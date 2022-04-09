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Австрія (567) Європа (859) санкції (6840) Північний потік (1369) Негаммер (34)

Запуск "Північного потоку-2" не варто пов'язувати із російською поведінкою в Україні. Так ЄС тільки собі нашкодить, - новий канцлер Австрії Негаммер

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Запуск

Новий канцлер Австрії Карл Негаммер закликає не використовувати санкції проти "Північного потоку-2" як інструмент тиску на Росію. На його думку, таким чином Євросоюз тільки зашкодить собі.

Про це він заявив в інтерв'ю для Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Я не вважаю, що запуск "Північного потоку-2" треба пов'язувати з російською поведінкою в Україні. Так Євросоюз тільки зашкодить самому собі", - зазначив Негаммер.

Водночас, за його словами, ясно і те, що насильство не може бути політичним засобом.

"Порушення міжнародного законодавства матиме відповідні наслідки, як це вже відбувалося в минулому", - додав канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" необхідно ввести в експлуатацію, - голова МЗС Австрії Шалленберг

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Наші європейські "партнери" у всій красі
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14.12.2021 13:22
+8
Дружить з росіею опасніше чим воювать!
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14.12.2021 13:24
+7
Ідіть ви всі лісом, толерасти.
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14.12.2021 13:22
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Наші європейські "партнери" у всій красі
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14.12.2021 13:22 Відповісти
Половые партнеры *****.
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14.12.2021 14:11 Відповісти
последователи куртца по ходу.
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14.12.2021 13:22 Відповісти
Ідіть ви всі лісом, толерасти.
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14.12.2021 13:22 Відповісти
****
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14.12.2021 13:22 Відповісти
Що він несе?
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14.12.2021 13:23 Відповісти
Это они в 38-м орали "Фюрер введи!" И если главные виновники WW2 совок и германия заплатили миллионами жизней за свой выбор, то этих хитросделанных даже толком не бомбили.
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14.12.2021 13:23 Відповісти
Молодец,а теперь возьми с полочки пирожок.
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14.12.2021 13:24 Відповісти
ага, наслідки мали місце. І десятки мільйонів жертв. Але для німців мільйони вбитих дітей - не аргумент
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14.12.2021 13:24 Відповісти
Як казав Сралін одна померла людина це трагедія, а мільйони - це статистика
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14.12.2021 13:26 Відповісти
Дружить з росіею опасніше чим воювать!
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14.12.2021 13:24 Відповісти
То які наслідки мало порушення кацапами міжнародного законодавства? І що це порушення якось усунуто на сьогодні? Подвійні стандарти - шо німці, шо австріяки - вкотре в історії показується їхнє справжнє обличчя.
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14.12.2021 13:26 Відповісти
Ну ось і все стало ясно...Північний потік ето шото одно,а експансія росіян в Україні - ето шото совсєм другоє...
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14.12.2021 13:29 Відповісти
Я так понимаю,к этому клоуну пуйло тоже на свадьбу припрется?
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14.12.2021 13:30 Відповісти
Коли мільйони біженців в разі війни рвонуть до Европи мало не покажеться сирійци та араби то таке порівняно с мільйонами наших,буде тоді вам "вигода"просидiти моя хата с краю Україна десь далеко і до вас не дійде,не пройде,подивитись як бумерангом відгукнеться
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14.12.2021 13:31 Відповісти
рашкованские боты уже до апокалипсиса добрались в своих мечтаниях
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14.12.2021 14:33 Відповісти
Во!!.. Ещё один пуйло-***** найшлося!!
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14.12.2021 13:41 Відповісти
думме швуль аус остеррайх..
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14.12.2021 13:42 Відповісти
Натюрлых! Чувечек же не бесплатно гутарит
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14.12.2021 13:48 Відповісти
Аушвиц и Бухенвальд не надо связывать с поведением Германии на территории СССР и Европы.
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14.12.2021 13:48 Відповісти
Анексію Судет та Чехії не варто пов'язувати з поставкою ресурсів до Райху казав Сралін. Тепер вони те саме кажуть.
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14.12.2021 13:56 Відповісти
да уж, ждет его участь Курца и очень скоро
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14.12.2021 14:09 Відповісти
Да пусть вообще забьют на Украину и на войну, важнее чтобы своя жопа в тепле была, а на остальное побоку. Суки европейские.
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14.12.2021 14:10 Відповісти
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14.12.2021 14:13 Відповісти
Ще один путиносос.
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14.12.2021 16:01 Відповісти
Запуск СП2- Заохочення катсабів бо збройної агресії
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14.12.2021 19:13 Відповісти
 
 