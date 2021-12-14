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Новини Політика України
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Зеленський (17420) позов (368) суд (8037)

Зеленський за половину своєї каденції 7 разів програв у суді, - Bihus.info. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховний Суд задовольнив 7 позовів до Президента Володимира Зеленського, встановивши порушення закону з боку глави держави. У двох випадках рішення вже є остаточним, в інших Велика Палата Верховного Суду розглядає апеляцію з боку Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bihus.Info.

Першим позовом до Президента Зеленського, який Верховний Суд задовольнив, був позов Володимира Горковенка – члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Його Зеленський у травні 2019 року спробував звільнити, скасувавши указ Петра Порошенка про його призначення.

Такі дії Зеленського Верховний Суд визнав незаконними у грудні 2019 року. Велика Палата Верховного Суду відмовила Зеленському у задоволенні апеляції в травні 2021 року. При цьому суд наголосив, що укази про призначення є індивідуальними актами одноразової дії і людину неможливо звільнити, просто скасувавши такий акт.

Це дало підставу Володимиру Горковенку пригадати Володимиру Зеленському його передвиборчу обіцянку: "Якщо я колись в житті порушу закон – я піду сам". Тому він написав звернення в Офіс Президента із запитанням, чи планує Президент свою обіцянку виконати.

Зеленський за половину своєї каденції 7 разів програв у суді, - Bihus.info 01

"Щодо обіцянки кандидата в Президенти України В. Зеленського залишити посаду в разі свідомого порушення ним закону… …вона зроблена в контексті розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою, і позиція Глави держави з цього питання залишається незмінною", – йшлося у відповіді, наданій Горковенку.

Зеленський за половину своєї каденції 7 разів програв у суді, - Bihus.info 02

Спосіб "звільнення", на незаконність якого Верховний Суд вказав ще в грудні 2019 року, Володимир Зеленський повторив у березні 2021 року. Президент вирішив звільнити суддю Конституційного Суду Олександра Тупицького шляхом скасування указу про його призначення. Прогнозовано, Верховний Суд знову визнав незаконною таку практику у липні цього року – з тих самих підстав, що й у справі Горковенка.

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"Президент не може своїм рішенням звільнити суддю Конституційного Суду. Крапка. Як би воно не було оформлено: скасування указів, звільнення… Я можу так само видати указ про звільнення президента з посади. Це матиме точно таку саму юридичну силу", – пояснив голова правління Фундації DeJure Михайло Жернаков.

Зеленський за половину своєї каденції 7 разів програв у суді, - Bihus.info 03

Успішні позови до Володимира Зеленського подали також Артур Герасимов, Володимир Ар’єв та Георгій Логвинський. Їм, як народним депутатам 8 скликання, Петро Порошенко присвоїв дипломатичні ранги у зв’язку з їхньою роботою в українській делегації у ПАРЄ.

У вересні 2019 року Володимир Зеленський скасував відповідні укази Порошенка, як "безпідставні". Однак Верховний Суд вирішив, що укази про присвоєння дипломатичних рангів також є індивідуальними актами одноразової дії і їх скасування не може призводити до позбавлення дипломатичного рангу. Тому він задовольнив позови до Зеленського з боку Герасимова, Ар’єва і Логвинського.

"Указ… прийнятий поза межами повноважень Президента України та з порушенням норм Закону України "Про дипломатичну службу", а тому підлягає скасуванню", – йдеться у рішенні за позовом Артура Герасимова.

Зеленський за половину своєї каденції 7 разів програв у суді, - Bihus.info 04
Фото:  Bihus.Info

Втім, у справах за позовами Тупицького, Герасимова, Ар’єва і Логвинського президент Зеленський подав апеляції. Рішень Великої Палати Верховного Суду у цих справах ще немає.

Натомість законної сили набуло рішення Верховного Суду задовольнити позов до Володимира Зеленського, поданий мешканцем Мелітополя Віктором Ващенком. Ващенко, який є інвалідом війни, поскаржився на те, що Зеленський не відповів особисто на його звернення (відповідь надійшла від працівників Офісу Президента). За Законом "Про звернення громадян" Президент має особисто відповідати на звернення осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Верховний Суд став на бік Віктора Ващенка, визнав бездіяльність Президента протиправною і зобов’язав Зеленського розглянути звернення відповідно до Закону. Таке рішення Суд виніс ще в лютому 2020 року, і апеляційних проваджень не було. В листопаді цього року Віктор Ващенко сказав Bihus.Info, що так і не отримав відповіді на своє звернення від глави держави.

Ще однією справою, в якій Верховний Суд задовольнив позов до Володимира Зеленського, став позов В’ячеслава Плескача щодо ненадання інформації у відповідь на запит. Це сталося у вересні 2021 року. На це рішення Володимир Зеленський також подав апеляцію.

В Офісі Президента проігнорували запит Bihus.Info на коментар щодо правових позиції Президента у цих справах, не надавши на нього жодної відповіді.
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Топ коментарі
+35
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14.12.2021 14:37
+28
Тобто, згідно рішень судів, вчиняв протиправні дії.
Обіцяв=брехав, що піде з посади президента, якщо порушить закон.
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14.12.2021 14:36
+24
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14.12.2021 14:43
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Тому що юрист
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14.12.2021 14:33 Відповісти
Ложив він свій мікропеніс на рішення корупційного суду.
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14.12.2021 14:37 Відповісти
Чтоб оно здохло !
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14.12.2021 15:02 Відповісти
Юрист, пенис или суд?
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14.12.2021 15:17 Відповісти
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14.12.2021 17:11 Відповісти
Его МНЕНИЕ : - " Я НЕ ЛОХ " - ПОЭТОМУ ОБЕЩАНИЯ НЕ выполняю , С ПОСТА НЕ уйду !!!
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14.12.2021 16:43 Відповісти
Ефрейтор деловод
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14.12.2021 14:57 Відповісти
Тобто, згідно рішень судів, вчиняв протиправні дії.
Обіцяв=брехав, що піде з посади президента, якщо порушить закон.
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14.12.2021 14:36 Відповісти
Ще одне протизаконне рішення презіка.
Великий привіт Веніславському, позитивним блохєрам Подоляка та корисним ідіотам, які їм вірять.

Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду не приводити до присяги двох суддів, призначених президентом України.

Про це повідомили в пресслужбі КСУ з посиланням на короткий звіт від 13 грудня засідання Венеційської комісії.

Нагадаємо, 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями КС.

Але Верховний Суд визнав це рішення президента протиправним.

https://lb.ua/pravo/2021/12/14/500895_venetsiyska_komisiya_pidtrimala.html
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14.12.2021 14:38 Відповісти
мабудь в тих суддів російське громадянство та діпломи купили пів року тому
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14.12.2021 14:47 Відповісти
Не плутайте. Судді Венеційської комісії це не судді Портнова, Татарова.
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14.12.2021 14:49 Відповісти
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14.12.2021 14:43 Відповісти
Чувак казав що якщо хоч раз порушить, то піде на південь, але це не точно. Більш брехливої потвори Україна не пам"ятає. Але то таке - нарід все одно вірить.
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14.12.2021 15:04 Відповісти
Оманский осел за два года так и не понял, что означает понятие "Гарант Конституции"
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14.12.2021 15:07 Відповісти
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14.12.2021 14:37 Відповісти
дык.., оно же на 2-й срок собралося
хмуры-муры-подтасовки и вуаля - Встречайте вашего Клоуна - президента снова..
- многие малоросы не переживут..
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14.12.2021 14:47 Відповісти
не воно збиралося а ті, чия рука його головою крутить
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14.12.2021 15:20 Відповісти
Да, так точнее будет.
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14.12.2021 15:27 Відповісти
А потім мудрий нарід найде ще більшу ........ і після цього буде плакати: чого ми такі бідні.
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14.12.2021 19:57 Відповісти
Зеленьський був на все гаразд:
і піаніст
і ....юрист
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14.12.2021 14:45 Відповісти
З нього що пісюніст,що юрист,однаково хріновий.
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14.12.2021 20:03 Відповісти
Ну какой с него пианист, если дети на Богдана похожи)))
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14.12.2021 20:49 Відповісти
Ну да, ну да... В суде другим органом грають, вот и програв)) Его ж о том тоже вряд ли попередили...
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14.12.2021 14:51 Відповісти
Нелоха опустили. Ахаха.
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14.12.2021 14:56 Відповісти
Це тільки почало. Він ще 200 разів програє !
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14.12.2021 14:56 Відповісти
Не встигне,чомусь мені здається.
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14.12.2021 20:04 Відповісти
Какаяразница? Хуженебудет!
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14.12.2021 14:57 Відповісти
ГрязьПром проиграл в Судах различных,включая Аппеляционные 27 из 28 попыток...,а по факту все,вкючая последние ...Украине и Польше на сумму 8 ярдов доляров...
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14.12.2021 14:58 Відповісти
Ознака дійсно правової Держави.
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14.12.2021 15:02 Відповісти
Да ладно Вам!
Где Вы тут видите "правовую державу"? Лоха-юриста в президентском кресле вижу. Таких же лохов его юрис-консультов -- тоже вижу. "Державы" не вижу.
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14.12.2021 15:29 Відповісти
Пока одни судьи тянут корову за рога, другие за хвост - преЗедент её в это время доит !
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14.12.2021 15:02 Відповісти
Главные суды у уриста еще впереди
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14.12.2021 15:08 Відповісти
от шо значит уридическое образование, победун куле
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14.12.2021 15:11 Відповісти
Да, херовый из него юрист. Хотя и дипломированный.
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14.12.2021 15:26 Відповісти
Не то ему видно обрезали. Решил, что стал царьком, которому все позволено и единственный закон - Я ТАК ХОЧУ!
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14.12.2021 15:29 Відповісти
Це все х...я.Самий головний процес попереду,коли піськойграя візьмуть в залі суду під варту (якщо не здристне .думаю здристне).Свято попереду......
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14.12.2021 15:52 Відповісти
У Президента України є одне дуже маленьке, але беззаперечне, безумовне, необмежене і конституційне право ПОМИЛУВАННЯ особи.

Тупицький, Касмінін, Горковенко та інші, які не подобаються РНБОУ та Президенту України, на своїх шкірах дію такого права не відчували, але ніщо не завадить це право реалізувати шляхом скасування будь-яких судових рішень (включаючи остаточні) не на користь останнього звичайним його указом.

Президент України має право скасовувати свої укази про призначення осіб так само як Верховна Рада України мала і має право скасовувати свої.

Наприклад, ВР України скасувала свою постанову від 02.04.2007 №844-V про призначення деяких членів ЦВК, скасувала свою постанову від 08.12.2004 №2224-IV про фактичне звільнення деяких членів ЦВК, а згодом прийняла ще одну постанову про втрату чинності обох "скасувальних" постанов (див. постанови Верховної Ради України від 02.04.2007 №844-V, №843-V, від 04.05.2007 №1001-V).

Політичні посади обіймаються політиками для досягнення політичного ефекту і звільняються саме з цієїю метою, тому якщо суддя займається не правосуддям, а політикою, то його крісло стає політичною посадою і звільняється політичними методами.

Слід зазначити, що інструмент звільнення суддів з посад шляхом скасування або указів про їх призначення, або перейменування судів, у які ці судді призначалися на посади без їх подальшого переведення у "новостворений" суд, або ліквідації самого суду винайшов МЕДВЕДЧУК, перебуваючи у тому самому кріслі, яке зараз обіймає ЄРМАК.

Щодо самого Бігуса моя позиція проста - він зрадник інтересів України, заподіяв величезну шкоду обороні і національній безпеці, він брехун і провокатор, тому всі без винятку його репортажі після Свинарчуків я оцінюю як плоди отруйного дерева.
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14.12.2021 15:55 Відповісти
Має право скасувати СВОЇ укази.
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14.12.2021 18:00 Відповісти
Во, супер юрист нарисовался))) У вас в ОПе все такие?) Конституцию читать не пробовали?) Если ВР нарушила Конституцию, то как это оправдывает нарушение Конституции Гарантом Конституции?)))
Криворожский юридический?))) Или Трускавецкий Риксос?)))
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14.12.2021 21:13 Відповісти
воно мабуть з шмарклею на одному курсі вчилось
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18.12.2021 09:20 Відповісти
Помилование?))) Помилованием отменять решение судов?))) Гениально)))
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14.12.2021 21:15 Відповісти
дурню, ти де вчилось? може із шмарклею на одному курсі?
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18.12.2021 09:21 Відповісти
Зе ВЛАДА -

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14.12.2021 16:13 Відповісти
Мені подобається реакція цього "незалежного" флюгера
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14.12.2021 16:46 Відповісти
классно учат на юристов в криворагульском универе
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14.12.2021 16:57 Відповісти
Нехай но воно злізе з крісла Короля, яке здобуло брехнею.... От тоді почнеться саме цікаве ( а для когось трагічне...) Єдине, що чучєлко повинне пам'ятати, що Ростов не резиновий....там вже один лєгєтімний є ...
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14.12.2021 17:08 Відповісти
.


найвеличніше Зе-чмо - ЮриЗд з великої літери.
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14.12.2021 17:09 Відповісти
вова-квартальный иногда такэ спыздыть шо воно ни наяку здорову голову нэ налазыть . а мы дывуемось . що байдэн до нього крайнього позвоныв --- воно просто нэ видповидае займаний посади . а щэ тилькы пивсроку просыдило зэлэнэ чмо
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14.12.2021 17:59 Відповісти
Як там нєлох казав колись? Якщо порушить закон, то відразу складе повноваження? Ну ну...
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14.12.2021 19:05 Відповісти
"вона зроблена в контексті розмови" - знову той клятий контекс зебілам заважає
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14.12.2021 21:42 Відповісти
а шо бігус так переобувся
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15.12.2021 01:47 Відповісти
По сути проиграла страна.
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15.12.2021 08:09 Відповісти
зеЧМО!
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15.12.2021 11:40 Відповісти
 
 