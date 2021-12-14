Зеленський за половину своєї каденції 7 разів програв у суді, - Bihus.info. ВIДЕО

Верховний Суд задовольнив 7 позовів до Президента Володимира Зеленського, встановивши порушення закону з боку глави держави. У двох випадках рішення вже є остаточним, в інших Велика Палата Верховного Суду розглядає апеляцію з боку Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bihus.Info.

Першим позовом до Президента Зеленського, який Верховний Суд задовольнив, був позов Володимира Горковенка – члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Його Зеленський у травні 2019 року спробував звільнити, скасувавши указ Петра Порошенка про його призначення.

Такі дії Зеленського Верховний Суд визнав незаконними у грудні 2019 року. Велика Палата Верховного Суду відмовила Зеленському у задоволенні апеляції в травні 2021 року. При цьому суд наголосив, що укази про призначення є індивідуальними актами одноразової дії і людину неможливо звільнити, просто скасувавши такий акт.

Це дало підставу Володимиру Горковенку пригадати Володимиру Зеленському його передвиборчу обіцянку: "Якщо я колись в житті порушу закон – я піду сам". Тому він написав звернення в Офіс Президента із запитанням, чи планує Президент свою обіцянку виконати.

"Щодо обіцянки кандидата в Президенти України В. Зеленського залишити посаду в разі свідомого порушення ним закону… …вона зроблена в контексті розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою, і позиція Глави держави з цього питання залишається незмінною", – йшлося у відповіді, наданій Горковенку.

Спосіб "звільнення", на незаконність якого Верховний Суд вказав ще в грудні 2019 року, Володимир Зеленський повторив у березні 2021 року. Президент вирішив звільнити суддю Конституційного Суду Олександра Тупицького шляхом скасування указу про його призначення. Прогнозовано, Верховний Суд знову визнав незаконною таку практику у липні цього року – з тих самих підстав, що й у справі Горковенка.

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"Президент не може своїм рішенням звільнити суддю Конституційного Суду. Крапка. Як би воно не було оформлено: скасування указів, звільнення… Я можу так само видати указ про звільнення президента з посади. Це матиме точно таку саму юридичну силу", – пояснив голова правління Фундації DeJure Михайло Жернаков.

Успішні позови до Володимира Зеленського подали також Артур Герасимов, Володимир Ар’єв та Георгій Логвинський. Їм, як народним депутатам 8 скликання, Петро Порошенко присвоїв дипломатичні ранги у зв’язку з їхньою роботою в українській делегації у ПАРЄ.

У вересні 2019 року Володимир Зеленський скасував відповідні укази Порошенка, як "безпідставні". Однак Верховний Суд вирішив, що укази про присвоєння дипломатичних рангів також є індивідуальними актами одноразової дії і їх скасування не може призводити до позбавлення дипломатичного рангу. Тому він задовольнив позови до Зеленського з боку Герасимова, Ар’єва і Логвинського.

"Указ… прийнятий поза межами повноважень Президента України та з порушенням норм Закону України "Про дипломатичну службу", а тому підлягає скасуванню", – йдеться у рішенні за позовом Артура Герасимова.



Фото: Bihus.Info

Втім, у справах за позовами Тупицького, Герасимова, Ар’єва і Логвинського президент Зеленський подав апеляції. Рішень Великої Палати Верховного Суду у цих справах ще немає.

Натомість законної сили набуло рішення Верховного Суду задовольнити позов до Володимира Зеленського, поданий мешканцем Мелітополя Віктором Ващенком. Ващенко, який є інвалідом війни, поскаржився на те, що Зеленський не відповів особисто на його звернення (відповідь надійшла від працівників Офісу Президента). За Законом "Про звернення громадян" Президент має особисто відповідати на звернення осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Верховний Суд став на бік Віктора Ващенка, визнав бездіяльність Президента протиправною і зобов’язав Зеленського розглянути звернення відповідно до Закону. Таке рішення Суд виніс ще в лютому 2020 року, і апеляційних проваджень не було. В листопаді цього року Віктор Ващенко сказав Bihus.Info, що так і не отримав відповіді на своє звернення від глави держави.

Ще однією справою, в якій Верховний Суд задовольнив позов до Володимира Зеленського, став позов В’ячеслава Плескача щодо ненадання інформації у відповідь на запит. Це сталося у вересні 2021 року. На це рішення Володимир Зеленський також подав апеляцію.

В Офісі Президента проігнорували запит Bihus.Info на коментар щодо правових позиції Президента у цих справах, не надавши на нього жодної відповіді.