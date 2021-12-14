До кінця року у Раді зареєструють законопроєкт про зниження оподаткування доходів та впровадження податку на виведений капітал, - "слуга народу" Гетманцев
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Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував реєстрацію у парламенті до кінця 2021 року законопроєкту про зниження оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, а також упровадження податку на виведений капітал (ПВК).
"У нас є великий законопроєкт про оподаткування доходів. Хочемо знизити оподаткування доходів і фізосіб, і юросіб, і впровадити податок на виведений капітал, усічено, як у Польщі. Також розширити декларування доходів, дати більше податкових відрахувань громадянам", – сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, можемо зареєструвати цей законопроєкт ще цього року, щоб він запрацював із 2023-го", – уточнив Гетманцев.
Законопроєкт також пропонує оподаткування додаткової роботи.
"Це коли ти просто реєструєшся в "Дії" і можеш отримувати дохід від 27 видів діяльності. Наприклад, таксувати вечорами. За це податок лише 5%, без ЄСВ", – пояснив парламентарій.
Водночас голова профільного комітету погодився, що негативна реакція Міжнародного валютного фонду (МВФ) на такі законодавчі ініціативи може стати на заваді їх ухваленню.
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А зниження податків я так розумію це для незаможних тіпа Беня гудок і компанія
https://news.dtkt.ua/taxation/pdfo/73594
А этот еще даже сами не решили, подавать или нет.
То то Моня Стырский хочет ментам разрешить подрабатывать после службы. Чтобы их налогом обложить
Опять к электронным выборам толкают, мошенники?