УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15640 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 823 14
війна (56332) Зеленський (17420) Росія (47179)

Дивно чути від РФ прохання про гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою Росією, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дивно чути від РФ прохання про гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою Росією, - Зеленський

Україна готова докласти всіх необхідних зусиль, щоб мир був чесним і довготривалим.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, передає Цензор.НЕТ.

Вистачить і одного невеликого абзацу, щоб переказати відповіді Росії, бо всі вони зводяться до неготовності визнати себе стороною цієї війни, зазначив глава держави.

"Її роль за переговорним столом – наполягати на тому, що треба говорити з сепаратистами на Донбасі. А хто ці сепаратисти? На окупованій території всім керують російські офіцери та російські урядовці", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що Україна віддала свою частину радянського ядерного арсеналу - третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку.

"Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною", - додав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться в разі запуску "Північного потоку - 2", - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кто его разбудил и пригласил итальянцев?
показати весь коментар
14.12.2021 12:14 Відповісти
тот кто написал за него все ответы.
видите - как никогда ясно четко и по делу.
значит это говорил/писал НЕ ЗЕЛЕНСКИЙ.
показати весь коментар
14.12.2021 13:22 Відповісти
Просто Зеленский понял, что если хочет выжить - то должен стать патриотом. Теперь он не зеленский, а функция государства
показати весь коментар
14.12.2021 19:19 Відповісти
кто то вменяемый писал ему текст, прям нормальная реплика и переводить не надо даже с зеленского на украинский)
показати весь коментар
14.12.2021 12:21 Відповісти
Для меня удивительно слышать это от Зеленского. Какое время надо было, чтоб услышать от него, что параша агрессор и враг Украины. Да и сейчас он нежно о нем говорит, несмотря на гибель наших граждан от параши!!!!
показати весь коментар
14.12.2021 12:24 Відповісти
Видать его реальный рейтинг намного ниже канализации и теперь он будет словоблудить как можно чаще!
показати весь коментар
14.12.2021 12:26 Відповісти
Мир буде тоді, коли агресор паРаша здохне і розвалиться.
показати весь коментар
14.12.2021 12:57 Відповісти
Цицерон и Демосфен в одном квартале.
показати весь коментар
14.12.2021 12:28 Відповісти
легенда прикрытия крота "поругать куратора"
показати весь коментар
14.12.2021 12:32 Відповісти
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
показати весь коментар
14.12.2021 12:40 Відповісти
шо случилось с наркошой? єто щяз кто бьіл то? Голобородька? или зельонский?
показати весь коментар
14.12.2021 12:41 Відповісти
Може шмаркля не у курсі,що воно заявило?
Надрукували статю,а шлємі не дали прочитати?
показати весь коментар
14.12.2021 13:16 Відповісти
Як влучно
" Гарантії безпеки для раши написані на оборотній стороні Будепешського меморандуму".
Хай там їх пошукає.
показати весь коментар
14.12.2021 13:14 Відповісти
 
 