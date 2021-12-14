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Кулеба про блокування Берліном постачання зброї Україні: Ми цілком можемо вирішити це питання на переговорах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про блокування Берліном постачання зброї Україні: Ми цілком можемо вирішити це питання на переговорах

Україна та Німеччина можуть вирішити проблему блокування Берліном постачання Україні зброї по лінії НАТО у рамках переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У нас дійсно йдуть певні дискусії з деякими членами Альянсу щодо того, як ця вся система функціонуватиме. Але я переконаний, що ми повинні говорити про це з ними зараз на двосторонньому рівні, як дипломати. Тому що я не вважаю, що це завдання не може бути вирішене: ми цілком можемо вирішити його на переговорах", - сказав Кулеба журналістам у Києві у вівторок.

"Вчора ми з пані Анналеною Бербок обговорювали це питання і зійшлися на думці, що дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоби шукати рішення для будь-яких ситуацій", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У деяких столицях усе ще перемагає страх, - Зеленський дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні

Як повідомлялося, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica зазначив, що Німеччина завадила постачанням по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем в Україну.

"Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але в деяких столицях, як і раніше, перемагає страх", - сказав він.
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Щось я сумліваюсь що такою мортирою можна поцілити в дрон на висоті.
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14.12.2021 12:26 Відповісти
Все как обычно - определенный класс дронов можно сбить этой дурой.
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14.12.2021 12:28 Відповісти
Ета штука против китайских квадрокоптеров ефективна летающих на высоте до 1км. Не знаю почему фрицы считают что нам даже такую хрень нельзя давать если такие аппараты лет 20 как есть во всех странах для защиты например президентских кортежей
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14.12.2021 12:32 Відповісти
Я вже писав що фрау Ріббентроп боялась розгнівати *****.
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14.12.2021 12:35 Відповісти
Вряд ли вы дадите фрицам больше денег чем Газпром. А после того как Германия предложила забрать беженцев с Беларашки да еще сделать из Украины отстойник то вообще считаю их неадекватами. К тому же фрицы считают что если не давать оружие Украине то войны не будет. Мол сдадимся по тихому как Беларашка и не придется газовым транзитом делиться
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14.12.2021 12:28 Відповісти
Вопрос решится только тогда когда в Штатах прийдет нормальный президент и влепит реальные тарифы и санкции против Германии.
100% пошлина на немецкие машины и полный вывод американских солдат и они запоют по другому
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14.12.2021 12:34 Відповісти
Кулеба, послухай, тут і про тебе.
Путин запутался в собственной лжи и создал прецедент для возвращения ядерного статуса Украине
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14.12.2021 12:41 Відповісти
не там ищут союзников и понимания : Литва уже продала какое то количество " ружбаек " , почему не купить что то поновее у Израиля ? внедрить их подход к оккупированным территориям : отгородиться , как от дикарей и наращивать военный потенциал год за пять порошенковских !!! а русланд рухнет непременно - чистая физика : нет газа и нефти - пустые холодильники - бунты ... вот тогда можно выйти на границы 1920 года , а если кубанские казаки пожелают , то пусть присоединяются , мы ж зла не помним ...
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14.12.2021 15:42 Відповісти
 
 