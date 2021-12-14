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Новини Політика України
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"Розумна політика" просить Офіс генпрокурора та ДБР відкрити кримінальне провадження щодо поведінки Гогілашвілі, - Разумков. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МФО "Розумна політика" ініціює кримінальне провадження щодо поведінки вже колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі із правоохоронцями на блокпості в Донецькій області.

Про це повідомив у фейсбуці ексспікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо звертатися до Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань. Адже на оприлюднених відео ми бачимо злочин, а не просто аморальну поведінку - до співробітника правоохоронних органів застосовувалася фізична сила", - зазначає Разумков.

"Також хотілося б більш швидкої реакції МВС, а не очікування, поки тема затихне", - додав він.

Розумна політика просить Офіс генпрокурора та ДБР відкрити кримінальне провадження щодо поведінки Гогілашвілі, - Разумков 01
Розумна політика просить Офіс генпрокурора та ДБР відкрити кримінальне провадження щодо поведінки Гогілашвілі, - Разумков 02
Розумна політика просить Офіс генпрокурора та ДБР відкрити кримінальне провадження щодо поведінки Гогілашвілі, - Разумков 03

Розумна політика просить Офіс генпрокурора та ДБР відкрити кримінальне провадження щодо поведінки Гогілашвілі, - Разумков 04

Читайте також: Нардеп "Голосу" Рудик про Гогілашвілі: Питання кадрової політики Зеленського залишається відкритим - ще є не один щур у владних кабінетах

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є російське громадянство.

13 грудня Кабмін звільнив заступника голови МВС Гогілашвілі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
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14.12.2021 13:04
+3
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14.12.2021 13:06
+3
От Разумков ніби розумний,а пішов по нерозумному шляху популізму...Адже не в "поведінці" Гогілашвілі справа...Така поведінка тепер в кожного другого зеленого можновладця...А справа в тому,що одну з найвищих посад в силових органах України займав громадянин Росіі...Справа в тому,що потрапив він на цю посаду через (метафора) ліжко своєї дружини,куди вчащав президент...А це - найвища і найпаскудніша форма кумівства...Справа в тому,що він представник криміналітету,судимий і репрезентуючий чи не найгіршу його частину - наркотики...Ось в чому справа,а не в хамській поведінці...І це заставляє думати,що Разумков навмисне збиває шлях правосуддя на легшу для Гогі дорогу...
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14.12.2021 13:15
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Який відчайдушний крок!
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14.12.2021 12:57 Відповісти
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14.12.2021 13:04 Відповісти
Відповідь преЗЕдента: -"Не завидуйте".
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14.12.2021 13:13 Відповісти
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14.12.2021 13:06 Відповісти
Как насчёт дела о преступной халатности при назначении этого криминального проходимца на такую ответственную должность?
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14.12.2021 13:06 Відповісти
В данном случае это не преступная халатность, а злой умысел.
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14.12.2021 14:08 Відповісти
Нє, Дімон, нє провєдьош.
Перебування у "зекоманді" - то на все життя "відзнака".
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14.12.2021 13:07 Відповісти
Хто ще не хайпував на цьому грузинському хамлу?! Налітай!😂
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14.12.2021 13:08 Відповісти
От Разумков ніби розумний,а пішов по нерозумному шляху популізму...Адже не в "поведінці" Гогілашвілі справа...Така поведінка тепер в кожного другого зеленого можновладця...А справа в тому,що одну з найвищих посад в силових органах України займав громадянин Росіі...Справа в тому,що потрапив він на цю посаду через (метафора) ліжко своєї дружини,куди вчащав президент...А це - найвища і найпаскудніша форма кумівства...Справа в тому,що він представник криміналітету,судимий і репрезентуючий чи не найгіршу його частину - наркотики...Ось в чому справа,а не в хамській поведінці...І це заставляє думати,що Разумков навмисне збиває шлях правосуддя на легшу для Гогі дорогу...
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14.12.2021 13:15 Відповісти
все правільно думаєш. разумков-це ще та гадина. вони з бобіком допомагають один одному,а якби ні,то разумкова вже давно поперлиб з вр. це ж один з перших засновників сн(слуг наркомана)
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14.12.2021 14:11 Відповісти
Запізнився дядьку , "Голос" вже всьо расслєдує .
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14.12.2021 13:17 Відповісти
Разумков один з основних вигодовидобувачів від президентства цього ідіота, тепер вирішив отримати ще дивіденти, тому і почав мочити.
У Разумкова жодного розкаяння не має від свої дій, які затягнули Україну в цей кошмар, просто він хоче залишится і далі на політичному олімпі. Цим падлам надто сподобалось "розділяти і володарювати"(((
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14.12.2021 13:32 Відповісти
димасик не тем занимается, за такое лохторат не проголосует.
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14.12.2021 13:37 Відповісти
Опозицiя так опозицiя
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14.12.2021 13:57 Відповісти
Кто то начал пиар-кампанию)
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14.12.2021 13:57 Відповісти
все верно маймуну швили нужно потужно отреформировать. и отреворитровать того кто эту маймуну назначил.
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14.12.2021 14:02 Відповісти
так понимаю у них претензии только к его поведению . то что он возможно засланный казачек джигит их не волнует
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14.12.2021 14:03 Відповісти
не треба вводити в оману населення! кримінальна справа має бути відкрита проти тих,хто цю істоту дозволив посадити на таку високу посаду. рівень цієї істоти,так саме як і рівень зелебобіка,відповідає дворовій бандоті,яка грабує перехожих. ну може трошки вище. надивилися фільмів про одесу 40х (анка з молдованки) і про япончика і корчать з себе правільних. хоча насправді сміття. їх всіх треба садити як картошку,тільки вже не викопувати.
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14.12.2021 14:18 Відповісти
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14.12.2021 15:41 Відповісти
 
 