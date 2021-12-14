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Зеленський (17420) Квартал-95 (161)

Актор Великий про жарти "Кварталу" щодо Зеленського: Думаємо, де вколоти, але щоб не виглядало, що вирішили його жорстко мочити

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Актор Великий про жарти

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий вважає, що в будь-якого автора має бути самоцензура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "ГОРДОН".

Відповідаючи на запитання про самоцензуру у "Кварталі" в тому, що стосується жартів про президента Володимира Зеленського та його оточення, Великий зазначив, що актори не дозволяють собі жартувати і на деякі неполітичні теми.

"У будь-якого автора має бути самоцензура. Ти мусиш розуміти, що ти не маєш права жартувати на якісь теми. Я не жартую на тему смерті. Я не жартую на тему хвороб. Якщо жарт дуже смішний, я можу його розповісти на загальній читці, усі посміються і скажуть: "Обережно. Там прослуховування стоїть скрізь". Але, за великим рахунком, я навіть не приноситиму його, щоб не забирати ні свого, ні чужого часу на жарти, які не проходять моєї внутрішньої цензури", – сказав Великий.

Він пояснив, що "внутрішня цензура" щодо Зеленського в студії є тому, що всі ці люди працювали під його керівництвом і вони не будуть образливо про нього жартувати.

"Щоб ви розуміли, найчастіше, коли ми пишемо номери про Зеленського, які мені зрештою доводиться грати, ми сидимо й думаємо, де можна все-таки вколоти, щоб це не мало вигляд із мого боку, що я його вирішив жорстко мочити", – розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Актор "Кварталу 95" і кум Зеленського Пікалов: Із жартами над президентом у нас самоцензура

Актор зазначив, що жарти бувають, але не жорсткі, і це помітив, зокрема, український продюсер та співак Олексій Потапенко.

"Насправді іноді такі жарти з'являлися. У нас була "прожарка" Потапа. І він читав жарт: "Можна дивитися довго на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як "Квартал" намагається написати жорсткий жарт про президента". Тому ми намагаємося всіляко придумати, щоб це було смішно й сатирично, але писати жорстких речей я не буду", – наголосив Великий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Секретарка Зеленського Маша казала, що йому навіть забороняли читати фейсбук, бо він дуже вразливий і болісно реагує на образи, - актор "Кварталу 95" Великий. ВIДЕО
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Топ коментарі
+41
Тобто, коли вони жорстоко жартували над невеликою фізичною вадою пана Парубія, розумної і ввічливої людини, то не мали самоцензури. А над тупістю та недолугістю свого боса їм заважає жартувати так звана самоцензура. Ви людей за дурнів вважаєте, актори 95?
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14.12.2021 14:07
+40
Лицемірні бл*ді, де була ваша самоцензура, коли ви обсирали всіх і вся у своїх висєрах на 1+1? Знімали тупі мультики про Порошенка, Тимошенко, Ляшка, Кличка , тощо. Паскудили свою країну перед іноземцями? Тепер бережете слабкі нерви свого задьорганого хрипатого чма?
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14.12.2021 14:06
+33
бубочку тревожить нельзя, он ранимый ..., он даже фейсбук не читает и новости не смотрит.

А вообще, смотреть квартал зашквар еще тот, они и на пике особо ничего не юмарили, а сейчас - жалкое зрелище, и те кто смотрят этух хрень еще и за деньги - извраты еще те.Так насиловать свой мозг...
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14.12.2021 13:58
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«где» уже закончились?
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14.12.2021 13:53 Відповісти
контрозвідці Кривавої хунти варто буде зайнятись 95 кварталом як агентами впливу рашки по руйнації Української Держави !
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14.12.2021 15:45 Відповісти
засранцы
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14.12.2021 16:03 Відповісти
засранці до 7 років, а після 18 років - відпопідальні по Криминальному кодексу
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14.12.2021 16:29 Відповісти
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14.12.2021 13:54 Відповісти
гнида
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14.12.2021 13:55 Відповісти
Аааа, Шо? Просто гуляют? Кофе пить будут?
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14.12.2021 13:55 Відповісти
Да на зЕ уже клейма негде ставить, думают они.
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14.12.2021 13:57 Відповісти
бубочку тревожить нельзя, он ранимый ..., он даже фейсбук не читает и новости не смотрит.

А вообще, смотреть квартал зашквар еще тот, они и на пике особо ничего не юмарили, а сейчас - жалкое зрелище, и те кто смотрят этух хрень еще и за деньги - извраты еще те.Так насиловать свой мозг...
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14.12.2021 13:58 Відповісти
Та просто лизнув зачотно, а так усіх можна поливать брудом, обзивать Україну акторкой з порнофільмів.
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14.12.2021 14:39 Відповісти
ku*wa, хіба це "новина" -- для Цензора? Повідомляти що якась блазнота верзе?
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14.12.2021 14:00 Відповісти
непотріб який видає на гора кодла 95 може споживати тільки кончєний дєбіл
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14.12.2021 14:00 Відповісти
Про офшори вже не шуткують квартальні скоморохи.
Найвеличніший з Бєнєю швидко прикриють бидло-шапіто, якщо маріонетки почнуть кришити батон на своїх роботодавців.
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14.12.2021 14:01 Відповісти
Лицемірні бл*ді, де була ваша самоцензура, коли ви обсирали всіх і вся у своїх висєрах на 1+1? Знімали тупі мультики про Порошенка, Тимошенко, Ляшка, Кличка , тощо. Паскудили свою країну перед іноземцями? Тепер бережете слабкі нерви свого задьорганого хрипатого чма?
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14.12.2021 14:06 Відповісти
хрипатый в политике проигрывает всем, даже полностью зашкваренные разные там ляшки и то на его фоне будут казаться "адекватами и мудрыми политиками")))
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14.12.2021 15:12 Відповісти
а теперь пусть вспомнит какое дерьмо все эти годы Зе лил на всех остальных, в том числе и на свою страну. самоцензура у них видите ли блть...
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14.12.2021 14:06 Відповісти
Тобто, коли вони жорстоко жартували над невеликою фізичною вадою пана Парубія, розумної і ввічливої людини, то не мали самоцензури. А над тупістю та недолугістю свого боса їм заважає жартувати так звана самоцензура. Ви людей за дурнів вважаєте, актори 95?
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14.12.2021 14:07 Відповісти
А над Героями Майдана "палочки эбонитовые" МРАЗИ 🤢🤡🐸💩🤮🤮🤮🤮
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14.12.2021 15:10 Відповісти
к концу президентства зеленского кварталовцев будут забрасывать гнилыми помидорами и тухлыми яйцами, попасть будет не сложно глядя на их изрядно разжиревшие морды
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14.12.2021 14:12 Відповісти
не уверен что их концерты еще будут проводить к 24-му году)
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14.12.2021 15:13 Відповісти
Закрывайте уже свою гнилую контору. Не позорьтесь. Юмористы,блеать.
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14.12.2021 14:13 Відповісти
С 2012 года не смотрю это говнище и ни разу не пожалел об этом ...
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14.12.2021 14:13 Відповісти
А меня "Пэс" уже задрал.
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14.12.2021 14:17 Відповісти
В "Пэс", есть прекрасная карикатура на всю мусорскую рать кабинетных тварей.
Гнездиловщина.
Когда я с нежным воркующим голосом, задаю вопросик мусорочку вонючему: - А ты не брат Гнездилова?, у мусора, глаза наливаются говном.
Стыдно. Знают за что стыдно.
А тут, спокойно без всякой цензуры, ежедневно мусоров мусористых, обсирают. Нормальный заход))).
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14.12.2021 14:34 Відповісти
а то Вава обидется . спать не сможет . к Ленке приставать перестанет
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14.12.2021 14:15 Відповісти
Он к ней и не пристаёт.
Там Левченко есть.
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14.12.2021 14:35 Відповісти
а мандельша всьо? передала знамя?)
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14.12.2021 15:15 Відповісти
*********, в первые трое суток, попыталась открыть свой рот и что-то рассказать про вЯличие своего утомлённого моЦка в столь не простое сумбурное время.
Ей, тихо посоветовали - заткнуться.
Она не поняла.
Тогда, ей доступно объяснили, её место. Начиная от отбора сосен, до пинка под зад.
Теперь ни книжек от профФессиональных проституток не прочесть, ни постебаться с неглаженого халата.
Скукотища жуткая.
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14.12.2021 15:24 Відповісти
ніззя же! бубачка абідєтса, прідьот дбр і сбу...а оно нам надо
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14.12.2021 14:17 Відповісти
А скажите, Бра, уж не знаю какой вы там актёр, скорее всего ни какой т.к. на актёра учатся и не в морском университете Одессы, так вот, скажите, а когда на телеэкран помойки на которой вы строите из себя актёра Г+Г выйдет продолжение мультсериала для недоразвитых в своём умственном развитии "Сказочная Русь" с новым персонажем в главной роли президента Зеленского? И если нет то почему? Если дело в названии продолжения то назовите "Сказочно усРусь".
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14.12.2021 14:21 Відповісти
Опечатка, не Бра а Юра.
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14.12.2021 14:22 Відповісти
гарна назва -казкові пригоди наркомана !
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14.12.2021 14:28 Відповісти
тогда они своим кварталом "живы" пока зекрыса в презах -надеюсь хоть это до них доходит?)
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14.12.2021 14:23 Відповісти
зеленусракулізи......коли про їбанітові палички глузували все нормально було? а про "сєньйор голодомор", лайно зелено? тьху, тварини....ваший гумор-ригалово зелене....
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14.12.2021 14:24 Відповісти
Думають де вколоти ЗЄлю - а в ніздрю вже ніяк? Можна у вену, можна в пах
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14.12.2021 14:27 Відповісти
Тю! Які там жарти вигадувати? - Просто цитувати бубочку і зачитувати стенограми його виступів , коли той включає" від себе" і не має суфлерів.
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14.12.2021 14:30 Відповісти
Думаем, где уколоть, но чтобы не выглядело, что решили его жестко мочить / Даже шуты понимают: деление на избранных (Зеленского, Коломойского) и не избранных ( Порошенко, Кличко) не есть нормальным.
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14.12.2021 14:34 Відповісти
де ваша "самоцензура" дівається коли ви принижуєте все українське та звеличуєте московитське, курва?
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14.12.2021 14:35 Відповісти
Поррошенка клони обсирали , як могли, а Зеленському обісрану задницю вилизують, як можуть - в тім і вся різниця.
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14.12.2021 14:37 Відповісти
Не он им платил а Беня.
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14.12.2021 14:51 Відповісти
вони добре знають де сказано срать, а де їсти гівно) Д-досвід)
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14.12.2021 15:17 Відповісти
щоб було смішно?!....пфф.....берете пресуху найвеличнішого й включаєте....навіть придумувати нічого не треба...

та загалом любий "виступ" світила без суфлера....
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14.12.2021 14:37 Відповісти
одним словом -****** из кривых кварталов.
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14.12.2021 14:39 Відповісти
Про голодомор шутить можно. Про Зеленского нельзя. Бо Зеленский - то святое, то начальник, а голодомор это так, хрень какая-то для кучки патриотов., гы-гы.
П.С. Какие же они сволочи, как и все малороссы, которые это смотрят и ржут.
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14.12.2021 14:49 Відповісти
Гавкать на других можно а на главкомика нет-лизуны квартальные.
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14.12.2021 14:50 Відповісти
Шмаркля не критиковал, а просто обсырал людей, использую природные недомогания. И про ***** он шуточек не отпускал, так в глазки нежно заглянет и спинку прогнет как ласковый котик.
А вот шмарклю уже нИИзя обижать, он нервный.
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14.12.2021 14:56 Відповісти
Він пояснив, що "внутрішня цензура" щодо Зеленського в студії є тому, що всі ці люди працювали під його керівництвом і вони не будуть образливо про нього жартувати. .чого ж образливо під його "зеленим" керівництвом образливо жартували і про Україну її народ і владу???
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14.12.2021 14:59 Відповісти
Конкретная тема.
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14.12.2021 15:11 Відповісти
" де можна... вколоти". А він ще й колеться?
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14.12.2021 15:06 Відповісти
і нюхає)
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14.12.2021 15:18 Відповісти
андоны короче...
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14.12.2021 15:20 Відповісти
Вже більше двох років думають де вколоти.
Порошенка так спецом мочили...сссссууукі.
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14.12.2021 15:34 Відповісти
Зелені гаVнюки.... Вони "думають" .....як голосно це звучить....😡
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14.12.2021 17:00 Відповісти
Ця гнидота 95 вже так нагадила !
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14.12.2021 17:42 Відповісти
скажи чесно....сцьікотно
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14.12.2021 18:00 Відповісти
Нє, ну де ж їм конкурувати з Василем Рибніковим, який просто веде літопис новітньої історії України... Ну от просто стєнограхфірує маячню хрипатого та його шапітолія. А всі чомусь іржуть, акі Лавров!

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14.12.2021 20:37 Відповісти
Що, Юра, важко жартувати, коли Зєля пише сценарій?
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15.12.2021 18:24 Відповісти
 
 