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Новини Політика України
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ВР (11730) заява (197) відставка (1203) Ткаченко Олександр (459) Стефанчук Руслан (654)

Стефанчук закликав Ткаченка не йти у відставку: Може, то воля Божа, що заяви немає у ВР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук закликав Ткаченка не йти у відставку: Може, то воля Божа, що заяви немає у ВР

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає Олександра Ткаченка змінити рішення щодо відставки з посади міністра культури та інформаційної політики.

Про це він особисто сказав Ткаченку під час спільного брифінгу в парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я відверто говорю, що офіційно заяви у Верховній Раді Олександра Ткаченка про відставку немає. Я вважаю пана Олександра одним із найкращих міністрів в уряді. Якщо так сталося, що заяви немає у Верховній Раді, може, на то воля Божа, тому давайте подумаєте. Я буду дуже радий, якщо ви зміните своє рішення і ми далі будемо будувати українську інформаційну політику та культуру", – наголосив спікер парламенту.

Водночас міністр культури та інформаційної політики додав, що заява про відставку була подана до ВР. Однак, за його словами, документ не зареєстрований, тому можна вважати, що офіційно його немає. Ткаченко також зауважив, що нову заяву про відставку наразі не написав, але підкреслив, що за потреби готовий це зробити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Ткаченка про відставку до Ради офіційно не надходила, - Стефанчук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Боже спаси Україну від дебілів !
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14.12.2021 14:06
+7
"может, на то воля Божья"
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14.12.2021 14:27
+5
Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили. Барыга это скупщик краденого. В кодлане Коломойского у Ткаченко ранг выше. Он вор. Вор государственного значения. Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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14.12.2021 13:58
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Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили. Барыга это скупщик краденого. В кодлане Коломойского у Ткаченко ранг выше. Он вор. Вор государственного значения. Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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14.12.2021 13:58 Відповісти
А может она и не нужна? Был там летом в музее студии. Нукакое-то мыло они снимают, но больше ж ничего толкового
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14.12.2021 14:56 Відповісти
А может она и не нужна? /Кодлану Коломойского, гражданина Израиля, военной союзницы Путина, не нужна не только Одесская киностудия. Кодлану не нужна Украина. Кодлану нужна Чернозёмная Палестина-вместо Украины. Зеленский подписал закон о продаже земли. Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве.
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14.12.2021 15:08 Відповісти
два ЗАЖРАВШИХСЯ зеленых осла кидают друг другу комплименты
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14.12.2021 16:00 Відповісти
в самом деловодстве кабмина бардак такой, что документы про..ываются, а вы хотите, чтобы в государстве порядок эти люди навели?
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14.12.2021 14:02 Відповісти
Боже спаси Україну від дебілів !
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14.12.2021 14:06 Відповісти
Боже, захисти Україну від її "мудрого українського наріда"
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14.12.2021 16:21 Відповісти
лукаві слуги завжди послуговуються словами про волю Божу.
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14.12.2021 14:07 Відповісти
Это такие ушлепки сидят сейчас у власти. Может, столб им закопать перед Радой, костер развести - и пусть молются и бьют в бубен.
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14.12.2021 14:11 Відповісти
"может, на то воля Божья"
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14.12.2021 14:27 Відповісти
воля какого бога? вы же не христиане...
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14.12.2021 14:32 Відповісти
Може Яхве?
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14.12.2021 14:48 Відповісти
ТКАЧЕНКО ЭТО ЕВРЕЙСКИЙ СТЫД В УКРАИНЕ КАК НЕ НАДО БЫТЬ КУЛЬТУРИСТОМ.....
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14.12.2021 15:21 Відповісти
Совсем у кнура мозги жиром заплыли если он побрехеньки говнюка и бениного жополиза Сашки сравнивает с волей Божьей.
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14.12.2021 14:33 Відповісти
Какую культурную ценность может представлять козлобородый министр !?
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14.12.2021 14:33 Відповісти
Колыван, ты куда заявление заныкал?
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14.12.2021 14:38 Відповісти
Воля Божья?совсем наркоманы поехали...
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14.12.2021 14:46 Відповісти
да уж гимно псяче перепутали с божьей волей
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14.12.2021 14:50 Відповісти
Ага. Ирония Божья с 2019 года.
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14.12.2021 14:50 Відповісти
Що ви наобирали? Капец.
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14.12.2021 15:05 Відповісти
Ну то нічого , що бюджет ділять евреї та вірмени. Але українська ? культура.

"Держкіно виділило 20 млн гривень на перший український фільм про ЛГБТ "Мій юний принц"
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14.12.2021 15:27 Відповісти
шо за шапіто з чим "членом шапіто"
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14.12.2021 15:53 Відповісти
 
 