GGTpiG4J0wE
Не хочется портить вам настроение, но правда дороже.
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14.12.2021 12:07 Відповісти
после того как зе гадил байдену неудивительно такое отношение и к нашему недопрезику и к стране в целом.
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14.12.2021 12:13 Відповісти
Зато отношения с Путиным у Байдена явно наладились.
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14.12.2021 13:47 Відповісти
Андрей Илларионов хитрый ,умный и коварный враг Украины...,нашел авторитета... Не смеши мой Байрактар и Джавелин...Лучше слушай Виталия Портникова...,полезней будет для ума в башке,а не Майонеза кремлевского...
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14.12.2021 12:11 Відповісти
Враг? Что он сказал против Украины?
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14.12.2021 13:29 Відповісти
В двух словах вывод Илларионова: администрация Байдена сознательно запугивает украинское общество российской агрессией, чтобы заставить его согласитъся на минские соглашения в редакции Путина. Это значит, что ОРДЛО будет иметь право вето на украинские законы и Украине будет отрезан путь в ЕС и НАТО.
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14.12.2021 13:34 Відповісти
Предает всегда тот, от которого не ожидаешь. Остаются только Байрактар и Джавелин, ты прав.
Но лучше "Стугна", "Вильха" и "Нептун". Главне, не верьте красивым словам, кто бы их не говорил.
Всегда помните мюнхенский сговор 1938, когда Гитлеру отдали Чехословакию.
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14.12.2021 13:41 Відповісти
Есть на РАБссии еще один придурок,профессор Соловей типа Ванга и Нострадамус...два депила это сила Илларионов и Соловей...
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14.12.2021 12:17 Відповісти
Та невже є війська московітів на кордоні ?

А зовсім недавно наркоша не бачив жодних військ 😡
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14.12.2021 13:19 Відповісти
Фото к этой статье взято из московской помойки rusonline и является пропагандой . Это фото Цензор размещает очень регулярно ... Редакция , в чем дело ???
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14.12.2021 14:31 Відповісти
 
 