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Невакциновані люди мають у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Невакциновані люди мають у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19, - Кузін

Невакциновані люди мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 14 грудня.

"Зараз обов’язок кожної людини захистити себе та рідних, зробивши щеплення проти COVID-19", – сказав він.

Також Кузін повідомив, що за даними електронної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень, невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Термін дії COVID-сертифікату після додаткової дози не продовжується, - Кузін. ВIДЕО
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Топ коментарі
+13
Навіть мертві просять, прям у морзі.
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14.12.2021 13:19
+9
Сегодня выпала цифра 9 на барабане
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14.12.2021 13:27
+6
Раніше ж був в 11 разів.
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14.12.2021 13:15
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Після реанімації хто вижив просять їх вакцинувати вже прям на місці.
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14.12.2021 13:14 Відповісти
Навіть мертві просять, прям у морзі.
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14.12.2021 13:19 Відповісти
Таки да і мовчать.
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14.12.2021 13:37 Відповісти
Ага,а то говорят бог в рай не пустит.
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14.12.2021 14:38 Відповісти
ну это шоб не домой, а сразу в морг везли.
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14.12.2021 13:33 Відповісти
антиваксери, вакцини шкідливі для вашого здоровья!

я планую вколотись бустером і залюбки використаю вашу "вакцинну пайку"
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14.12.2021 16:40 Відповісти
Раніше ж був в 11 разів.
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14.12.2021 13:15 Відповісти
Кузя-Зюзя лякає нарід.
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14.12.2021 13:16 Відповісти
Сегодня выпала цифра 9 на барабане
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14.12.2021 13:27 Відповісти
Так частину антиваксерів ковід вже викосив...
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14.12.2021 16:34 Відповісти
Чого не в 100 разів?
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14.12.2021 13:16 Відповісти
Чому б людські голови не задурити вірусами?
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14.12.2021 13:38 Відповісти
Защити своих близких, став бессимптомным распространителем ковида?
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14.12.2021 13:24 Відповісти
Братуха может курнем?
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14.12.2021 13:32 Відповісти
Люди поступово призвичаються до ковіду і вірус потроху перестає лякати...Така вже людська психологія звикання до всього,що є постійним,константою...Але люди ніколи не призвичаються до того,що може спричинити смерть...Голод,холод,раптові стреси,зневіра,безнадія... - їх не перебити жодними вірусами...
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14.12.2021 13:26 Відповісти
Антиваксеры -абсолютное зло со времен натуральной оспы,кори ,туберкулеза и других пандемических болезней.
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14.12.2021 13:27 Відповісти
согласен.
а тратящие деньги из медицинских и ковидных фондов во время пандемии на дороги, ментов и киноиндустрию - герои нашего времени?
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14.12.2021 13:30 Відповісти
А Ви думаєте, що цей Ваньок за ідею працює? Ковідоботва також з якогось фонду харчується.
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14.12.2021 13:33 Відповісти
абсолютне зло це дебіли , які мають доступ до висловлювання своїх думок в ЗМІ !
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14.12.2021 13:31 Відповісти
Антиваксеры хотят на чужом горе въехать в рай.Не получится.Антиваксерам 17000 штрафу за каждый день просрочки!Пусть за их счет больные лечатся.
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14.12.2021 13:35 Відповісти
поясни докладнійше , штраф конкретно за що ?
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14.12.2021 13:46 Відповісти
За просрочку, колбасы наверно.
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14.12.2021 14:16 Відповісти
Доктор Борменталь,вы скольких Шариковых вчера вакцинировали?

Филипп Филиппыч,всего двоих мужа и жену...мужику 98 лет его жене 97...и все, за сутки?Не густо...вылетим в трубу с этой вакционацией на Халяву...
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14.12.2021 13:28 Відповісти
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14.12.2021 13:31 Відповісти
интересно...
а во сколько раз выше риск помереть у норкомана, чем у не наркомана?
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14.12.2021 13:30 Відповісти
Всі померлі від ковіду - 100% не вакциновані . Це все , що треба знати про антиваксерів .
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14.12.2021 13:30 Відповісти
впевнений?
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14.12.2021 13:33 Відповісти
Особисто перевіряв? ))

Миші плакали, кололися, але продовжували жерти кактус.
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14.12.2021 13:48 Відповісти
Ага, а все кто не помер -вакцинированные ?))))
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14.12.2021 14:13 Відповісти
"Зараз обов'язок кожної людини захистити себе та рідних, зробивши щеплення проти COVID-19", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3305132

Потихонечку,методично вбивая подобную хрень - можно сделать послушное и перепуганое стадо.
Гебельс -мальчик в песочнице, по сравнению с нынешней ситуацией.
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14.12.2021 13:33 Відповісти
Если ты вакцинировался от гриппа свиняче-Курячего в 2008 году то Ковид тебе не страшен...,это типа хочешь долго не пьянеть от водки?Выпей 2 упаковки Актированого угля и съешь кусочек сала грамм 50 за 30 минут до бухла...не опьянеешь в течении 5 часов...Зуб даю...
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14.12.2021 13:34 Відповісти
С таким успехом. Можно и от кирпича на голову умереть, или в люк провалится
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14.12.2021 13:40 Відповісти
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14.12.2021 13:40 Відповісти
Саме так діє Природній відбір.
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14.12.2021 13:47 Відповісти
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14.12.2021 13:47 Відповісти
Таких крестиков при Порохе токо ставили.
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14.12.2021 13:51 Відповісти
Та идите уже нах со своим ковидлом, задрали😠
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14.12.2021 13:59 Відповісти
Дадада, какраз по Польше в сравнению с нами это и видно. Не меньше, чем в девять, скорее во все стопиццот.
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14.12.2021 14:20 Відповісти
Сочувствую привитым, они живут в своей виртуальной реальности,не замечая ничего вокруг.
Далее...
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14.12.2021 17:41 Відповісти
Нужно во внимание брать переболевших вакцинированных и окажется,что смертность высокая у не болевших и даже вакцинированных.Но тогда эффективность вакцинации по попросом будет
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14.12.2021 18:55 Відповісти
 
 