Стефанчук закликав Ткаченка не йти у відставку: Може, то воля Божа, що заяви немає у ВР

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає Олександра Ткаченка змінити рішення щодо відставки з посади міністра культури та інформаційної політики.

Про це він особисто сказав Ткаченку під час спільного брифінгу в парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я відверто говорю, що офіційно заяви у Верховній Раді Олександра Ткаченка про відставку немає. Я вважаю пана Олександра одним із найкращих міністрів в уряді. Якщо так сталося, що заяви немає у Верховній Раді, може, на то воля Божа, тому давайте подумаєте. Я буду дуже радий, якщо ви зміните своє рішення і ми далі будемо будувати українську інформаційну політику та культуру", – наголосив спікер парламенту.

Водночас міністр культури та інформаційної політики додав, що заява про відставку була подана до ВР. Однак, за його словами, документ не зареєстрований, тому можна вважати, що офіційно його немає. Ткаченко також зауважив, що нову заяву про відставку наразі не написав, але підкреслив, що за потреби готовий це зробити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Ткаченка про відставку до Ради офіційно не надходила, - Стефанчук