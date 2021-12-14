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Адміністрація США за нашою спиною нічого вирішувати із Путіним не буде, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Адміністрація США за нашою спиною нічого вирішувати із Путіним не буде, - Кулеба

Якщо президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін знову проведуть розмову, то будуть і американсько-українські переговори. Адміністрація США за спиною України з Путіним нічого вирішувати не буде.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У мене немає сумнівів, що кількість і якість контактів між адміністрацією США і українською владою, зокрема між президентом Зеленським і президентом Байденом, збільшиться і це буде регулярно, і адміністрація США за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде", - сказав Кулеба.

За його словами, така гарантія звучала під час двосторонніх контактів на всіх рівнях.

"Тому якщо буде наступний раунд розмови Байдена і Путіна, то буде й наступний раунд розмови Байдена і Зеленського", - додав міністр.

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Автор: Ірина Дашківська
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Идиот!
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14.12.2021 12:00 Відповісти
Если ты еще не понял, то уже почти 2 года как решают, Бэтмен. Потому что у нас решать некому... Один уже нарешал батьке позвонить....
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14.12.2021 12:02 Відповісти
америкоси на пару з москалями навіть теоретично не можуть щось вирішувати в Україні, бо всі їхні теорії потім треба втілювати на практиці, а дурних в Україні НЕМА! Ось для прикладу взяти зелен-ого: скільки москалі потратились, щоб привести його до влади, щоб потім "саЙтіСь пАсЄрЄДінЄ", а віз і нині там.....
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14.12.2021 12:13 Відповісти
Зеленский это марионетка запада
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14.12.2021 12:27 Відповісти
Учитывая предательство Зеленского и его окружения, американцы будут давать информацию Украине дозировано.
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14.12.2021 12:13 Відповісти
І навіщо так "надувати щоки"! З нашими "отаманами" Україна по рейтингу на зовнішньополітичній арені опустилася видно на рівень Кабо-Верде.
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14.12.2021 12:16 Відповісти
У клоуна есть свое видение выполнения Минских соглашений он это подтвердил публично и заверил США ...И теперь дидусь Джо будет тыкать пальчиком под лозунгами обеспечения безопасности России, НАТО и США...
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14.12.2021 12:17 Відповісти
щось не заспокоїв ні трохи. Якщо з ідіотами будуть щось вирішувати, то краще вже за їх спиною...
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14.12.2021 12:19 Відповісти
Уже порешали всё. Идиот!
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14.12.2021 12:19 Відповісти
Сказочник Кулеба .

Американцы видят Украину как разменная монета
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14.12.2021 12:24 Відповісти
Ха! Вони вже все вирішили за спиною України, більше нема що вирішувати!
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14.12.2021 12:27 Відповісти
Т.е. суровый Зеленский разобьёт вдребезги весь мюнхенский сговор#2 байды-пуйла?

Мы тебе верим, Кулеба!
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14.12.2021 12:48 Відповісти
Кулеба - он крут! Вот взял и запретил Путину и Байдену решать что-либо без него.
Мне он напоминает розовощекого карапуза в штанишках на лямках с важным видом изрекающего мировые истины.
А многие ещё Климкиным были недовольны!
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14.12.2021 13:17 Відповісти
Вже вирішили.
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14.12.2021 14:45 Відповісти
 
 