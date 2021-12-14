Кулеба про блокування Берліном постачання зброї Україні: Ми цілком можемо вирішити це питання на переговорах

Україна та Німеччина можуть вирішити проблему блокування Берліном постачання Україні зброї по лінії НАТО у рамках переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У нас дійсно йдуть певні дискусії з деякими членами Альянсу щодо того, як ця вся система функціонуватиме. Але я переконаний, що ми повинні говорити про це з ними зараз на двосторонньому рівні, як дипломати. Тому що я не вважаю, що це завдання не може бути вирішене: ми цілком можемо вирішити його на переговорах", - сказав Кулеба журналістам у Києві у вівторок.

"Вчора ми з пані Анналеною Бербок обговорювали це питання і зійшлися на думці, що дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоби шукати рішення для будь-яких ситуацій", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У деяких столицях усе ще перемагає страх, - Зеленський дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні

Як повідомлялося, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica зазначив, що Німеччина завадила постачанням по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем в Україну.

"Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але в деяких столицях, як і раніше, перемагає страх", - сказав він.