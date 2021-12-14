Перемовини про організацію діалогу Зеленського та Путіна розпочато, але зараз не перебувають в активній фазі, - Кулеба
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Перемовини між Україною та РФ про організацію бесіди президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна було розпочато, але наразі не ведуться.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ці переговори було розпочато, але зараз вони не перебувають в активній фазі між Україною та Росією", - сказав Кулеба журналістам у Києві у вівторок.
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