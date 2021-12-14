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ВР (11730) МВФ (1343) податки (1495) Гетманцев (430) Дія (450)

До кінця року у Раді зареєструють законопроєкт про зниження оподаткування доходів та впровадження податку на виведений капітал, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

До кінця року у Раді зареєструють законопроєкт про зниження оподаткування доходів та впровадження податку на виведений капітал, -

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував реєстрацію у парламенті до кінця 2021 року законопроєкту про зниження оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, а також упровадження податку на виведений капітал (ПВК).

"У нас є великий законопроєкт про оподаткування доходів. Хочемо знизити оподаткування доходів і фізосіб, і юросіб, і впровадити податок на виведений капітал, усічено, як у Польщі. Також розширити декларування доходів, дати більше податкових відрахувань громадянам", – сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, можемо зареєструвати цей законопроєкт ще цього року, щоб він запрацював із 2023-го", – уточнив Гетманцев.

Законопроєкт також пропонує оподаткування додаткової роботи.

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"Це коли ти просто реєструєшся в "Дії" і можеш отримувати дохід від 27 видів діяльності. Наприклад, таксувати вечорами. За це податок лише 5%, без ЄСВ", – пояснив парламентарій.

Водночас голова профільного комітету погодився, що негативна реакція Міжнародного валютного фонду (МВФ) на такі законодавчі ініціативи може стати на заваді їх ухваленню.
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Ура!
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14.12.2021 13:00 Відповісти
Рижий відрадості вкакається. Мали бути йому проблеми, а тут лише додаткові мільярди. Нібито в Меморандумі з МВФ Україна відмовилася від впровадження податку на виведений капітал у звязку з катастрофічним недобором держбюджету?
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14.12.2021 13:06 Відповісти
Рижий тепер не олігарх , тепер селяни зі своїми паями олігархи , бо тільки держава для народу може забирати 50% відсотків з прибутку у олігархів
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14.12.2021 13:14 Відповісти
ПОЛ МЕСЯЦ НАЗАД ЭТОТ ПРИДУРОК ОРАЛ ЧТО МЫ ЧТОБЫ ПРОЛУЧИТЬ БАБЛО кредитик....ОТ МВФ ПОДПИСАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА...... НЕ ВВОДИТЬ НАЛОГИ НА ВЫВОЗ КАПИТАЛА.....
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14.12.2021 13:21 Відповісти
ну да, ну да, прібарахлілісь - пора распіхівать і никать
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14.12.2021 13:05 Відповісти
Молодці ! Після того як селянин заплате 1,5к за га а це десь плюс - мінус 50%відсотків від доходу з паїв , зелена влада знищить олігархат в Україні
А зниження податків я так розумію це для незаможних тіпа Беня гудок і компанія
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14.12.2021 13:12 Відповісти
А вурдалак не хоче це прокоментувати?
https://news.dtkt.ua/taxation/pdfo/73594
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14.12.2021 13:17 Відповісти
То аналогичный фантазёр! Понабрали по объявлению!
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14.12.2021 14:46 Відповісти
Некоторые уже зарегистрированные законы лежат больше 5 лет!
А этот еще даже сами не решили, подавать или нет.
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14.12.2021 13:27 Відповісти
Халва! Халва! Халва...
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14.12.2021 13:28 Відповісти
В дупу
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14.12.2021 13:42 Відповісти
Законопроект также предлагает обложение дополнительной работы.
То то Моня Стырский хочет ментам разрешить подрабатывать после службы. Чтобы их налогом обложить
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14.12.2021 13:54 Відповісти
Если поднимать налоги то сегодня проголосовали завтра президент подписал и через неделю платите! А если снизить то нужно проголосовать чтобы с 2023 может быть, а может и не быть )))
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14.12.2021 14:20 Відповісти
бене и ахметке? действительно, почему бы и не снизить
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14.12.2021 14:35 Відповісти
Такі наміри вже були на початку каденції Зеленського. Але потім - як завжди. Так що, не вірю, що влада зважиться перейти від слів до діла.
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14.12.2021 16:44 Відповісти
А почему только через зеленую Дию регистрация? Это что за фигня?
Опять к электронным выборам толкают, мошенники?
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15.12.2021 00:28 Відповісти
 
 