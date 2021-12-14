Про переформатування "нормандського формату" для входження до нього США зараз не йдеться, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що питання переформатування "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), зокрема, внесення до його складу США, наразі не обговорюються.

"Стосовно залучення США до процесу врегулювання (на Донбасі. - Ред.): вони завжди були до нього залучені тією чи іншою мірою. Зараз не йдеться про переформатування "нормандського формату". Він залишається таким, яким він є, але ми бачимо, як завдяки ініціативності адміністрації Байдена (президент США Джозеф Байден. - Ред.) формується двосторонній трек діалогу Росії та США, мета якого - припинення російської агресії проти України, а отже, нічого з того, що там відбуватиметься з цього питання, не відбуватиметься потай від України", - сказав Кулеба журналістам у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що не сумнівається в тому, що якість і кількість контактів між адміністрацією США і українською владою, президентами України і США - Володимиром Зеленським і Джозефом Байденом - продовжаться і будуть регулярними, і що "нічого адміністрація США за нашою спиною з Путіним (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) не вирішуватиме".

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"Це політична гарантія з безпеки, яка прозвучала на всіх рівнях - від президента Байдена до держсекретаря США і вчора від помічниці Державного секретаря, яка перебувала в Києві", - додав він.

Кулеба зауважив, що якщо відбудеться наступний раунд переговорів Байден-Путін, буде і наступний раунд діалогу Байден-Зеленський.