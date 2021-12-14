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Німеччина (4521) Північний потік (1369) Кулеба Дмитро (3165) Анналена Бербок (325)

Заява глави МЗС ФРН Бербок щодо "Північного потоку-2" налаштовує на обережний оптимізм, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Заява глави МЗС ФРН Бербок щодо

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на заяву своєї німецької колеги Анналени Бербок про "Північний потік-2". Її заяви, за словами міністра, налаштовують на "обережний оптимізм".

Про це Кулеба заявив сьогодні журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"І те, що вчора прозвучало публічно від міністра закордонних справ Німеччини (про "Північний потік-2". - Ред.), і те що ми обговорювали в телефонній розмові, налаштовує мене на обережний оптимізм", - заявив Кулеба.

За його словами, є чітке розуміння і рівня загрози, яку представляє Росія і її ескалація щодо України, і безумовно розуміння ризиків, які несе газопровід.

Кулеба і Бербок погодилися, що застосування "не тільки букви, а й духу" Третього енергопакету до "Північного потоку-2" є абсолютно необхідним, додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" не відповідає нормам ЄС: при нинішньому стані справ він не може бути схвалений, - глава МЗС Німеччини Бербок

Автор: Ірина Дашківська
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Дурний думкою багатіє. Німчура - наш ворог, вони лягли під рашку, вважають Україну сферою впливу їхньою сферою вспливу і досі дякують за обєднання після падіння Берлінської стіни.
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14.12.2021 12:51 Відповісти
Все так. За винятком. Після WWII Німеччину так затюкали, що вона перетворилася на цинічну меркантильну потвору, що збирає що мовчки працює та збирає в себе всіх дармоїдів світу. Щоб прогодувати це ненажерливе кодло, треба мати дуже сильну економіку. Тому вони готові на всякі підлі схеми, аби для економіки корисно та щоб їх не сварили за це.
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14.12.2021 12:59 Відповісти
12 декабря G7 обещала «огромные последствия» в случае российской «агрессии против Украины». Госсекретарь Блинкен уточнил: Запад готов «идти на шаги, от которых воздерживался в прошлом». Но 13 декабря оказалось, что Совет ЕС так и не договорился, включать ли в пакет антироссийских санкций одну из самых тяжелых - остановку Северного потока-2. Более того, поддержка западными державами «полного осуществления минских соглашений», которые Москва и Киев трактуют по-разному, говорит о том, что у Запада нет компромисса, который бы всех устроил.

А Москва, задрав планку требований, уже не может отступить без потери лица. Западные лидеры мучительно ищут ответ на вызов, который может определить их дальнейшую судьбу. И пока найти его не могут.

На наших глазах происходит тестирование эффективности двух форм принуждения - угрозой войны и угрозой санкциями. Военная мощь государства, для которого такая мощь является его несущей опорой, вступает в конфликт с экономической мощью самой развитой цивилизации.

Кремль опережает Запад, заставляя его реагировать с опозданием. Западная реакция, будучи итогом согласований, обычно выглядит ватной. Но сегодня, создав крещендо, Кремль вынуждает Запад бежать быстрее. - Л. Шевцова https://charter97.org/ru/news/2021/12/14/447576/
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14.12.2021 13:13 Відповісти
Речь не просто о геополитической игре «кто кого?». Речь идет о завершении Путинского Проекта по воссозданию системы единовластия, которая ставит свои условия Западу и использует Запад для выживания. Разве может Путин бросить конструкцию недостроенной? Тем более, когда Запад погряз в собственном кризисе. Правда, кремлевская атака может помочь либеральным демократиям возвратить дыхание. Но когда и какой ценой?

Каким бы ни был компромисс России и Запада, он не решает вопроса нашей несовместимости. Нужно готовиться к новым штормам. Москве придется поднимать планку еще выше - снижение планки сигнал слабости. Из этой западни путинской России уже не выбраться.

Найдет ли Запад ответ на вызов противника, для которого шантаж угрозой силы становится формой жизни? Пока неизвестно. Мы еще должны узнать, прав ли Путин, веря в упадок Запада. Но история цивилизаций говорит о том, что в конечном итоге побеждает та, которая думает о будущем, а не уходит в прошлое.

А пока не только украинцы, но мы все стали заложниками «русской рулетки». И все мы можем стать ее жертвами.

P. S. Как говорят опросы Левада-центра (названного иноагентом), только 16% опрошенных полагают, что война с Украиной поднимет авторитет Владимира Путина среди россиян.

Лилия Шевцова, «Фейсбук»
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14.12.2021 13:14 Відповісти
ввп сам активно працює, щоб цю загрозу зрозуміли всі й у повному обсязі. Щиро бажаю йому в цьому успіху.
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14.12.2021 12:52 Відповісти
Єдина справжня причина відмови Берліна надавати Києву оборонне озброєння - патологічний страх Німеччини перед Путіним.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник:

«Досі ця тема в німецькому політикумі серйозно не обговорювалася. Були днями окремі заяви з боку представників опозиції, зокрема лідерів ХДС/ХСС, які закликали зупинити «Північний потік-2» одразу, якщо, не дай Боже, станеться новий військовий напад Росії на Україну. Зокрема про це прямо сказав Норберт Реттген, один із кандидатів на голову партії на найближчих виборах, які відбудуться в січні наступного року. На жаль, з боку нової правлячої коаліції поки що такі сигнали не звучали ні офіційно, ні неофіційно.

Дуже хотілося б почути з вуст самого канцлера Олафа Шольца чи глави МЗС Анналени Бе́рбок весь перелік, що конкретно уряд ФРН має на увазі, коли говорить про тактику відлякування чи політику стримування. Росія мусить не лише губитися в здогадках, вона повинна вже сьогодні знати, на які саме каральні кроки піде Берлін, щоб стримати державу-агресора. Цього, на жаль, поки що не сталося.

Ми вимагаємо, щоб нові санкції однозначно включали і вилучення РФ із міжнародної системи банківських платежів SWIFT, і замороження всіх закордонних активів, і впровадження мораторію на німецькі інвестиції в Росії, і цілу низку інших жорстких заходів, які хоч і не перебувають у військовій сфері, проте можуть завдати росіянам величезної шкоди, зокрема повного остракізму на міжнародній арені».

https://zn.ua/ukr/international/ukrajina-ne-dozvolit-nikomu-ani-voroham-ani-nashim-partneram-vikruchuvati-sobi-ruki.html
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14.12.2021 12:52 Відповісти
 
 