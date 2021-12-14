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розслідування (1959) ПВК "Вагнер" (1476) Бурба (82)

ТСК не враховує або фальсифікує мої свідчення про спецоперацію по "вагнерівцях", - Бурба. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Ексначальник ГУР МО Василь Бурба заявив, що не отримав можливості через більш ніж два з половиною місяці підписати текст своєї доповіді перед ТСК Верховної Ради України з розслідування можливого зриву посадовими особами операції із затримання членів приватної військової компанії "Вагнер".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Бурба сказав у коментарі програмі "Утро" на телеканалі "Настоящее время".

"ТСК мене послухала, я все розповів, як було, виклав свою позицію, все, що я знав, і те, що я аналізував після провалу. Вийшло так, що два з половиною місяці минуло, але протокол я не можу підписати...Коли я виступав, були люди які записували мої пояснення, і я мав цей протокол підписати...Я особисто звертався до голови ТСК, але мені не дають можливість підписати протокол. Які причини – мені невідомо... Якщо я не підписав, значить, моїх свідчень немає. Або ж вони є, але мені не дають їх підписати, бо вони там займаються службовою фільсифікацією – як варіант", – сказав Бурба.

Крім того, Бурба ще раз наголосив, що саме перенесення операції стало причиною її провалу.

"Однозначно -  перенесення операції стало причиною її провалу. Найголовніше питання - причини перенесення. Один з варіантів над яким варто думати і розслідувати - деякі радники, помічники в ОП дуже бояться посваритися з росіянами. За словами деяких людей, якби операція була доведена до логічного кінця, то росіяни могли б образитися і, навіть, розпочати повномасштабний наступ", - зазначив Бурба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це не мої повноваження": Єрмак запевняє, що жодних вказівок про перенесення спецоперації по "вагнерівцях" Бурбі не давав

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+29
Жадібний Хаскі:
Помічниця Зе, що була на зустрічі щодо вагнерівців без допуску до держтаємниці - дружина замміністра МВС, який є громадянином РФ зі статтею в минулому?
Років 4 тому ціла клоака журнашлюх зараз бились би від ковульсій в екстазі. Тільки не зараз, у них шашлик став поперек горла.
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14.12.2021 13:09
+27
Что можно ожидать от комиссии недоумков и жополизов !?
Сдать бы их всех на опыты в лабораторию.....
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14.12.2021 12:55
+24
Звісно, що не цікаво. От, якби про вбитого Порошенком брата, то інша справа.
А тут... Під час війни з ворогом, мудрий нарід обрав ворога презЕдентом.
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14.12.2021 13:12
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Каанєшна. Зеля ж не хоче загриміти під панфари за ґрати.
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14.12.2021 12:54 Відповісти
какие граты тут нет идиота нет и дурки...
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14.12.2021 13:37 Відповісти
А гнать через Белорусию банду головорезов + в Белоруссии в это время перевыборы лукаша+ цивильные турки в самолете турецких авиалиний. Бурба иди к ляшку он тебе пара. Вместе будете популизмом заниматься.
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14.12.2021 14:10 Відповісти
Зачем ты это написал , ботинок ?
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14.12.2021 14:41 Відповісти
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14.12.2021 14:42 Відповісти
Ти не загубився, какацап?
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14.12.2021 14:53 Відповісти
ОПГ зебенских превратило СБУ в филиал ФСБ , а возглавлят всех мразей иуд - наркоман и порношутЗеленский
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14.12.2021 14:55 Відповісти
Что можно ожидать от комиссии недоумков и жополизов !?
Сдать бы их всех на опыты в лабораторию.....
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14.12.2021 12:55 Відповісти
Они купленные гниды
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14.12.2021 14:56 Відповісти
глава комиссии расслабляется в психоделических конвульсиях...

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14.12.2021 15:09 Відповісти
Что то пропал б=наш борец за правду Аааленксандр Петушинский
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15.12.2021 08:32 Відповісти
Зелені зрадники!
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14.12.2021 12:55 Відповісти
Всі ці ТСК ,це локшина на вуха зебілоїдам,імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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14.12.2021 12:56 Відповісти
Вже не цікаво. Як жуйка без смаку.
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14.12.2021 13:05 Відповісти
Звісно, що не цікаво. От, якби про вбитого Порошенком брата, то інша справа.
А тут... Під час війни з ворогом, мудрий нарід обрав ворога презЕдентом.
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14.12.2021 13:12 Відповісти
Зато всем остальным как интересно -особенно ,когда клубочек разматывается не прекращая- вагнеровцы +дерьмак+ рашкован зам министра +жена рашкована секретарь зекрысы...далі буде)
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14.12.2021 13:42 Відповісти
Ты опять со своим враньем приполз?))) Это ты кого в этом убеждаешь?)))
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14.12.2021 21:28 Відповісти
Жадібний Хаскі:
Помічниця Зе, що була на зустрічі щодо вагнерівців без допуску до держтаємниці - дружина замміністра МВС, який є громадянином РФ зі статтею в минулому?
Років 4 тому ціла клоака журнашлюх зараз бились би від ковульсій в екстазі. Тільки не зараз, у них шашлик став поперек горла.
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14.12.2021 13:09 Відповісти
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14.12.2021 15:12 Відповісти
Комісія зробить своє розслідування зразу після нових виборів президента і Верховної Ради і через місяць направить свої висновки в ДБР, Генпрокуратуту і НАБУ для відкриття провадження і затримання злочинців, які злили інформацію і не дали можливості притягнути до відповідальності вбивць українських солдат і офіцерів. Ця ТСК робить тільки те, що знищує докази і фальшує справу.
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14.12.2021 13:10 Відповісти
так Безумная уже сказала шо предательства не было . у нее и свидетель есть . некий Ермак
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14.12.2021 13:35 Відповісти
Бурбе надо жаловаться в ООН и Кремль.
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14.12.2021 13:37 Відповісти
очінь стґанно што юґочька чимось невдоволена
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14.12.2021 13:40 Відповісти
Христо Грозев снимает 2 серии фильма по Вагнерам...там появилась дополнительная информация....Думаю что Голобородькам пора драпать...и чем быстрее,тем лучше...
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14.12.2021 13:43 Відповісти
Куда драпать? Ростов ещё добро не дал.
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14.12.2021 14:23 Відповісти
Это здравомыслящие обязаны ИХ СДЕЛАТЬ ! Чаушеску и Каддафи их заждался
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14.12.2021 14:58 Відповісти
Безумная сказала,что всё прекрасно и получила от д'ерьмака свои 30 серебренников.
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14.12.2021 13:44 Відповісти
фильдман ты ФСБшный бот и тявкаешь тут не в тему за свои серебренники... это ваш удел рашистов
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14.12.2021 13:54 Відповісти
так візьми і заспам касапа, щоб адміни бачили!
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14.12.2021 14:00 Відповісти
О!, не встиг, адміни побачили, вже самі знесли його
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14.12.2021 14:01 Відповісти
там ще вище Иван Кравченко 507ed38е такий же нарисувався...
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14.12.2021 14:04 Відповісти
Бурба говорив українською і був схожий на патріота. А зараз говорить хтось з тієї сторони((((
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14.12.2021 13:51 Відповісти
Василь був є та буде патріотом країни.Знаю про що говорю.І не важливо якою мовою на даний момент він спілкується.
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14.12.2021 19:47 Відповісти
Народ все єто видит... разочарование увидив на выборах. Новая власть будет шерстить попередников а те кричать про политичекий преследования... К сожалению безнаказанность власти это порок, о нем все говорят но только бла бла бла. Ждем выборы и потом вскроются все деяния...
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14.12.2021 13:53 Відповісти
Выборы можем не дождаться.
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14.12.2021 15:37 Відповісти
Фильдман ты депил...дискримитнация Украины и Дискредитация Украины это разные юридические тонкости..баран Мавзолейный ты...Шариков плин..
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14.12.2021 13:57 Відповісти
А Штирлец был лучше всех.
Ну правда потом 007 появился.
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14.12.2021 14:02 Відповісти
007 уже не тот,в новых сериях чёрный трансгендер или голубец,вообщем какой-то негр мутант.
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14.12.2021 17:45 Відповісти
пусть Бурба расскажет откуда у него бронированный гелендваген, стоимостью в 400 тыс долл... уникальная тачка в Украине
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14.12.2021 14:47 Відповісти
Від американського посольства. Ти не знав?
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14.12.2021 14:52 Відповісти
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14.12.2021 18:42 Відповісти
Опять истеришь, когда тебя на вранье ловят?))) Так сколько машина стоит и кому она принадлежит?))) Вот чего ты такой рукожоп?))) Ну хоть бы раз не соврал)))
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14.12.2021 21:46 Відповісти
Ему Дерьмак прозвонил и сказал.
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14.12.2021 19:46 Відповісти
убл8док, запхай свій закацаплений антікор в ротяку своєї дупи
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14.12.2021 18:39 Відповісти
А какие номера должны быть у начальника разведки? Какая зарплата должна быть у него?) Какая машина?) Поведай нам, после как твой дилер свое епало всем засветил)))
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14.12.2021 21:51 Відповісти
тск)))) Бл..дь, рассмешили, малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Дегенерату помимо кремлевских Крыс ермака, демченко и т.д слабоумных беЗумных и т.д осталось включить в состав бойку с меРтвечуком и пиСькова от официального кремля и дело "пойдет", ну нельзя из гавна сделать пулю, как и из малоПИД,,,роского, бениного нарко-уклониста президента Украины!!!
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14.12.2021 16:20 Відповісти
Що можна очікувати від людини, яка під наркотою все життя бреше і корчить рожі ....
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14.12.2021 16:51 Відповісти
На фоне Бурбы, как личности и профессионала, зеля выглядит мелкой ничтожной личностью.
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14.12.2021 17:45 Відповісти
Ну и дальше что? Зеля президент а Бурбы всё в прошлом и будущее весьма туманно.
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14.12.2021 17:48 Відповісти
Майбутнє у Василя буде чудовим.А ось таким як Зеля,я не заздрю.
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14.12.2021 19:49 Відповісти
Владимир Зеленский потрясный парень
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14.12.2021 23:08 Відповісти
жаль токо,что такой профессии нет... вспомнил один фильм, как чувакак перпутали с чемпионом по фигурному катанию, и с криками "скорей, скорей" ты опаздываешь" надели на него коньки и вытолкнули на лёд... Зазвучала музыка... комментатор восторженно кричал "надо быть сильным фигуристом, чтоб так показать дилетанта" ! Народ уссыкалсятт смеха... И в этом разница..Тот фигурист не сажал невиновных в тюрьму, не смотрел 4-ро суток как умирает его офицер, не светил своих офицеров чужим разведкам... короче, рваный предохранитель от детей он - твой потрясный парень...или ты забыл смайлик поставить, что это ирония ....
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14.12.2021 23:53 Відповісти
"Сколь веревочка не вейся,а совьёшься ты в петлю!" (с)
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14.12.2021 18:11 Відповісти
Кучму не посадили,а значит никто не сел и не сядет,вся верхушка повязана одной преступной нитью,стоит одно взять за жабры и придётся разматывать весь клубок преступлений,а так рука руку моет и всё шито крыто.
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14.12.2021 18:13 Відповісти
вже неинтересно.
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14.12.2021 21:23 Відповісти
Перелогинся))) Убеди сначала своего наркомана, что ему не интересно))) Нас не стоит)))
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14.12.2021 21:54 Відповісти
Позор Зеленскому!
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15.12.2021 01:06 Відповісти
Думаю , що зеля, по своїй волі опинився між дверми й одвірками, між молотом і наковальнею. Бо не є і ніколи не був інтелектуалом. Пересмішник не сокіл, і не орел. Жаль!!! що у нас 73% ворогів, свідомих того, що роблять, невігласі, і просто паразитів. Щоб народ змінився треба багато працювати владі.
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15.12.2021 03:23 Відповісти
Бурба не розведчик ,а сотрудник экономического отдела СБУ который кашмарий предпринимателей.Грошь -цена его показаниям.
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15.12.2021 08:35 Відповісти
 
 