49% українців вважають, що влада не намагається покращити ситуацію в країні, 31% - вважає, що їй це не вдалося, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Центр Разумкова розповів про тенденції змін громадської думки за останні три роки.

Про це йдеться у дослідженні Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми опитували громадян у 2019, 2020 та 2021 роках, і з часом результати суттєво змінювались. У жовтні цього року 19% опитаних вважали, що нинішня влада краща за попередню, 29% - навпаки. На думку 45% нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої. Розподіл відповідей на Заході, в Центрі і на Сході України майже однаковий, але є суттєві вікові відмінності: що молодші респонденти, то частіше вони вважають, що нинішня влада таки краща за попередню", - розповіли автори дослідження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

"У жовтні цього року лише 12% опитаних вважали, що нинішня влада намагається покращити ситуацію, і багато в чому їй це вдається. Ще 31% визнавали щирість зусиль, але негативно оцінювали їх результат. На думку 49% опитаних, влада не намагається покращити ситуацію, а лише імітує зусилля в цьому напрямі. Найчастіше до мотивації дій влади ставляться з недовірою на Сході України. Серед вікових груп найбільше вирізняється наймолодша: респонденти 10-29 років здебільшого вірять у щирість зусиль влади, і суттєво частіше відзначають позитивні результати", - йдеться у дослідженні.

"80% опитаних цьогоріч не бачили нікого в якості нових політичних лідерів, а назвати конкретні прізвища змогли менше 20% респондентів. Найчастіше називали Д.Разумкова та Є.Мураєва. (У серпні 2018 року при постановці аналогічного запитання найчастіше звучали прізвища С.Вакарчука та В.Зеленського)", - зазначили автори дослідження.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.