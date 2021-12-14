Кулеба закликав Захід категорично відкинути вимоги Путіна щодо невступу України в НАТО
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає країни Заходу відкинути вимоги президента Російської Федерації Володимира Путіна з приводу невступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).
Про це Кулеба сказав під час дискусії "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.
"Я переконаний, що курс на членство України в ЄС і НАТО, який обрав і підтримав український народ, не зміниться під зовнішнім тиском. Лише народ України буде визначати майбутнє нашої країни і зараз у контексті "нових-старих" вимог Росії щодо припинення розширення НАТО на схід. Ми розуміємо, що він (Володимир Путін. -Ред.) насамперед говорить про Україну", - сказав Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що на всіх зустрічах, які проводить, закликає не йти на поступки президенту РФ. Зокрема, 13 грудня Кулеба сказав про це помічниці державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід і міністеру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок.
"На всіх зустрічах... я наголошував на тому, що ці домагання, ці вимоги Путіна мають бути категорично і беззастережно відкинуті, тому що ніхто крім українського народу і самих цих об'єднань - ЄС і НАТО - не повинен вирішувати долю наших відносин", - заявив Кулеба.
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Сразу видно , что Украине надо в НАТО . Иначе придёт хутин и уничтожит всех украинцев мужского пола вплоть до новорожденных , КАК ОН ЖТО СДЕЛАЛ В ЧЕЧНЕ
в Чечне стёрли села .
Грозный. Рос федер