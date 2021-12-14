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Азовське море (1501) армія РФ (13463) Байден (2320) війна (56332) Зеленський (17420) корабель (1421) Путін (21438) санкції (6840)

Після перемовин Байдена та Путіна скорочення військ РФ біля наших кордонів не відбувається, навпаки виник ще один простір для ескалації, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після перемовин Байдена та Путіна скорочення військ РФ біля наших кордонів не відбувається, навпаки виник ще один простір для ескалації, - Зеленський

Поки зарано говорити про те, що озвучені президентом США Джо Байденом "дуже жорсткі економічні санкції", які можуть бути запроваджені у разі вторгнення РФ до України, стримують Володимира Путіна.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією. Коли це почне змінюватися, тоді й можна буде сказати, що аргументи звучать переконливо", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання, чипогрози про "дуже жорсткі економічні санкції", озвучені Джозефом Байденом під час перемовин із Путіним, є достатніми для того, щоб зупинити Москву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія перекрила майже 70% акваторії Азовського моря та перешкоджає вільному судноплавству, - Військово-морські сили. КАРТА

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Наконец, толковый текст в суфлере написали
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14.12.2021 12:15
+10
До него хоть начинает доходить или посылка из Краматорска не дошла.Стал трезво мыслить.
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14.12.2021 12:13
+6
Не буду сперечатись. Ви певно маєте достовірну інформацію про те наскільки сильно послабив та похитнув. Проте не Зеленському висловлювати , хоч і в завуальованій формі, свої претензії до позиції США. Більш активно допомогають тим хто хоть щось робить для власного захисту. Наш презедент "світиться" як такий якого , в кращому випадку, Кремль використовує "в темну".
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14.12.2021 13:06
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До него хоть начинает доходить или посылка из Краматорска не дошла.Стал трезво мыслить.
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14.12.2021 12:13 Відповісти
Це ви про кого саме?
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14.12.2021 12:16 Відповісти
Он только после дозы и включается.
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14.12.2021 14:30 Відповісти
Наконец, толковый текст в суфлере написали
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14.12.2021 12:15 Відповісти
А, все що потрібно було зробити аби запобігти цьому- закінчити справу по Бурісмі. А так, справа в якій фігурує Хантер Б. підвисла в повітрі. Звичайно, таке не викликає оптимізму у татка.
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14.12.2021 12:23 Відповісти
Я розумію - загроза нападу, діючий президент великої держави та таке інше. Але треба теж усвідомлювати, що Байден корупціонер и його брат та оба сини продають "доступ до тіла" за будівельні контракти у Іраку, финансові у Китаі та нафтогазові в Україні. Все це відомо та документовано але немає як завжди політичної волі
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14.12.2021 17:55 Відповісти
байденом управляют русские хакеры я думаю. А что? Вариант
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14.12.2021 23:10 Відповісти
это точно ЗЕбеню процитировали? "цензор", ты ничего не напутал?
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14.12.2021 12:23 Відповісти
Все норм. То ты заблудился. 5 канал не тут
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14.12.2021 15:15 Відповісти
Как неожиданно.
"А я-то думал Б с х. поговорили -- и всё успокоилось, встало на свои места."
(с) зе
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14.12.2021 12:25 Відповісти
Кто то ,кому то недолил.
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14.12.2021 12:42 Відповісти
Це тілько я один бачу що в цитованому Зеленський висловлює невдоволення з того приводу що США намагаються якось прикрити його просери у виконанні йогож конституційних обов'язків?
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14.12.2021 12:42 Відповісти
Не буду сперечатись. Ви певно маєте достовірну інформацію про те наскільки сильно послабив та похитнув. Проте не Зеленському висловлювати , хоч і в завуальованій формі, свої претензії до позиції США. Більш активно допомогають тим хто хоть щось робить для власного захисту. Наш презедент "світиться" як такий якого , в кращому випадку, Кремль використовує "в темну".
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14.12.2021 13:06 Відповісти
что верховный сегодня курил? Кто знает?
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14.12.2021 12:45 Відповісти
Ще рік правління Зеленського і ми будемо говорити вже не тільки про Чорне і Азовське моря, а і за річки Дніпро і Бівденний Буг. З такими "патріотами" і ворогів не потрібно.
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14.12.2021 12:47 Відповісти
Азовское болото Путлер превратил в личный Мусорник...,типа кооператив Озеро...наверна нищеброды РАБссии за 100 рублей будут туда ездить на отдых вместо КрымНаша... там цены на все ...ховайся в Мавзолей...
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14.12.2021 12:48 Відповісти
Черное море принадлежит Турции по факту и пролив Босфор и Дарданеллы тоже...РАБссия там что Шариков в очистке...
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14.12.2021 12:51 Відповісти
По якому факту Чорне море належить Турції ? По "блатньім понятиям"?
Проте ... вибачаюсь. Кожен має право міркувати використовуючи ті категорії які йому ближче.
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14.12.2021 13:26 Відповісти
Ось так руйнується антипутенська коаліція…
мені цікаво лише одне - розпорядження блазень отримує напряму від Путєна, чи таки ретранслює Єрмак?
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14.12.2021 12:52 Відповісти
"скорочення військового угруповання біля наших кордонів." - ця зелена мавпа колись вызнає що його власники стоять у нас кордоні чи так і буде гудЄть що це якесь там невідоме угруповання? Сциклива мразота.
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14.12.2021 12:52 Відповісти
Зе нагни Байдену матів, він не виконує твої хотілки.
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14.12.2021 12:55 Відповісти
Байден никогда не введет против Рассии санкции жестче иранских, но санкции против Ирана он и Обама сняли в 2015г и хотят снять сейчас опять - после их возобновления Трампом.

Байден даже не говорит, что в случае военного наступления раши он перекроет Северный поток. Это исключено даже в качестве вербального предупреждения.

Байден - это такая же пустая болтовня, как у Зеленского про 4 тыс$ для учителей.
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14.12.2021 12:52 Відповісти
Байден набагато гірший за Трампа. Як для платників податків США, так і для закордонних дурнів, що очікували від нього "...хоч дулю, хоч пів дулі..." (с)
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14.12.2021 13:03 Відповісти
Хіба я до Вас звертався?
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14.12.2021 13:23 Відповісти
Какая то странная договоренность о снятии напряжения.
Опубликовали бы полностью их разговор ...
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14.12.2021 13:30 Відповісти
Ваве надо категорически все-равно посмотреть ху!лу в глаза , кто бы что там с кем ни говорил ... Он же к этому и подводит ...
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14.12.2021 13:44 Відповісти
А что должно было типа.,.
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14.12.2021 13:59 Відповісти
Вражина ******, а не головнокомандувач… він і є першим кротом…
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14.12.2021 14:06 Відповісти
"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ"
Источник: https://censor.net/ru/n3305111

А почему это должно случиться, простите?
1/3 резервного фонда РФ вложена в юани, которые после обрушения экономики Китая превратятся в фантики.
Падение экономики Китая ожидается по окончании зимних олимпийских игр в Пекине, то есть в феврале/марте 2022.
Доказательством являются фучерсы на железную руду, с марта 2022 торгуются по 50 с хвостиком баксов супротив 100 с хвостиком сейчас.

Ожидалось, что по переговорам с Байденом Кремлевские башни скинут Администрации Байдена юани из ресервного банка РФ?
То есть Администрацию Байдена держали за дурачков?
А если нет, то почему ожидается "сокращение военной группировки у наших границ"" ежели ожидается девальвация рубля?
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14.12.2021 14:43 Відповісти
второго нелоха развели как лоха
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14.12.2021 16:18 Відповісти
Чтобы завершить вековой цивилизационный конфликт и историю холодной войны от Запада требуется только один шаг - принять Украину в состав НАТО !!
Это приведёт к полной трансформации Северного полушария, к установлению долгосрочного мира, стабильности и процветания.🙁
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15.12.2021 00:21 Відповісти
 
 