Дивно чути від РФ прохання про гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою Росією, - Зеленський

Україна готова докласти всіх необхідних зусиль, щоб мир був чесним і довготривалим.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, передає Цензор.НЕТ.

Вистачить і одного невеликого абзацу, щоб переказати відповіді Росії, бо всі вони зводяться до неготовності визнати себе стороною цієї війни, зазначив глава держави.

"Її роль за переговорним столом – наполягати на тому, що треба говорити з сепаратистами на Донбасі. А хто ці сепаратисти? На окупованій території всім керують російські офіцери та російські урядовці", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що Україна віддала свою частину радянського ядерного арсеналу - третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку.

"Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною", - додав глава держави.

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