Зеленський про скупчення російських військ на кордоні України: Це потенціал для шантажу
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Україна наразі не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на наших східних кордонах.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Для чого використовуються війська, які скупчені поблизу нашого кордону? Це потенціал для шантажу. Причому передусім проти західних держав. Але якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким, що можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти нашої держави та, можливо, регіону в цілому", - зазначив президент.
За його словами, Україна не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на наших східних кордонах.
Він нагадав, що Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв.
Будь ласка, зачекайте...
Боже, який же він недолугий ідіот.
Вбиваючи українців на Сході, мордор також шантажує Європу?
А Зеля - идиот, говорит им - ой да не парьтесь, они вас просто шантажируют.
идиот мать его так и эдак.
на франтах он был
у акопах между прочим
он салдатав - видал
и абстрелав
- не баялся
"Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит "большого общественного значения" в расследовании информации о возможном наличии гражданства России в уволенного замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили.
Об этом Арахамия сказал 13 декабря на брифинге после съезда депутатского объединения, сообщило hromadske.
Журналисты спросили у Арахамии, заинтересована ли "Слуга народа" расследовать факт назначения замглавы МВД человека, который может иметь паспорт РФ.
"Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе.
Ну, был заместитель - нет уже заместителя. Дальше двигаемся", - ответил нардеп."
нагнали УДОшников, кинологов. перекрыли половину супермаркета внутри и все вокруг
ты лишил тысячи долларов каждого рассеянина 😠
Не хочется портить вам настроение, но правда дороже.
Но лучше "Стугна", "Вильха" и "Нептун". Главне, не верьте красивым словам, кто бы их не говорил.
Всегда помните мюнхенский сговор 1938, когда Гитлеру отдали Чехословакию.
А зовсім недавно наркоша не бачив жодних військ 😡