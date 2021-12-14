У деяких столицях усе ще перемагає страх, - Зеленський дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Блокування з боку Німеччини постачання по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем для України є проявом страху.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
За словами глави держави, Україна готова до будь-яких сценаріїв щодо дій військ РФ.
"Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни. Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх", - зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.
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Достали уже эти газпромовские евро-****** Меркели и Макроны..
Висновок один - до біса НАТО з такими союзниками. Лише двосторонні військові союзи ЗІ США, Канадою, Польщею, країнами Балтії. Більше союзників у нас немає.
Роздивіться бюджет. На МО - 130, на крадівництао - 160.
посмотри на немцев..
Карта: Какой процент жителей европейских стран готов сражаться за родину
https://www.maximonline.ru/longreads/_article/karta-kakoi-procent-zhitelei-evropeiskikh-stran-gotov-srazhatsya-za-rodinu/
ты какое право имеешь варежку разевать на тех, у которых за неск. тыс. евро растраты министры в отставку сваливают?
чем ты лучше урода Сралина, наклепавшего оружия как у всего остального мира и упрекавшего Запад в милитаризме, а потом стелившегося под часть Запада же, в войне против "немчуры"? лицемер, иди на Путина.
как же я тварей совков ненавижу/презираю.
и да - торгуя с парашей - ты визжишь про санкции? ты походу еще и христоед - Яхве тоже ведь двуличный такой же.
а если не только разговорный язык, то тысячи(если не десятки тысяч)(а они - ноль)
и ты...... смеешь обзываться?? это как бы грязный бомж плевался говном(набрав его в рот) в сторону Ротшильда со словами "ты вааще не умеешь вести бизнес, ты же лооохх, Ык"
прогрессивное человечество после поражения Германии во 2-й мировой сделало немцам лоботомию - удалив с их мозга гордость, волю и честь - оставив качества жадных потребителей и хороших работников..
Это на генном уровне уже..
пора уже Украине вводить санкции против Джо !
Закрийте товарообіг з ЄС та Китаєм через Московію і подивитеся скільки виникне спочатку воні, а потім створіть максимум умов для інвесторів. Чого українські судді з прокурорами щимлять західних інвесторів? Тому, що грають за *****, аби вони тільки через ерефію могли продавати в Україну товари.
Еще со времени мелкопоместной немецкой пляти Катьки они, отношения между Германией и азиопской Ордой-рассеей, были особыми, первая мировая- вина во многом вина рашки, она подливала бензин в костер на Балканах, братушки-сербы и все такое,
вторая мировая- вина полностью Берлина и машквы,
потом разделение Германии, оккупация совком Центральной и Восточной Европы, распад совка, объединение Германии и возврат к временам Кати.
Миру, в первую очередь странам ЕС, от таких особых отношений - только лишения и страдания, проблемы с газом, как пример.
То что Германия отказывается от АС в пользу ТЭЦ паРаше мало, надо всю ЕС подключить к такому флеш-мобу "аля рюс".
Михаил Веллер прав, утверждая что большего вреда Европе, чем Меркель, принес только Гитлер. Может пора прекращать, ведь Германия в ЕС делает все, что бы его разрушить. Гадит всем соседям, особенно своей праматери - Польше. Украине надо сближать с Польшей, Литво в ускоренном режиме,выстраивать Балто-Черномоский Союз, иначе новый пакт Германия-паРаша не за горами.
После " особенных " отношений с азиопской паРашей в Европе идут Мировые войны с десятками миллионов жертв , калек и разрушений . Германия отстой . Её нужно лишить лидерства в Европе , ибо из-за действий Германии Европа тонет в коррупции .
сама Меркель - продукт цих "особенных отношений" - комсомолка, агент Stasi. що навчалася в СССР і, само собою, співпрацювала з КГБ.
Тому із допомогою не поспішають. У нас же мир, як каже наш презЕдент.
Правда она уже на пенсию свалила, но поднасрала Украине конкретно
Смелый зеля, который 2 года ссал стрелять в оккупантов...
Отважный зеля, который так ссал, что по движению бровок х**ла отвёл войска (хоть этого не было даже в Минской маляве)...
Бесстрашный зеля , который 3 года ссыт назвать войну войной, а рашку врагом...
Героический зеля который зассал арестовывать убийц украинцев и европейцев, чтоб не обидеть х**ла...
Так вот - этот смелый, отважный ,бесстрашный и героический зеля (ох-хохооо) упрекает МЕркель (ах-хахааа), что " в некоторых столицах ... всё ещё..."... ( )
И всё это - с серьёзным видом на лице....
Ну ? кто сказал,что зеля херовый клоун ?!