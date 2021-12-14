Актор Великий про жарти "Кварталу" щодо Зеленського: Думаємо, де вколоти, але щоб не виглядало, що вирішили його жорстко мочити
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Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий вважає, що в будь-якого автора має бути самоцензура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "ГОРДОН".
Відповідаючи на запитання про самоцензуру у "Кварталі" в тому, що стосується жартів про президента Володимира Зеленського та його оточення, Великий зазначив, що актори не дозволяють собі жартувати і на деякі неполітичні теми.
"У будь-якого автора має бути самоцензура. Ти мусиш розуміти, що ти не маєш права жартувати на якісь теми. Я не жартую на тему смерті. Я не жартую на тему хвороб. Якщо жарт дуже смішний, я можу його розповісти на загальній читці, усі посміються і скажуть: "Обережно. Там прослуховування стоїть скрізь". Але, за великим рахунком, я навіть не приноситиму його, щоб не забирати ні свого, ні чужого часу на жарти, які не проходять моєї внутрішньої цензури", – сказав Великий.
Він пояснив, що "внутрішня цензура" щодо Зеленського в студії є тому, що всі ці люди працювали під його керівництвом і вони не будуть образливо про нього жартувати.
"Щоб ви розуміли, найчастіше, коли ми пишемо номери про Зеленського, які мені зрештою доводиться грати, ми сидимо й думаємо, де можна все-таки вколоти, щоб це не мало вигляд із мого боку, що я його вирішив жорстко мочити", – розповів він.
Актор зазначив, що жарти бувають, але не жорсткі, і це помітив, зокрема, український продюсер та співак Олексій Потапенко.
"Насправді іноді такі жарти з'являлися. У нас була "прожарка" Потапа. І він читав жарт: "Можна дивитися довго на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як "Квартал" намагається написати жорсткий жарт про президента". Тому ми намагаємося всіляко придумати, щоб це було смішно й сатирично, але писати жорстких речей я не буду", – наголосив Великий.
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А вообще, смотреть квартал зашквар еще тот, они и на пике особо ничего не юмарили, а сейчас - жалкое зрелище, и те кто смотрят этух хрень еще и за деньги - извраты еще те.Так насиловать свой мозг...
Найвеличніший з Бєнєю швидко прикриють бидло-шапіто, якщо маріонетки почнуть кришити батон на своїх роботодавців.
Гнездиловщина.
Когда я с нежным воркующим голосом, задаю вопросик мусорочку вонючему: - А ты не брат Гнездилова?, у мусора, глаза наливаются говном.
Стыдно. Знают за что стыдно.
А тут, спокойно без всякой цензуры, ежедневно мусоров мусористых, обсирают. Нормальный заход))).
Там Левченко есть.
Ей, тихо посоветовали - заткнуться.
Она не поняла.
Тогда, ей доступно объяснили, её место. Начиная от отбора сосен, до пинка под зад.
Теперь ни книжек от профФессиональных проституток не прочесть, ни постебаться с неглаженого халата.
Скукотища жуткая.
та загалом любий "виступ" світила без суфлера....
П.С. Какие же они сволочи, как и все малороссы, которые это смотрят и ржут.
А вот шмарклю уже нИИзя обижать, он нервный.
Порошенка так спецом мочили...сссссууукі.