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Перемовини про організацію діалогу Зеленського та Путіна розпочато, але зараз не перебувають в активній фазі, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перемовини про організацію діалогу Зеленського та Путіна розпочато, але зараз не перебувають в активній фазі, - Кулеба

Перемовини між Україною та РФ про організацію бесіди президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна було розпочато, але наразі не ведуться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ці переговори було розпочато, але зараз вони не перебувають в активній фазі між Україною та Росією", - сказав Кулеба журналістам у Києві у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Завдяки США у нас може з'явитися ще один майданчик переговорів з Росією
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Диалог? Вы идиоты? ***** только выдвигает требования, остальные его *собеседники* опустив голову, то ли от страха то ли от греющих карман акций Газпрома, молча запысывают условия *****.
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14.12.2021 11:46 Відповісти
Так было уже.....
А предоставте отчет - к каким реальным результатам привел прошлый диалог?
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14.12.2021 11:48 Відповісти
Кто нибудь может назвать факты к чему хорошему привели переговоры с ******, который встречался с разными мировыми политиками? Если вы ведете переговоры с Чортом то забудьте про поддержку Бога.
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14.12.2021 11:51 Відповісти
Зеля з Кулібой йдуть однією путєю...
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14.12.2021 11:51 Відповісти
Зелена шмаркля довийо.ується з цими діалогами. Не досидить.
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14.12.2021 11:55 Відповісти
 
 