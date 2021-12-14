Невакциновані люди мають у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19, - Кузін
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Невакциновані люди мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 14 грудня.
"Зараз обов’язок кожної людини захистити себе та рідних, зробивши щеплення проти COVID-19", – сказав він.
Також Кузін повідомив, що за даними електронної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень, невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.
Топ коментарі
+13 Максим Максимович b5166c8f
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+9 Artem Sokolov 44bda43b
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+6 vitaliymkua
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я планую вколотись бустером і залюбки використаю вашу "вакцинну пайку"
а тратящие деньги из медицинских и ковидных фондов во время пандемии на дороги, ментов и киноиндустрию - герои нашего времени?
Филипп Филиппыч,всего двоих мужа и жену...мужику 98 лет его жене 97...и все, за сутки?Не густо...вылетим в трубу с этой вакционацией на Халяву...
а во сколько раз выше риск помереть у норкомана, чем у не наркомана?
Миші плакали, кололися, але продовжували жерти кактус.
Потихонечку,методично вбивая подобную хрень - можно сделать послушное и перепуганое стадо.
Гебельс -мальчик в песочнице, по сравнению с нынешней ситуацией.
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