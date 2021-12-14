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Президент Фінляндії Нііністе у розмові з Путіним закликав знайти дипломатичне рішення щодо ситуації на кордоні України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Фінляндії Нііністе у розмові з Путіним закликав знайти дипломатичне рішення щодо ситуації на кордоні України

Сьогодні, 14 грудня, президент Фінляндії Саулі Нііністе та його російський колега Володимир Путін провели телефонні переговори. Вони, зокрема, обговорили ситуацію навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Фінляндії.

"Окрім двосторонніх відносин між Фінляндією та Росією, президенти детально обговорили ситуацію на кордонах України. Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість напруженою ситуацією та наголосив на необхідності знайти дипломатичне рішення", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що президент Фінляндії поговорив з президентом США Джо Байденом перед розмовою з Путіним, уточнили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після перемовин Байдена та Путіна скорочення військ РФ біля наших кордонів не відбувається, навпаки виник ще один простір для ескалації, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
Во время первой Финской войны начавшейся 30 ноября 1939 года,финский снайпер Симо Хайяха уничтожил свыше 20 офицеров РККА,а всего более 800 краснопузых бандитов Гопников...,Симо кстати прожил долгую и счастливую жизнь и умер в возрасте 97 лет...
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14.12.2021 14:07
+2
Ты не в курсе, сколько сот человек он убил украинцев? Я, пока что тоже, но плюс/минус 100 убитых смогу определить. Я именно об украинцах. Точнее, я о дивизии Виноградова.
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14.12.2021 14:12
+2
Понятно. Ответ идиота. Ты что, притворяешься, мерзота? Похоже на то. В этом случае ты законченный урод, тупая ты тварь и негодяй. А теперь ознакомься с этническим составом погибшей дивизии Виноградова, тупая ты мерзота.
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14.12.2021 14:24
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Всі хвилюються, а Ваві по барабану. Воно сушить футболку.
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14.12.2021 13:46 Відповісти
Во время первой Финской войны начавшейся 30 ноября 1939 года,финский снайпер Симо Хайяха уничтожил свыше 20 офицеров РККА,а всего более 800 краснопузых бандитов Гопников...,Симо кстати прожил долгую и счастливую жизнь и умер в возрасте 97 лет...
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14.12.2021 14:07 Відповісти
А бухать ездят в Питер.
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14.12.2021 14:12 Відповісти
Ты не в курсе, сколько сот человек он убил украинцев? Я, пока что тоже, но плюс/минус 100 убитых смогу определить. Я именно об украинцах. Точнее, я о дивизии Виноградова.
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14.12.2021 14:12 Відповісти
Воевали те кто знал финский язык или карельское наречие..где Украина а где Карелия?
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14.12.2021 14:21 Відповісти
Понятно. Ответ идиота. Ты что, притворяешься, мерзота? Похоже на то. В этом случае ты законченный урод, тупая ты тварь и негодяй. А теперь ознакомься с этническим составом погибшей дивизии Виноградова, тупая ты мерзота.
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14.12.2021 14:24 Відповісти
Советское быдло пришло на Финскую Землю с оружием в руках...Пшел ВОН...Крыса ОРДЛОвская...
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14.12.2021 14:29 Відповісти
Мой диагноз окончательный: ты тупая тварь, мерзость лживая и негодяй-провокатор. Мне, например, украинцу, совершенно точно известен этнический состав этой несчастной 44-й дивизии, к уничтожению которой приложил ручку так любимый тобой финский снайпер.
А ты, мерзота, пытаешься выскользнуть... А зря, тупая ты мерзота.
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14.12.2021 14:33 Відповісти
Долбодятел,ты и правда ДЕБИЛ...Совковый сраный и дремучий...УРКАинец пля..
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14.12.2021 14:37 Відповісти
Ты подтверждаешь мой диагноз, тупая ты тварь! Не удивил, мерзота.
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14.12.2021 14:38 Відповісти
да вы батенька жлоб и невежда. Такие как вы и наводят тень на весь Укаинский народ.
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14.12.2021 14:37 Відповісти
Ага особенно на Порошенко и Турчинова обосравших Новороссию Путлера от Харькова до Одесы
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14.12.2021 14:34 Відповісти
Не выскользнуть тебе, тупая мерзость: я спрашиваю: сколько тысяч украинцев воевали в 44-й дивизии Виноградова, которых сотнями убивал столь любимый тобой финский снайпер?!
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14.12.2021 14:36 Відповісти
Украины нет,сказал Путлерский шакал... веришь барану Мавзолейному?
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14.12.2021 14:39 Відповісти
Мне насрать, что высрал Хутин. Меня интересует: ты признаешь, мерзость ты тупая, что твой любимый финн валил украинцев рядами и колоннами! Признаешь, тупое ты создание?!
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14.12.2021 14:41 Відповісти
Помяни еще советское быдло подохшее в войне в Испании 1936 года...Рюмку хряпни..СОВОК долбанный...Свали.. в Аут
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14.12.2021 14:46 Відповісти
Жаль, мерзота ты тупая, я был вынужден прерваться, тварь-провокатор. Ничего, я тебя ещё1 поймаю... Не сомневайся
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14.12.2021 16:20 Відповісти
Не ну Фины дают.
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14.12.2021 14:09 Відповісти
Бляха, яке дипломатичне рішення якщо країна 'М' хоче напасти на країну 'У', планує вбивати її громадян і влаштувати там черговий голодомор і розграбування.

А світова спільнота замість того що зробити все щоб захистити країну 'У' від агресії, в лиці деяких представників шанованих заможних країн блокують закупівлю оборонної зброї країною 'У' та активно фінансують можливу війну, запускаючи нові бізнесові проекти з країною 'М'.
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14.12.2021 14:12 Відповісти
ви вже "дипломатично" вирішили в листопаді 1939 ! забули як обстріляли беззахисний та миролюбний совок ? вони ж вам на Хельсинки хліб скидали , коротка у вас пам'ять !
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14.12.2021 14:14 Відповісти
Саакащвили тоже напал на быдло рюсскае в августе 2008 года А Финны слабаки завлили 350 солдат и офицеров РККА без проблем...Слава Маршалу Маннергейму!!Позор баранам Мавзолея...
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14.12.2021 14:23 Відповісти
К чему это ты про Саакашвили?
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14.12.2021 16:27 Відповісти
По версии РАБссиянского журналиста Кирилла Набутова в первую финскую погибло солдат РККА 300 000,во вторую начавшуюся 25 июня 1941 года 28 000,и в третью которую совки начали летом 1944 года еще 17 000...

Марк Солонин не бреше...противный тип...все пересчитал...
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14.12.2021 14:27 Відповісти
Питання розчленування України вирішують наднаціональні глобалісти. Путін їх маріонетка.
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14.12.2021 14:42 Відповісти
Суоми - красавица (Часть 5) !!!!!

начало -- Суоми - красавица (Часть 1)
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14.12.2021 17:27 Відповісти
 
 