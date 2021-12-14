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Президент Фінляндії Нііністе у розмові з Путіним закликав знайти дипломатичне рішення щодо ситуації на кордоні України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 14 грудня, президент Фінляндії Саулі Нііністе та його російський колега Володимир Путін провели телефонні переговори. Вони, зокрема, обговорили ситуацію навколо України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Фінляндії.
"Окрім двосторонніх відносин між Фінляндією та Росією, президенти детально обговорили ситуацію на кордонах України. Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість напруженою ситуацією та наголосив на необхідності знайти дипломатичне рішення", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що президент Фінляндії поговорив з президентом США Джо Байденом перед розмовою з Путіним, уточнили у відомстві.
Топ коментарі
+2 Senator S 01a656ec
показати весь коментар14.12.2021 14:07
+2 Андрей Нешевченко
показати весь коментар14.12.2021 14:12
+2 Андрей Нешевченко
показати весь коментар14.12.2021 14:24
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А ты, мерзота, пытаешься выскользнуть... А зря, тупая ты мерзота.
А світова спільнота замість того що зробити все щоб захистити країну 'У' від агресії, в лиці деяких представників шанованих заможних країн блокують закупівлю оборонної зброї країною 'У' та активно фінансують можливу війну, запускаючи нові бізнесові проекти з країною 'М'.
Марк Солонин не бреше...противный тип...все пересчитал...
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