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Білорусь (5966) вирок (897) Тіхановська (389)

Опозиціонера Тіхановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму в Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Опозиціонера Тіхановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму в Білорусі

Суд у Білорусі ухвалив вирок опозиціонеру Сергію Тіхановському, який є чоловіком екскандидата в президенти на виборах 2020 року Світлани Тіхановської.

Про це повідомляє держагентство "БілТА", інформує Цензор.НЕТ.

"Блогера Сергія Тіхановського засуджено до 18 років колонії посиленого режиму. Гомельський обласний суд ухвалив вирок на виїзному засіданні в слідчому ізоляторі", - повідомляє білоруське держагентство.

Тіхановського звинуватили в тому, що він та його наближені особи тривалий час займалися підготовкою та організацією масових заворушень у Білорусі.

"Блогер через YouTube-канал та однойменний Telegram-канал відкрито закликав до насильства щодо представників влади та правоохоронців. Своїми висловлюваннями він розпалював ворожнечу та ворожнечу в суспільстві за ознаками соціальної приналежності", - стверджує "БілТА".

Відеоблогер Сергій Тіханівський планував реєструватися як кандидат у президенти на виборах 2020 року, але не зміг цього зробити, оскільки у відведені для цього терміни перебував у СІЗО. Натомість документи про реєстрацію ініціативної групи подала його дружина Світлана, зазначивши Сергія Тіхановського керівником своєї ініціативної групи.

Тіхановського затримали 29 травня 2020 року у Гродні на пікеті на підтримку висування кандидатом у президенти Світлани. Також було затримано декількох його соратників. На думку правоохоронців, "було організовано проведення незаконного громадського заходу, мітингу, під час якого вчинено групові дії, що грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановський: Крим має бути не тільки де-юре, але і де-факто українським

Після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу Сергія Тіхановського у виборах президента Білорусі у серпні 2020 року взяла участь його дружина Світлана Тіхановська. Переможцем на цих виборах влада оголосила Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала результатів виборів, вважаючи їх сфальшованими. Понад півроку в країні тривали масові акції протесту. Протестувальники вимагали відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів та проведення нових виборів. Останнім часом акції практично припинилися через їхнє жорстоке придушення білоруськими силовиками, тепер вони мають епізодичний і локальний характер.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
"Майдан ні прайдьот" !!! Бульбаші, ви так казали, да ???
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14.12.2021 14:23
+17
Цветов побольше, шариков, песен и хороводов!
И тогда любой диктатор будет повержен!!!
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14.12.2021 14:35
+12
Майдан и не прошел. Белорусы не подвели
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14.12.2021 14:35
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ого...
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14.12.2021 14:21 Відповісти
Что ого?! Ого-го!!!! (с)
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14.12.2021 15:48 Відповісти
"Майдан ні прайдьот" !!! Бульбаші, ви так казали, да ???
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14.12.2021 14:23 Відповісти
Майдан и не прошел. Белорусы не подвели
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14.12.2021 14:35 Відповісти
не подвели..
с дубинкой в жопе..
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14.12.2021 15:02 Відповісти
В диктаторів нічого не міняється,хто проти них тому ув*язнення,або псіхушка.
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14.12.2021 14:26 Відповісти
Никогда не думал шо Лукашенко такой КОЗЕЛ.
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14.12.2021 14:28 Відповісти
Конечно никогда. Для понимания ситуации ведь нужны мозги.
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14.12.2021 14:49 Відповісти
Теперь думай)))
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14.12.2021 15:06 Відповісти
Агрофюрер, поосчущениям, собирается жить вечно.
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14.12.2021 14:29 Відповісти
Где будет "отбывать"? В пригороде Мюнхена или с видом на поля Франции?
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14.12.2021 14:35 Відповісти
Пардонте, это я про его жонку, а мужика таки жаль. НО! Майдан таки не прошёл!
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14.12.2021 14:39 Відповісти
пробил сейчас в инете
- вот его заявление уже с СИЗО
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/7/7285865/

Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА 2021, 17:55
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14.12.2021 14:42 Відповісти
так что топим за него..
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14.12.2021 14:43 Відповісти
пізно всрався.
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14.12.2021 15:03 Відповісти
что значит "должен быть"???
Крым и так украинский,
пусть прочтёт об этом в Конституции Украины
и не манипулирует фразами ...
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14.12.2021 15:50 Відповісти
За 18 лет у него теперь будет время почитать конституцию Украины и хорошенько подумать чей Крым.
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14.12.2021 15:57 Відповісти
Так раньше он был другого мнения о Крыме, а тут вдруг прозрел!
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14.12.2021 15:52 Відповісти
Цветов побольше, шариков, песен и хороводов!
И тогда любой диктатор будет повержен!!!
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14.12.2021 14:35 Відповісти
Короче, на зону поедет с букетами цветов....
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14.12.2021 14:37 Відповісти
Ага, і з трояндами в сраці..
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14.12.2021 18:04 Відповісти
18 занадто багато, батька зовсім з"іхав, квіточки омону чогось недопомогли)
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14.12.2021 14:38 Відповісти
Ото Тихановская до3.14зделась.
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14.12.2021 14:43 Відповісти
Нормально, через 15 лет по удо выйдет.
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14.12.2021 15:02 Відповісти
Тихановской Лукашеску даст на год меньше..женщина все же... Фюрер должен быть сама добродетель.. и гуманист...
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14.12.2021 14:54 Відповісти
Ібо Нехvй !
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14.12.2021 15:02 Відповісти
да уж.... Беларусь и рашка в приговорах не церемонятся....всем подряд дают +- по 20 лет тюрем.. реальных сроков.... что не зачто как в данном случае....что преступникам тоже по 25 лет! так вот хочу сказать одно, только поймите правильно, ато щас знаю что могут меня упрекать в чём знаю...поэтому пришлось обьяснить... я против таких сроков естественно полит заключённым ,я в курсе кого и за что вот преследуют и садят...(( но взять туже рашку где дают по 25 лет срока преступникам и всякого рода садистами- маньякам, и так далее .это же супер справедливые приговоры и заслуженные . у нас даже таким уродам дают +-5 -10 лет ....( вот и всё что я хотел сказать....
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14.12.2021 15:12 Відповісти
надеюсь лукашеско сдохнет как собака и по скорее (
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14.12.2021 15:29 Відповісти
Зачем так про собак?
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14.12.2021 15:41 Відповісти
От собак гораздо больше толку чем от булбафюрера!!
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14.12.2021 15:53 Відповісти
Лука раньше сдохнет.С черенком в сраке.
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14.12.2021 15:54 Відповісти
Зато не Майдан. И в тюрьме ужин по расписанию.
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14.12.2021 16:04 Відповісти
Ничего, ничего, в тюрьме тебя перевоспитают, лет через 18 вернёшься другим человеком!
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14.12.2021 16:13 Відповісти
Через год-два, когда белорусский вопрос будет окончательно решен, выйдет. Еще кресло займет. В новой губернии эрефии.
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14.12.2021 16:16 Відповісти
Интересна судьба 900 тыс долларов найденных за диваном. Вернут маме, или нет?
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14.12.2021 16:19 Відповісти
Тихановский, это явный продукт ФСБ. До 2008г. он тихо жил в Мозыре и работал арт-директором ночного клуба. В 2008г. он подорвался в Москву, где занимался свадебной фото- и видеосъемкой. В интернете гуляла странная фотография от 2016г., на которой Тихановский сидит за столом, на котором стоит табличка "ТАСС". В 2018 г. он вдруг резко подался в блогеры, где и за короткое время завоевал популярность. Специалисты отмечали неизвестно откуда взявшийся профессионализм. Когда он начал компанию за выдвижение в президенты у него дома провели обыск, в ходе которого нашли 950 тысяч долларов. Причем его мать, присутствовавшая при этом обыске заявила, что это деньги семьи.
Россия использовала Тихановского для давления на Лукашенко, который не спешил с интеграцией, а теперь слила.
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14.12.2021 16:45 Відповісти
Хочете сказати,що вся ота білоруська заваруха - операція ФСБ?..Щось на кшталт зустрічного вогню проти степової пожежі?..
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14.12.2021 16:57 Відповісти
Дуже схоже, помаленько лукаша ватани скинуть і поставлять губернатора тихановського.
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14.12.2021 17:31 Відповісти
Да, именно так и есть
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14.12.2021 17:41 Відповісти
Там было 2 фазы: первая - операция ФСБ, длившаяся 3 дня с нападениями на органы власти. Через 3 дня, когда цели были достигнуты (позиции Лукашенко пошатнулись) был дан отбой, но последовала вторая фаза с управлением со стороны Запада. Тут уже Россия стала всячески помогать Лукашенко, ибо создалась реальная возможность его свержения. Следует сказать, что и Лукашенко оказался совсем не Януковощем, а может у него вкладов в западных банках не было. В общем, подавил Лукашенко протесты, но с Западом порвал все отношения. Пришлось идти на интеграцию с Россией заметно большую, чем ему хотелось.
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14.12.2021 17:38 Відповісти
Запад фактически как обычно подыграл пуйлу!
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14.12.2021 17:43 Відповісти
Вот это меня тоже несказанно удивляет. По сути, Запад насильно загоняет Беларусь в Россию! Они там, похоже, охренели.
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14.12.2021 17:45 Відповісти
Как то не очень понятно: агент фсб организовал протесты , но потом запад перенял управление.. не слишком ли закрученная теория? ..А может просто беларусы из за нерешительности или страха (" мы не хотим майдана как в Украине") упустили свой шанс избавиться от диктатора?
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14.12.2021 19:30 Відповісти
Одним из претендентов на пост президента был Валерий Цепкало. Личность весьма примечательная. В 1994г. он входил в предвыборный штаб Лукашенко, а после его победы в 29 лет стал первым зам. министра иностранных дел, потом послом в США. Вернувшись он организовал оказавшийся чрезвычайно успешным Центр высоких технологий и 12 лет им руководил. В 2017г. внезапно был снят с должности без объяснения причин, что в Беларуси бывает когда приближенный человек попадается на слишком крупной взятке, после чего прозябал - консультировал казахов по поводу создания там похожего центра, ещё чем-то занимался.
В 2020г. он выдвинул себя в президенты, причем инициативная группа, собиравшая за него подписи, платила сборщикам подписей больше всех. Его все равно не зарегистрировали и он благоразумно отъехал из Беларуси. Не в Варшаву, Вильнюс или в Брюссель, а совсем наоборот - в Москву. Вместо себя он оставил жену - Веронику - которая была одним из первых лиц оппозиции и вовсю агитировала уже за Тихановскую. За день до выборов она благополучно слиняла из Беларуси, опять же, в Москву. Цепкало, я же уже говорил, люди весьма предусмотрительные.
Из Москвы Цепкало продолжал "жечь глаголом" диктатора Лукашенко, но после смены Москвой пластинки, не сумел вовремя остановиться, возможно потому, что Бабарико, по словам самого Цепкало, предложил ему пост премьер-министра. В общем, из Москвы ему пришлось бежать в Украину, а вслед Россия объявила его в международный розыск по линии Интерпола, так, что когда он из Украины поехал в Польшу, у него поначалу были проблемы с Интерполом. В Польше он не прижился - там Латушко пришелся ко двору, в Литве Тихановская все забила. Вынужден Цепкало в Латвии прозябать - видно ему так и не простили близость к Лукашенко.
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14.12.2021 20:13 Відповісти
 
 