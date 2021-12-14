Після перемовин Байдена та Путіна скорочення військ РФ біля наших кордонів не відбувається, навпаки виник ще один простір для ескалації, - Зеленський
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Поки зарано говорити про те, що озвучені президентом США Джо Байденом "дуже жорсткі економічні санкції", які можуть бути запроваджені у разі вторгнення РФ до України, стримують Володимира Путіна.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією. Коли це почне змінюватися, тоді й можна буде сказати, що аргументи звучать переконливо", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання, чипогрози про "дуже жорсткі економічні санкції", озвучені Джозефом Байденом під час перемовин із Путіним, є достатніми для того, щоб зупинити Москву.
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"А я-то думал Б с х. поговорили -- и всё успокоилось, встало на свои места."
(с) зе
Проте ... вибачаюсь. Кожен має право міркувати використовуючи ті категорії які йому ближче.
мені цікаво лише одне - розпорядження блазень отримує напряму від Путєна, чи таки ретранслює Єрмак?
Байден даже не говорит, что в случае военного наступления раши он перекроет Северный поток. Это исключено даже в качестве вербального предупреждения.
Байден - это такая же пустая болтовня, как у Зеленского про 4 тыс$ для учителей.
Опубликовали бы полностью их разговор ...
Источник: https://censor.net/ru/n3305111
А почему это должно случиться, простите?
1/3 резервного фонда РФ вложена в юани, которые после обрушения экономики Китая превратятся в фантики.
Падение экономики Китая ожидается по окончании зимних олимпийских игр в Пекине, то есть в феврале/марте 2022.
Доказательством являются фучерсы на железную руду, с марта 2022 торгуются по 50 с хвостиком баксов супротив 100 с хвостиком сейчас.
Ожидалось, что по переговорам с Байденом Кремлевские башни скинут Администрации Байдена юани из ресервного банка РФ?
То есть Администрацию Байдена держали за дурачков?
А если нет, то почему ожидается "сокращение военной группировки у наших границ"" ежели ожидается девальвация рубля?
Это приведёт к полной трансформации Северного полушария, к установлению долгосрочного мира, стабильности и процветания.🙁