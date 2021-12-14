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Окупанти на Донбасі провели тренування з приведення підрозділів військ РФ у вищий ступінь бойової готовності, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти на Донбасі провели тренування з приведення підрозділів військ РФ у вищий ступінь бойової готовності, - розвідка

Командування ЗС РФ нарощує заходи з підвищення готовності до виконання завдань оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР Міноборони у фейсбуці.

Так, за даними української розвідки, з 6 по 10 грудня окупанти провели тренування з приведення у вищі ступені бойової готовності окремих мотострілецьких, артилерійських і танкових підрозділів з виведенням їх у визначені райони зосередження та розгортанням пунктів управління.

Крім того, з 13 грудня в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів окупаційних військ відновлено інтенсивність заходів бойової підготовки, зокрема проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.

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Окупанти на Донбасі провели тренування з приведення підрозділів військ РФ у вищий ступінь бойової готовності, - розвідка 01
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Зеблазень каже, що таким тренуванням москальня шантажує США і Європу , а не вбивати наших бійців 😡
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14.12.2021 13:34 Відповісти
Він же не лох, а це не абищо.
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14.12.2021 13:48 Відповісти
Это что? Бросили бухать и ширяться на сутки?
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14.12.2021 13:47 Відповісти
Это они рефрижераторов нагнали и погрузку отрабатывали?
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14.12.2021 13:57 Відповісти
 
 