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Новини Політика України
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опитування (1403) Центр Разумкова (175)

49% українців вважають, що влада не намагається покращити ситуацію в країні, 31% - вважає, що їй це не вдалося, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

49% українців вважають, що влада не намагається покращити ситуацію в країні, 31% - вважає, що їй це не вдалося, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Центр Разумкова розповів про тенденції змін громадської думки за останні три роки.

Про це йдеться у дослідженні Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми опитували громадян у 2019, 2020 та 2021 роках, і з часом результати суттєво змінювались. У жовтні цього року 19% опитаних вважали, що нинішня влада краща за попередню, 29% - навпаки. На думку 45% нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої. Розподіл відповідей на Заході, в Центрі і на Сході України майже однаковий, але є суттєві вікові відмінності: що молодші респонденти, то частіше вони вважають, що нинішня влада таки краща за попередню", - розповіли автори дослідження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

49% українців вважають, що влада не намагається покращити ситуацію в країні, 31% - вважає, що їй це не вдалося, - опитування Центру Разумкова 01

"У жовтні цього року лише 12% опитаних вважали, що нинішня влада намагається покращити ситуацію, і багато в чому їй це вдається. Ще 31% визнавали щирість зусиль, але негативно оцінювали їх результат. На думку 49% опитаних, влада не намагається покращити ситуацію, а лише імітує зусилля в цьому напрямі. Найчастіше до мотивації дій влади ставляться з недовірою на Сході України. Серед вікових груп найбільше вирізняється наймолодша: респонденти 10-29 років здебільшого вірять у щирість зусиль влади, і суттєво частіше відзначають позитивні результати", - йдеться у дослідженні.

49% українців вважають, що влада не намагається покращити ситуацію в країні, 31% - вважає, що їй це не вдалося, - опитування Центру Разумкова 02

"80% опитаних цьогоріч не бачили нікого в якості нових політичних лідерів, а назвати конкретні прізвища змогли менше 20% респондентів. Найчастіше називали Д.Разумкова та Є.Мураєва. (У серпні 2018 року при постановці аналогічного запитання найчастіше звучали прізвища С.Вакарчука та В.Зеленського)", - зазначили автори дослідження.

49% українців вважають, що влада не намагається покращити ситуацію в країні, 31% - вважає, що їй це не вдалося, - опитування Центру Разумкова 03

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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Топ коментарі
+18
45% считают, что та и эта власть существенно не отличаются.....
Если кто-то не видит разнице в умственных способностях, например, Порошенко и Зеленского, Геращенко и Безуглой, Герасимова и Арахамии, Яценюка и Корниенко......то кто вам доктор !?
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14.12.2021 15:09
+12
Розумков и Мураев новые политические лидеры? Это же сколько бабла занесли?

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14.12.2021 15:03
+12
Тут доктор уже не поможет.У ветиринара есть еще шансы.
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14.12.2021 15:25
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50 процентов идиотов.Это катастрофа
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14.12.2021 14:59 Відповісти
Последний график все говорит о заказчиках этого варева для плебса.
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14.12.2021 15:04 Відповісти
В реальності їх 73%, але 23% дуже зголодніли і зрозуміли що Главзебіл їх вже не нагодує, тому шукають іншого гарріпотера.)0
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14.12.2021 15:09 Відповісти
Его уже назначили--мразюмков
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14.12.2021 15:23 Відповісти
смиритесь ) бывшие идут в утиль, их время прошло
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14.12.2021 16:14 Відповісти
Хотите,,нового,,хуйла?
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14.12.2021 16:24 Відповісти
не хочу старых, которые просрали свой шанс хоть что-то полезного сделать для Украины.
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14.12.2021 16:28 Відповісти
Російське громадянство, фото з депутатом-єдиноросом, судимість і строк в РФ. Як Гогілашвілі пройшов спецперевірку в СБУ --новыелица устраивают?
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14.12.2021 16:48 Відповісти
А я зе не считаю новым лицом
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14.12.2021 20:37 Відповісти
- Куме! А чим відрізняється Разумков від Зеленського?
- Ну що вам куме сказать... Зеленський розказував нам про те, яке смачне російське гімно, а Разумков буде нам розказувать, як це гімно треба «розумно» їсти!

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14.12.2021 15:02 Відповісти
Менше у свій час було потрібно грабувати простий люд - не було б і катастроффи.
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14.12.2021 15:43 Відповісти
Розумков и Мураев новые политические лидеры? Это же сколько бабла занесли?

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14.12.2021 15:03 Відповісти
Скорей всего люди просто слишком буквально поняли вопрос "новые". Этот вопрос ни о чем.
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14.12.2021 18:15 Відповісти
водафон подорожал на 40 грн. не на 10, 15. Сразу на 50 %. и почему то с 24 .12. , хотя уже за декабрь проплачена услуга. И хрен дозвонишься.Апуеть
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14.12.2021 15:04 Відповісти
Канецэпохибедности.
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14.12.2021 15:05 Відповісти
А чего вы хотели? Новые прямые и непрямые налоги. У нас электроэнергия для бизнеса стоит уже почти 6 грн.\квт. Мне принесли новые счета и сказали что с нового года будет еще покруче.
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14.12.2021 15:08 Відповісти
Та да. С 2018 года цена выросла более чем втрое. Даже за последний год в два раза.
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14.12.2021 15:30 Відповісти
45% считают, что та и эта власть существенно не отличаются.....
Если кто-то не видит разнице в умственных способностях, например, Порошенко и Зеленского, Геращенко и Безуглой, Герасимова и Арахамии, Яценюка и Корниенко......то кто вам доктор !?
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14.12.2021 15:09 Відповісти
Тут доктор уже не поможет.У ветиринара есть еще шансы.
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14.12.2021 15:25 Відповісти
і ветеринар не допоможе, тільки бойня і на корма для собак і котів.
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14.12.2021 16:39 Відповісти
то же самое можно сказать о той маленькой кучке, которая видит разницу
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14.12.2021 16:16 Відповісти
Тебе и ветиринар не поможет.
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14.12.2021 16:27 Відповісти
а мне и не надо помогать, переживай про ту, маленькую кучку.
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14.12.2021 16:29 Відповісти
Угу.Только усыплять
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14.12.2021 16:49 Відповісти
ты из этих,кто ,,позавчерашнюю,, протухшую ботоксную бабулю по тупости все пытается усадить на трон? Ты скажи.Я на тимошонковцев сразу время терять не буду.
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14.12.2021 16:52 Відповісти
Нет, я сам по себе и уменя нет хозяев и идолов, в отличии от многих.
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14.12.2021 20:40 Відповісти
Сам по себе облизываешь бубочку ,точно?
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15.12.2021 01:30 Відповісти
Еще раз - для меня твой бубочка ничем не лучше всех прошлых, все просирают шанс изменить Украину.
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15.12.2021 09:43 Відповісти
И куда делся сарказм и пристальное отношение к действиям ненешнего недоразумения? Схерали такая терпимость и благосклонность? При всех минусах у Порошенко не отнять того положительного,что лично он сделал для Украины. Ты принципиально не видишь достижений? Я бы еще понял одинаково критическое отношение к власти,но у тебя и тебе подобным почему то предельно изборочное оценочное суждение. И оно предельно похоже на кремлевские методички для тупой полуваты.Вы как те ляди юлите жопой пытаясь всем доказать что невинны и непорочны.
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15.12.2021 10:24 Відповісти
Еще 31% признавали искренность усилий, но негативно оценивали их результат.
31% даунов в воюющей стране...
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14.12.2021 15:14 Відповісти
Ага. Это типа как пьяный сантехник Вася пытался сделать пересадку сердца больному, но у него почему-то не получилось... Хотя у сантехника Васи скорей всего шансов было бы больше, чем у Шута.
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14.12.2021 18:19 Відповісти
И это если только допустить, что Клоун реально сам решил идти в политику, во что я не верю.
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14.12.2021 18:20 Відповісти
бєні і ко , 95му життя покращили- то і досить! бо бидло вєчно буде недовольнє, а свої завжди виручать
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14.12.2021 15:16 Відповісти
Дивні люди! Чого їм не так??????? хушешнибутит!!!
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14.12.2021 15:19 Відповісти
А зачем они опрашивали 10летних детей...может это опечатка?)))
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14.12.2021 15:27 Відповісти
власть не пытается улучшить ситуацию в стране/ улучшить ситуацию в стране -понятие для кодлана Коломойского абстрактное. У него две простые и понятные задачи -украсть и свалить. Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. "Слуга народа" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны".
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14.12.2021 15:37 Відповісти
Без судебной реформы Украина - это совок.
Совок не примут в цивилизованное общество с реализованым правом.
Только суды могут надёжно защищать капитал вне зависимости от смены власти.
Без эффективно работающих судов в страну Украина не придут инвестиции, которые будет защищать зонтик НАТО.
Судебная реформа считается состоявшейся не тогда когда об этом рапортует власть, а когда уровень доверия народа к судам достигнет высокой отметки.
Это прописные истины для строительства успешного государства.
По факту на сегодня ни Петя, ни Вова судебную реформу не осуществил. Мы наблюдвем имитацию и профанацию.
Тягомотина с САП длится годами и это тест лично для Вовы. Тест, который надо сдать до конца года. Иначе...
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14.12.2021 15:49 Відповісти
Обращаем внимание на строчку "...чем младшие респонденты, тем чаще они считают, что нынешняя власть таки лучше предыдущей".

А теперь вспоминаем желание некоторых обдолбанных, к праву избираться в меры, малолеток в пубертатном состоянии.

Вот, вам и прикол, как вся страна живет. По-приколу.
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14.12.2021 15:53 Відповісти
яким треба бути ідіотом, щоб відповісти, що "нинішня влада нічим СУТТЄВО не відрізняється від попередньої". І таких серед опитаних 45%. Це все - приїхали.
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14.12.2021 16:09 Відповісти
А звідки тоді підтримка Голобородька Гундосовича? Звідки високий рейтинг? Малярики намалювали?
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14.12.2021 16:09 Відповісти
а с чего у него должен быть маленький рейтинг?
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14.12.2021 16:17 Відповісти
Может потому,что нет такой области деятельности где оно еще не обосралось полностью
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14.12.2021 16:54 Відповісти
Правда ваше слабоумие пока дает ему еще шанс. Но новые ценники лечат даже таких олигофренов.
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14.12.2021 16:58 Відповісти
"Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів"

Тобто, це дослідження поблажливої до зелених уродів соц.контори проводилось до пікового значення "вагнергейту", до т.зв. "інтерв'ю 33-м ЗМІ", до настання опалювального періоду, до затврдження держбюджету і "ресурсного закону".
Ну-ну...
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14.12.2021 18:39 Відповісти
Скоко стоят эти рейтинги?
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14.12.2021 20:02 Відповісти
 
 