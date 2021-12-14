Заява глави МЗС ФРН Бербок щодо "Північного потоку-2" налаштовує на обережний оптимізм, - Кулеба
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на заяву своєї німецької колеги Анналени Бербок про "Північний потік-2". Її заяви, за словами міністра, налаштовують на "обережний оптимізм".
Про це Кулеба заявив сьогодні журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"І те, що вчора прозвучало публічно від міністра закордонних справ Німеччини (про "Північний потік-2". - Ред.), і те що ми обговорювали в телефонній розмові, налаштовує мене на обережний оптимізм", - заявив Кулеба.
За його словами, є чітке розуміння і рівня загрози, яку представляє Росія і її ескалація щодо України, і безумовно розуміння ризиків, які несе газопровід.
Кулеба і Бербок погодилися, що застосування "не тільки букви, а й духу" Третього енергопакету до "Північного потоку-2" є абсолютно необхідним, додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
А Москва, задрав планку требований, уже не может отступить без потери лица. Западные лидеры мучительно ищут ответ на вызов, который может определить их дальнейшую судьбу. И пока найти его не могут.
На наших глазах происходит тестирование эффективности двух форм принуждения - угрозой войны и угрозой санкциями. Военная мощь государства, для которого такая мощь является его несущей опорой, вступает в конфликт с экономической мощью самой развитой цивилизации.
Кремль опережает Запад, заставляя его реагировать с опозданием. Западная реакция, будучи итогом согласований, обычно выглядит ватной. Но сегодня, создав крещендо, Кремль вынуждает Запад бежать быстрее. - Л. Шевцова https://charter97.org/ru/news/2021/12/14/447576/
Каким бы ни был компромисс России и Запада, он не решает вопроса нашей несовместимости. Нужно готовиться к новым штормам. Москве придется поднимать планку еще выше - снижение планки сигнал слабости. Из этой западни путинской России уже не выбраться.
Найдет ли Запад ответ на вызов противника, для которого шантаж угрозой силы становится формой жизни? Пока неизвестно. Мы еще должны узнать, прав ли Путин, веря в упадок Запада. Но история цивилизаций говорит о том, что в конечном итоге побеждает та, которая думает о будущем, а не уходит в прошлое.
А пока не только украинцы, но мы все стали заложниками «русской рулетки». И все мы можем стать ее жертвами.
P. S. Как говорят опросы Левада-центра (названного иноагентом), только 16% опрошенных полагают, что война с Украиной поднимет авторитет Владимира Путина среди россиян.
Лилия Шевцова, «Фейсбук»
Посол України в Німеччині Андрій Мельник:
«Досі ця тема в німецькому політикумі серйозно не обговорювалася. Були днями окремі заяви з боку представників опозиції, зокрема лідерів ХДС/ХСС, які закликали зупинити «Північний потік-2» одразу, якщо, не дай Боже, станеться новий військовий напад Росії на Україну. Зокрема про це прямо сказав Норберт Реттген, один із кандидатів на голову партії на найближчих виборах, які відбудуться в січні наступного року. На жаль, з боку нової правлячої коаліції поки що такі сигнали не звучали ні офіційно, ні неофіційно.
Дуже хотілося б почути з вуст самого канцлера Олафа Шольца чи глави МЗС Анналени Бе́рбок весь перелік, що конкретно уряд ФРН має на увазі, коли говорить про тактику відлякування чи політику стримування. Росія мусить не лише губитися в здогадках, вона повинна вже сьогодні знати, на які саме каральні кроки піде Берлін, щоб стримати державу-агресора. Цього, на жаль, поки що не сталося.
Ми вимагаємо, щоб нові санкції однозначно включали і вилучення РФ із міжнародної системи банківських платежів SWIFT, і замороження всіх закордонних активів, і впровадження мораторію на німецькі інвестиції в Росії, і цілу низку інших жорстких заходів, які хоч і не перебувають у військовій сфері, проте можуть завдати росіянам величезної шкоди, зокрема повного остракізму на міжнародній арені».
https://zn.ua/ukr/international/ukrajina-ne-dozvolit-nikomu-ani-voroham-ani-nashim-partneram-vikruchuvati-sobi-ruki.html