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Новини Політика України
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"Слуга народу" Кравчук про замовлення токшоу у Пальчевського за 12 млн: Люди зможуть обирати між Малаховим і цим шоу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник керівника фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук припускає, що були проведені соціологічні дослідження чи опитування жителів підконтрольних територій щодо контенту на телеканалі "Дом".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

Кравчук запропонувала оцінювати телеканал за контентом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн

"У будь-якому випадку у нас є медійний регулятор, який слідкує за ефірним мовленням будь-якого каналу. Тут же йдеться не про прізвище ведучого, а як він себе поводить в ефірі, про що йдеться у програмі. Пальчевський не тільки політик, він багато років працює на телебаченні, тому зможе збудувати редакційну політику, яка не викликатиме якихось питань", - зауважила нардеп.

Вона наголосила, що гроші платників податків мають використовуватися ефективно.

"Якщо у цієї програми (Пальчевського. – Ред.) будуть хороші показники, якщо там не буде якогось контенту, який викликає дискусій чи зауважень з боку регулятора, то чому би і ні?! Нам що прізвище не подобається?!" - додала Кравчук.

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За словами політика важливо, щоб глядачі дивилися канал "Дом".

"Враховуючи, що я бачила там за останні місяці, то вважаю, звичайно, має бути якесь перезавантаження, якийсь кращий контент, тому що показували старі радянські фільми. Не думаю, що це приварне увагу глядачів. Можливо, це зможуть зробити такі гострі соціальні токшоу. Бо люди ж можуть обирати між Малаховим на НТВ, бо вони дивляться і російське телебачення, і цим шоу (Пальчевського. – Ред.)", - пояснила "слуга народу".

нагадаємо, державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн
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Топ коментарі
+26
А можна так, щоб вибирати між печивом та шоколадкою, а не двома купами лайна?
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14.12.2021 12:15
+20
а давайте ще транслюватимемо скобєєву, і тоді будуть обирати вже між трьома
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14.12.2021 12:16
+14
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14.12.2021 12:33
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А можна так, щоб вибирати між печивом та шоколадкою, а не двома купами лайна?
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14.12.2021 12:15 Відповісти
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14.12.2021 12:33 Відповісти
Гигант мыслей?
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14.12.2021 12:46 Відповісти
при зеУБЛЮДКАХ НЕЛЬЗЯ 🚫! Погорелое 🎪🤢🤡💩 шапито годами срало на головы "хохлам " ,втирая быдлячий юмор насмехаясь над ними !
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14.12.2021 12:57 Відповісти
а давайте ще транслюватимемо скобєєву, і тоді будуть обирати вже між трьома
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14.12.2021 12:16 Відповісти
малахова давай
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14.12.2021 12:17 Відповісти
Хто такий Малагов?
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14.12.2021 12:18 Відповісти
его папан и маман Зели смотрят..
какой то ведущий с Московии..
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14.12.2021 12:20 Відповісти
такой жыд как и пальчевский, зеурод, шифер и остальная шобла маланцев-инородцев, присосавшаяся к Украине.
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14.12.2021 14:33 Відповісти
Вскармливать очередного сепара? Евгения Кравчук! Ты там что охерела?
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14.12.2021 12:18 Відповісти
Люди зможуть вибирати між ватаном і ватаном, за 12 млн гривень людських грошей. Охріннений вибір.
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14.12.2021 12:18 Відповісти
нормальные люди не будут выбирать между упомянутыми двумя сортами дерьма, они просто проигнорируют. а те, кто станут выбирать... ну смачного им.
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14.12.2021 12:21 Відповісти
якби людям пропонували обирали між двома сортами лайна створеними на гроші приватних власників телеканалів, ну, ще таке.
а нам пропонують лайно за наші ж гроші.
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14.12.2021 12:38 Відповісти
ну, такое происходит на каждых "выборах", причем значительно дороже. тут можно только порадоваться, что так дешево все.
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14.12.2021 13:00 Відповісти
Но это не выход ,деньги-то они тырить будут !
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14.12.2021 12:58 Відповісти
При Махно тоже случай был-расстреляли за расстрату армейской кассы,забыл фамилию.Он извинился перед товартщами, потом сказал шо хоть пожил как человек.
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14.12.2021 13:06 Відповісти
А если показывать на канале Дом порнуху в прямом эфире,то еще больше будет телезрителей.
Даешь порно !
С Пальчевским и Мураевым!
😁😁😁
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14.12.2021 12:21 Відповісти
А малахов? В таком деле малахов лишним не будет
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14.12.2021 12:23 Відповісти
Ребята ну успокойтесть-Пальчевский,Малахов, Мураев -это ж €.
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14.12.2021 13:11 Відповісти
Может ж€па?😁
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14.12.2021 13:30 Відповісти
Жэпа был нормальный,чесный чувак-сказал шо € и все.
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14.12.2021 13:36 Відповісти
Правильно! Пророссийскому каналу -- пророссийского актёра!
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14.12.2021 12:27 Відповісти
и все это за украинские деньги
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14.12.2021 12:49 Відповісти
Естественно!
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14.12.2021 14:12 Відповісти
"Бо люди ж можуть обирати між Малаховим на НТВ, бо вони дивляться і російське телебачення, і цим шоу (Пальчевського. - Ред.)", - пояснила "слуга народу"
Ніхто російське телебачення не дивиться ну може одиниці. Та й російськомовний Пальчевський не може працювати в ефірі українського телебачення тим більше державного. Зедепутатам треба перестати дивитись російське телебачення.
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14.12.2021 12:29 Відповісти
Кажуть, що цей канал на окуповані території.
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14.12.2021 14:03 Відповісти
Давайте запхаємо у телевізор лайно і будемо сподіватися, що з нього зробиться шоколад і всім засмакує. Мені страшно уявити, як харчується ця кобіта.
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14.12.2021 12:33 Відповісти
Может между двумя авантюристами Пальчевским и Арестовичем?
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14.12.2021 12:35 Відповісти
"Служим Советскому Союзу" й "новости из Челябинска" - держтелеканал "Дом" продовжує пробивати дно

https://porohobot.net/novosti/sluzhym-sovetskomu-soiuzu-i-novosty-yz-cheliabynska-derzhtelekanal-dom-prodovzhuie-probyvaty-dno/
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14.12.2021 12:37 Відповісти
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14.12.2021 12:38 Відповісти
Нам що прізвище не подобається?!" - додала Кравчук. Джерело: https://censor.net/ua/n3305112
ні, паскудь, не подобється нам той кацапський антиукраїнський шмат лайна, який це прізвище носить.
хоча ваша зеленська прихильність до антиукраїнської наволочі не викликає подиву.
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14.12.2021 12:41 Відповісти
Це яблуко від гнилого комуняки кравчучки, колаборанта і корупціонера.
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14.12.2021 12:53 Відповісти
Нашли у кого мнение спрашивать...... У гнилой зелени...... Вы у украинцев спросите на улице...
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14.12.2021 12:42 Відповісти
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14.12.2021 12:43 Відповісти
А говорил порожняком поедем.
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14.12.2021 12:58 Відповісти
"По словам политика, важно, чтобы зрители смотрели канал "Дом" - не ну если так то парнуху крутите круглосуточно . будет своя благодарная аудитория
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14.12.2021 12:47 Відповісти
Можно и "Дом 2".
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14.12.2021 12:57 Відповісти
Да что она, чёрт побери,такое несёт?!
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14.12.2021 12:55 Відповісти
"Люди смогут выбирать между Малаховым и этим шоу. "
Ну это разве что для особых ценителей-эстетов, тонко разбирающихся в разных сортах дерьма ...
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14.12.2021 13:15 Відповісти
Просто Пальчевський-шлюха, що тут не зрозумілого?)
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14.12.2021 13:16 Відповісти
За такие деньги он там постановки с порнохаба делать будет?
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14.12.2021 13:27 Відповісти
Пальчевский искренне верит, что он самый умный и эрудированный человек в мире. На одном из каналов он ,,висел ,, в эфире до 8 часов в день ( это наверное мировой рекорд). Манипулятор , российская проститутка - ничем не отличающаяся от Скобеевой. Наверное никто так убежденно и изысканно брешети обливает гавном Украину. Все сходится - ОПЗЖ, Мураев, слуги народа , это единый фронт ФСБ в Украине. Вопрос нужно ставить так - или мы их ,или мы будем малоросским быдлом , придатком Раши. Когда называешь (читаешь) эти фамилии и названия партий - хочется вырвать..
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14.12.2021 13:30 Відповісти
А настоящим украинцам и на хрен не нужны ни программы МАЛАХОВА ни прораммы пророссийского шпиона и ******** ПАЛЬЧЕВСКОГО.
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14.12.2021 13:51 Відповісти
То нехай роблять за свої приватні кошти або за рахунок преЗЕдента.
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14.12.2021 14:06 Відповісти
Долбик пальчиковый 100% держит за *кохонес* найвелычнишого 3.14здобола.Анализов на наркоту так и нет.Недаром оно сдавало их в лаборатории пальчикового.
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14.12.2021 14:13 Відповісти
Из этих денег пальчевский купит еще несколько кватир и несколько машин для мамы, которая любит быструю езду.
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14.12.2021 14:20 Відповісти
Вона щось ''припускає'', а я знаю, що і Пальчевський і ''дом'' анти і неукраїнські, то нехай 95 квартал подібну муйню робить за свої, а не за наші гроші!!!
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14.12.2021 14:39 Відповісти
Може вже краще обрати "угорську порнозірку" Собчак з її пуб.Домом? ))
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14.12.2021 14:47 Відповісти
Кто такой малахов и кто его смотрит? Дерибан бюджетных средств форева!
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14.12.2021 16:53 Відповісти
давно понял,что пальчевский - продажная тварь.
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14.12.2021 17:58 Відповісти
 
 