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Полонені на окупованих територіях перебувають у такому жахливому стані, що РФ не може їх показувати Червоному Хресту, - Зеленський

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Полонені на окупованих територіях перебувають у такому жахливому стані, що РФ не може їх показувати Червоному Хресту, - Зеленський

Сотні наших людей утримують у полоні на окупованій території і вони перебувають у такому жахливому стані, що Росія не може показувати їх представникам Червоного Хреста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

"Ми захищатимемо нашу землю й наших людей за будь-яких обставин і від будь-яких посягань. Українці не віддадуть своєї свободи ніколи. Тим часом у Москві вже можуть відкривати музей з колекцією різноманітних засуджень. Безперечно, ми вдячні за надану підтримку, але колективних зусиль поки не вистачає, щоб повернути російську сторону не тільки до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі до міжнародного права та до держав-сусідів, а й просто до змістовних переговорів щодо миру на сході України", - сказав він.

Як приклад президент навів одну з домовленостей саміту у Нормандському форматі в Парижі 2019 року, яка не виконується й досі, а саме домовленість щодо полонених.

"Сотні наших людей утримують у полоні на окупованій території, і Росія дала чітку обіцянку забезпечити повний і безумовний допуск до них міжнародних організацій. Але цього не відбувається, тому що українські полонені перебувають у такому жахливому стані, що Росія не може їх показувати Червоному Хресту", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+23
Ти міг звільнити їх, обмінявши на вагнерівців.
Не схотів.
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14.12.2021 15:04
+20
Якби ублюдок не злив вагнерівців і "ізоляцію", всі полонені були б вдома. Давайте разом хрипло подякуємо Потерпілого за хорошу роботу.
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14.12.2021 15:06
+14
А как громко обличал когда-то "Верните пацанов". Забыл уже и не вспоминает, обличитель хренов.
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14.12.2021 15:14
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Ти міг звільнити їх, обмінявши на вагнерівців.
Не схотів.
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14.12.2021 15:04 Відповісти
А как громко обличал когда-то "Верните пацанов". Забыл уже и не вспоминает, обличитель хренов.
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14.12.2021 15:14 Відповісти
Він не міг би,бо унього нема мізків!
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14.12.2021 15:43 Відповісти
Або такої мети.
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14.12.2021 15:45 Відповісти
Якби ублюдок не злив вагнерівців і "ізоляцію", всі полонені були б вдома. Давайте разом хрипло подякуємо Потерпілого за хорошу роботу.
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14.12.2021 15:06 Відповісти
неужели не ясно что на отморозка гогилашвили слив теперь повесят...
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14.12.2021 15:16 Відповісти
Нет не на ....швили (созвучно шпили-вилли ), он всего лишь муж секретарки, которая вопреки всем процедурам и допускам находилась на "секретном" совещании.
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14.12.2021 15:47 Відповісти
"рашкования дала обещание"
все, что нужно знать про президента-коллаборациониста
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14.12.2021 15:07 Відповісти
Як би не якась ****, то частину з них вже б звільнили наші розвідники, яких хтось з жОПи предав!!!!! А в жОПі сьогодня сидить якийсь зброд і зрадників і "любителей кРемля"!!!!!!!
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14.12.2021 15:10 Відповісти
Отдай сепарам братанов Стефанчуков с Юзиком и пусть показывают Красному Кресту.....
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14.12.2021 15:14 Відповісти
Придурок... Для початку, не покидаючи Київ!, з'їздь і подивись що твориться в Києво-Святошинському та Дарницькому райвідділах поліції... Може тоді до тебе щось дійде...
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14.12.2021 15:14 Відповісти
Хотелось бы услышать кто и каким образом - зам министра МВД!!! С пленными ясно!! Там точно не сахар!!! А от почему бородатая рожа с охраной и джипами в тылу???
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14.12.2021 15:18 Відповісти
БОЖЕ.... могу только представить насмотревшись и начитавшись всякого про этих садистов кизяков, всякого рода ополченцев зэков ,наркоманов и алкашей местных и понаехавших садистов и гопников совсехебеней ***************...7 лет узников их гестаповских подвалов,многих наверняка нет в живых....(( потому твари и не меняют....потому что нет в живых... многие покалечены пытками садистскими которых невозможно скрыть....их просто уничтожают заметая следы пыток...((
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14.12.2021 15:23 Відповісти
Да, скорее всего многих там запытали и замучили. Показывать просто не кого. Но дело в том, что это и сейчас непрерывно продолжается.
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14.12.2021 15:26 Відповісти
А кого-то в 14-15 годах, и в рашку в рабство вывозили. Были такие слухи пока кадыровцы воевали за днр
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15.12.2021 11:49 Відповісти
страна - недоразумение
страна жестокость
страна -пытка
страна - убийца
короче, вонючая паРаша-
должна исчезнуть, не то что с территории Украины
а с территории земного шара
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14.12.2021 15:43 Відповісти
Завітай до власних регіонів, і відразу побачиш що у нас справи не ліпші.
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14.12.2021 16:36 Відповісти
Пленные в таком состочнии, что украинцы не желают взять рф за яйца - перекрыть границу
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14.12.2021 19:26 Відповісти
А шо конкретно сделал этот полшестой призидент для наших полонэных?
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14.12.2021 19:56 Відповісти
было два хороших обмена. но теперь пу заартачился.
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15.12.2021 02:05 Відповісти
Так сам же отдал Цемаха москалям и все обмены закончились- им больше не интересно
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15.12.2021 11:47 Відповісти
 
 