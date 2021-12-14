Полонені на окупованих територіях перебувають у такому жахливому стані, що РФ не може їх показувати Червоному Хресту, - Зеленський

Сотні наших людей утримують у полоні на окупованій території і вони перебувають у такому жахливому стані, що Росія не може показувати їх представникам Червоного Хреста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

"Ми захищатимемо нашу землю й наших людей за будь-яких обставин і від будь-яких посягань. Українці не віддадуть своєї свободи ніколи. Тим часом у Москві вже можуть відкривати музей з колекцією різноманітних засуджень. Безперечно, ми вдячні за надану підтримку, але колективних зусиль поки не вистачає, щоб повернути російську сторону не тільки до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі до міжнародного права та до держав-сусідів, а й просто до змістовних переговорів щодо миру на сході України", - сказав він.

Як приклад президент навів одну з домовленостей саміту у Нормандському форматі в Парижі 2019 року, яка не виконується й досі, а саме домовленість щодо полонених.

"Сотні наших людей утримують у полоні на окупованій території, і Росія дала чітку обіцянку забезпечити повний і безумовний допуск до них міжнародних організацій. Але цього не відбувається, тому що українські полонені перебувають у такому жахливому стані, що Росія не може їх показувати Червоному Хресту", - сказав Зеленський.

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