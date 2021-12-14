УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15093 відвідувача онлайн
Новини Київські новини
1 362 9
земля (802) Київ (13830) забудова (353)

Вартість оренди землі для київських забудовників може зрости в 4 рази

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Вартість оренди землі для київських забудовників може зрости в 4 рази

Вартість оренди комунальної землі для забудовників багатоквартирних житлових будинків у Києві може збільшитися з 3% до 12% від нормативної грошової оцінки. Додаткові надходження до бюджету планують направити на розвиток соціальної інфраструктури міста. Ініціатором змін виступив лідер фракції "Голос" у Київраді Григорій Маленко.

Під час обговорення проєкту бюджету Києва на 2022 рік Маленко запропонував правку, яка зможе збільшити доходи бюджету, і принципово вплинути на розвиток соціальної інфраструктури столиці.

"Ми пропонуємо змінити орендну ставку з нинішніх 3% від вартості землі до 12%. Чому в Києві, з його обсягами житлового будівництва, забудовники мають сплачувати в три-чотири рази менше, ніж, наприклад, у Львові?! Завдяки збільшенню ставки місто додатково отримає більше ніж 1 мільярд гривень на рік за оренду та ще до 5 мільярдів від продажу землі щороку! Скажіть, чи потрібні ці гроші для розвитку медицини, ЖКГ, освіти, транспорту Києва?" — запитав Маленко у депутатів з трибуни сесійної зали.

Спочатку правку підтримали, але після позачергової перерви проголосували ще раз і відхилили, посилаючись на бюджетний регламент. В свою чергу, міський голова Києва Віталій Кличко підтримав пропозицію Маленка і дав доручення профільному заступнику доопрацювати це питання і подати на наступне засідання згідно з процедурою.

Відповідно депутати можуть прийняти рішення про підвищення вартості оренди землі для забудовників вже на наступному засіданні Київради, що відбудеться 16 грудня.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року було скасовано пайову участь забудовників при будівництві житла. Пайова участь — практика, коли частину житлового фонду новобудов передавали на потреби міста. Таким чином, єдиним платежем, що здійснює великий будівельний бізнес до бюджету столиці лишається оренда землі під час будівельних робіт на рівні 3% від оцінки вартості землі. Тобто лише 300 мільйонів гривень на рік, що менше 0,5% від бюджету столиці та трохи більше 1% від доходу, що отримують великі забудовники у столиці.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Забудовникам пофігу. За все заплатить нарід.
показати весь коментар
14.12.2021 13:51 Відповісти
Обязуйте этих застройщиков строить дороги, а не только дома.
показати весь коментар
14.12.2021 13:56 Відповісти
Их нужно обязать строить садики, школы и парковки.
показати весь коментар
14.12.2021 14:00 Відповісти
Я вообще-то дико извиняюсь, но что значит аренда земли для застройки? Это что получается: застройщик за три копейки оформляет аренду на десять лет, а через 10 лет, жильцы должны будут искать место для своего дома в другом месте? Такой себе "ходячий замок"
показати весь коментар
14.12.2021 13:59 Відповісти
Золоте питання)
показати весь коментар
14.12.2021 14:18 Відповісти
Денег у воров кодлана Коломойского стало в четыре раза больше.
показати весь коментар
14.12.2021 14:20 Відповісти
Мeні цікаво, скільки зeмлі Киів купує для громадських потрeб?
показати весь коментар
14.12.2021 14:22 Відповісти
Насколько понимаю, земля в аренде у застройщика будет находится ровно на время самой застройки. А все последующие десятилетия, аренду должны платить жильцы. Тогда возникает вопрос-а дома уже построенные, и жильцы в них-по какой ставке будут платить?
показати весь коментар
14.12.2021 22:18 Відповісти
це для киян квартири зростуть в ціні та товари маркетах
показати весь коментар
14.12.2021 23:21 Відповісти
 
 