Опозиціонера Тіхановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму в Білорусі

Суд у Білорусі ухвалив вирок опозиціонеру Сергію Тіхановському, який є чоловіком екскандидата в президенти на виборах 2020 року Світлани Тіхановської.

Про це повідомляє держагентство "БілТА", інформує Цензор.НЕТ.

"Блогера Сергія Тіхановського засуджено до 18 років колонії посиленого режиму. Гомельський обласний суд ухвалив вирок на виїзному засіданні в слідчому ізоляторі", - повідомляє білоруське держагентство.

Тіхановського звинуватили в тому, що він та його наближені особи тривалий час займалися підготовкою та організацією масових заворушень у Білорусі.

"Блогер через YouTube-канал та однойменний Telegram-канал відкрито закликав до насильства щодо представників влади та правоохоронців. Своїми висловлюваннями він розпалював ворожнечу та ворожнечу в суспільстві за ознаками соціальної приналежності", - стверджує "БілТА".

Відеоблогер Сергій Тіханівський планував реєструватися як кандидат у президенти на виборах 2020 року, але не зміг цього зробити, оскільки у відведені для цього терміни перебував у СІЗО. Натомість документи про реєстрацію ініціативної групи подала його дружина Світлана, зазначивши Сергія Тіхановського керівником своєї ініціативної групи.

Тіхановського затримали 29 травня 2020 року у Гродні на пікеті на підтримку висування кандидатом у президенти Світлани. Також було затримано декількох його соратників. На думку правоохоронців, "було організовано проведення незаконного громадського заходу, мітингу, під час якого вчинено групові дії, що грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції".

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Після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу Сергія Тіхановського у виборах президента Білорусі у серпні 2020 року взяла участь його дружина Світлана Тіхановська. Переможцем на цих виборах влада оголосила Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала результатів виборів, вважаючи їх сфальшованими. Понад півроку в країні тривали масові акції протесту. Протестувальники вимагали відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів та проведення нових виборів. Останнім часом акції практично припинилися через їхнє жорстоке придушення білоруськими силовиками, тепер вони мають епізодичний і локальний характер.