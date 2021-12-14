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Новини Політика України
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Зеленський (17420) Італія (996) перемовини (2483) Путін (21438) Росія (47179)

У Італії достатньо політичної ваги для розмови з РФ щодо миру в Європі, її слово Путін не зможе проігнорувати, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Італії достатньо політичної ваги для розмови з РФ щодо миру в Європі, її слово Путін не зможе проігнорувати, - Зеленський

Італія має достатньо політичної ваги, щоб включитися у переговори з Росією про мир у Європі та врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

"Можливо, хтось боїться економічного потенціалу України, але Італія та інші держави тільки виграють, якщо Україна стане повноправним членом європейської спільноти. Італійці мають не меншу політичну вагу для розмови з Росією щодо миру у Європі, ніж інші держави, які вже залучені до переговорних зусиль. Попереду Різдво – і тому зараз час, коли треба якнайбільше намагатися домовитись про припинення вогню, звільнення полонених і створення умов для безпечного пересування людей. Впевнений, що Італія може сказати своє слово, яке точно почують у Москві, і Володимир Путін не зможе цього проігнорувати", - наголосив президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США й Італія домовилися слідкувати за ситуацією на кордоні України, - Держдеп
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Топ коментарі
+7
Янелох навіть не в курсі, що італійці обожнюють ху#ло та кацапів.
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14.12.2021 12:04
+5
Тільки бубачка зможе налякати ***** щоб він втік з України.
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14.12.2021 11:58
+3
Кому цікаво,особливо в Європі,що заявляє цей недоумкуватий Зелений Йолоп.
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14.12.2021 12:00
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***** мечтает о мире в Европе? Вы слепы, и глухие?
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14.12.2021 11:57 Відповісти
Тільки бубачка зможе налякати ***** щоб він втік з України.
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14.12.2021 11:58 Відповісти
Кому цікаво,особливо в Європі,що заявляє цей недоумкуватий Зелений Йолоп.
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14.12.2021 12:00 Відповісти
Где оно опять гнусявит?
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14.12.2021 12:04 Відповісти
Нее, гундосит..
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14.12.2021 12:48 Відповісти
Янелох навіть не в курсі, що італійці обожнюють ху#ло та кацапів.
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14.12.2021 12:04 Відповісти
Насчет того, что обычные итальянцы испытывают какие-то особые чувства к кацапам, сомневаюсь. Но исторически Италия мафиозная страна, если не ошибаюсь, самая проблемная в плане коррупции в ЕС и политическая верхушка там соответствующая. Для паРаши, в которой правит чистая мафия, самое то - легко найдут общий язык, кого надо подкупят. Вспомнить хотя бы Берлускони который с ******, как два престарелых содомита, всегда в обнимочку ходили.
Клоун бы еще кацапскую соску со стажем, Сербию, к переговорам подключил...
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14.12.2021 12:37 Відповісти
Ну, Дон Берлусконі то взагалі був з ху#лом друзі та однодумці, а я саме про пересічних італійців кажу. Вони чомусь поважають кремлівського карлика та дуже привітні до кацапів, як до туристів, так і до заробітчан. Хоча у італійців таке щасливе та смачне життя, що вони майже до усіх так відносяться.
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14.12.2021 17:45 Відповісти
та итальянци с проросийским душком ведь... там путина кореш берлускони...помните как после анексии крыма путин с ним в винном хранилище страны раскупорил бутылку колэкшен старинного какого вина кажется толи по цене несколько десятков тысяч гривен тогда ещё что то и угостил, тоесть вместе выпили вино, было фото.италия маленькая страна правда с немалым населением.... но...
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14.12.2021 12:13 Відповісти
Ой, дурааак. Ещё б Португалию приплёл до кучи с прогнившими на кацапских подачках макаронниками. Тьфу.
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14.12.2021 12:23 Відповісти
Все уже украдено до нас
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14.12.2021 12:26 Відповісти
Кардинал і бакалійник то, велика сила!
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14.12.2021 12:31 Відповісти
А еще дон Карлеонэ.
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14.12.2021 12:40 Відповісти
Был Зеленский самовлюбленным инфантильным лохом..... А становится Лохнессом...... Все высеры президента и его свиты оскорбляют мой разум.....
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14.12.2021 12:44 Відповісти
а слова ВЕРХОВНОГО уже никто не слышит? причем здесь Италия?
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14.12.2021 13:46 Відповісти
Дай вгадаю - вишлють черговий постільний комплект з фюрером і дуче? Чи хто там у них зараз?
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14.12.2021 14:47 Відповісти
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14.12.2021 14:49 Відповісти
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15.12.2021 00:23 Відповісти
 
 