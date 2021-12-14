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Кулеба закликав Захід категорично відкинути вимоги Путіна щодо невступу України в НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба закликав Захід категорично відкинути вимоги Путіна щодо невступу України в НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає країни Заходу відкинути вимоги президента Російської Федерації Володимира Путіна з приводу невступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це Кулеба сказав під час дискусії "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

"Я переконаний, що курс на членство України в ЄС і НАТО, який обрав і підтримав український народ, не зміниться під зовнішнім тиском. Лише народ України буде визначати майбутнє нашої країни і зараз у контексті "нових-старих" вимог Росії щодо припинення розширення НАТО на схід. Ми розуміємо, що він (Володимир Путін. -Ред.) насамперед говорить про Україну", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що на всіх зустрічах, які проводить, закликає не йти на поступки президенту РФ. Зокрема, 13 грудня Кулеба сказав про це помічниці державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід і міністеру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок.

"На всіх зустрічах... я наголошував на тому, що ці домагання, ці вимоги Путіна мають бути категорично і беззастережно відкинуті, тому що ніхто крім українського народу і самих цих об'єднань - ЄС і НАТО - не повинен вирішувати долю наших відносин", - заявив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна прагне до повноправного членства в ЄС і НАТО, - Кулеба про пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності України

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
Какую интересную карту я нарыла в Вики .
Сразу видно , что Украине надо в НАТО . Иначе придёт хутин и уничтожит всех украинцев мужского пола вплоть до новорожденных , КАК ОН ЖТО СДЕЛАЛ В ЧЕЧНЕ
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14.12.2021 15:00
+2
Хватит кацапов тут защищать

в Чечне стёрли села .
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14.12.2021 15:09
+1
Куліба тут майже перший раз не йде проти волі народу.
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14.12.2021 15:06
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Какую интересную карту я нарыла в Вики .
Сразу видно , что Украине надо в НАТО . Иначе придёт хутин и уничтожит всех украинцев мужского пола вплоть до новорожденных , КАК ОН ЖТО СДЕЛАЛ В ЧЕЧНЕ
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14.12.2021 15:00 Відповісти
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14.12.2021 15:00 Відповісти
что он сделал в чечне?) что за бред вы несете?)
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14.12.2021 15:08 Відповісти
Хватит кацапов тут защищать

в Чечне стёрли села .
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14.12.2021 15:09 Відповісти

Грозный. Рос федер
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14.12.2021 15:44 Відповісти
11 декабря 1994 года началась первая чеченская война. В ней погибли четыре с половиной тысячи солдат и офицеров Российской армии. Сколько погибло мирных и немирных граждан в Чечне, не знает никто
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14.12.2021 15:45 Відповісти
я так понял, мнение собственно руководства нато, нужна ли им украина в составе, никому и не интересно?
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14.12.2021 15:02 Відповісти
Куліба тут майже перший раз не йде проти волі народу.
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14.12.2021 15:06 Відповісти
Я переконаний, що курс на членство України в ЄС і НАТО, який обрав і підтримав український народ, не зміниться під зовнішнім тиском. Лише народ України буде визначати майбутнє нашої країни ,- так чому українська влада не проводить референдум ,на якому український народ скаже НАТО про своє бажання бути в НАТО .Чи може для української влади замло рашистського військового тиску по периметру границь???
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14.12.2021 15:14 Відповісти
нарид выбрал пустое обещание халявы. а путь в ЕС и НАТО тяжел и тернист.
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14.12.2021 15:17 Відповісти
То, что происходило в Чечне в 1994-1996 годах, называли не войной, а "восстановлением конституционного порядка". Так же как раньше афганскую войну стыдливо именовали "интернациональной помощью братскому народу". В Чечне "порядок" восстановили так, что в Грозном не осталось камня на камне. Невозможно забыть вымершие, с пустыми глазницами окон, двенадцатиэтажки на том проспекте, что шел от бывшего дворца Дудаева к площади Минутка.
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14.12.2021 15:46 Відповісти
Кулеба утверждает: Запад весь в сомнениях.
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14.12.2021 17:01 Відповісти
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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14.12.2021 19:14 Відповісти
 
 