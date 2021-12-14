"Слуга народу" Гетманцев про податкову амністію: Основний масив платників, на яких ми розраховували, ще не декларує - це нас непокоїть
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Громадяни декларують у межах податкової амністії великі суми, але основний масив по $40-50 тис. із платника ще не пішов, прокоментував перебіг амністії капіталів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Динаміку ми бачимо дуже позитивну. У нас ідуть досить великі суми. Але ось той основний масив по $40-50 тис. із платника, на який ми розраховуємо, який справді становить основну масу, не пішов досі. І це нас, звісно, непокоїть", – сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За словами парламентаря, наразі у межах податкової амністії задекларовано приблизно 300 млн грн.
"Але ми виконуємо роз'яснювальну роботу, робимо все можливе, щоб банки, які, на жаль, стали основним бар'єром у цьому процесі, запрацювали", – додав Гетманцев.
Як повідомлялося, в Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022-го. Водночас декларантами не можуть бути особи, які будь-якого періоду з 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції. Закон передбачає сплату збору з грошової вартості задекларованих активів за такими ставками: 5% - загальна ставка, 7 і 9% - щодо активів, розміщених за кордоном, 2,5% - за ОВДП, придбаними у період із 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання декларації.
Будь ласка, зачекайте...
Та ніфіга !! Горби зігнуть сметуни х@рові,
та й далі "покращень" чекатимуть !!
Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
П.С.
Кто-нибудь, расскажите этому проФФесору-идиоту, что срок исковой давности по налогам ТРИ года.
И только если есть решение суда по уголовному делу, могут взыскать сумму долга...
29 травня цього року Гетманцев подав щорічну декларацію. Виходячи з даних у ній, прихильник "все в білу", "касовий апарат в кожен дім" та "амністії капіталів" Гетманцев майже все майно, нерухомість, авто, і навіть частину готівки, записав на власну матір. Тож, у декларації Гетманцева за минулий, 2019 рік зазначено 27(!) об'єктів нерухомості, більшість з яких належать матері декларанта.
Сам Гетманцев володіє двома земельними ділянками у Красилівці Броварського району та Козліві Переяслав-Хмельницького району Київської області, а також третиною квартири у Києві на 60 "квадратів" ( інші 23 належать матері, - ред.).
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Добре, що хоч американці все "пишуть і знають" про друзів зеленського....
"Мін'юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів, виведених з "Приватбанку", - The Washington Post
07:55 07.08.2020
в других странах СНГ первые же месяцы принесли в бюджеты миллиарды долларов. а у вас криворуких все через жопу. вам никто не верит из бизнеса
судьи-прокуроры-депутаты-министры и их помощники и замы зарабатывает в день больше, чем обычный человек за десять лет... но налоговая упорно почему-то волнуется только о простом народе... может, у них проблема с мелочью?.
А может быть населению просто уже осто..бло, что вы своим "государственным" рылом во все его карманы залезть пытаетесь?
А где декларирование более $10млн. ? А больше 100 млн. и больше $1млрд.
Поднимите вопрос зарплаты Ахметова, с которой он насобирал первый миллион.