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Новини Економіка
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Офіс президента публічно відхрестився від блокування виплат боргів "зеленим" інвесторам

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Публікації у ЗМІ стверджували, що вказівку заблокувати виплату боргу за "зелену" енергію ухвалено в Офісі президента.



Керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що Офіс не має відношення до блокування виплати боргу виробникам зеленої енергії із коштів  цільового кредиту від ЄС.

Про це йдеться у відповіді керівника Офісу Президента на запит адвокатського об'єднання "Василь Кісіль і партнери". "Ваш адвокатський запит щодо надання правової допомоги ДТЕК Ботієвська ВЕС, пов'язаній з діяльністю ДП "ГарПок" та АТ "Ощадбанк", розглянуто. Повідомляємо, що інформація, що запитується, не стосується повноважень Офісу президента України", – йдеться у відповіді на адвокатський запит.

Офіс президента публічно відхрестився від блокування виплат боргів зеленим інвесторам 01

Адвокатська компанія направила запит до Офісу президента після офіційних заяв уповноваженого представника ДП "Гарантований покупець" у Господарському суді Києва, що рішення про блокування платежів на адресу ДПЕК  прийняте "на самому верху", вказуючи на Офіс президента України.

Також це підтверджували численні публікації у ЗМІ, які стверджували, що вказівку заблокувати виплату боргу за "зелену" енергію із коштів цільових єврооблігацій на адресу компанії ДТЕК ВДЕ ухвалено в Офісі президента України.

Як повідомлялося, у листопаді НЕК "Укренерго" за рахунок розміщення цільових "зелених" єврооблігацій залучила 825 млн євро у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР.

13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами. 15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.

Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великобританії щодо посадових осіб ДП "Гарантований покупець" та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС.

ДТЕК ВДЕ офіційно повідомило керівництво ДП "Гарантований покупець" про кримінальний злочин, який він вчиняє.

За оцінками голови енергетичного напряму "Національної спілки юристів" Олександра Трохимця, дії керівництва ДП "Гарантований покупець" є прямим порушенням українського законодавства, що тягне за собою невідворотність кримінального покарання.
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Топ коментарі
+15
Не вдале слово "відхрестився" - в ОПі нема хрещених, там інші віряни, по цьому ж принципу і формується кадрова політика.
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14.12.2021 15:14
+8
Цирк продолжается.....
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14.12.2021 15:33
+8
Зелёные ихтамнеты😂
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14.12.2021 15:34
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И Бурбе ты ничего не говорил
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14.12.2021 15:14 Відповісти
Краще б за ті 3 мільярди найкомфортабельнішу тюрьму для Рижого збудували.
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14.12.2021 15:38 Відповісти
Не вдале слово "відхрестився" - в ОПі нема хрещених, там інші віряни, по цьому ж принципу і формується кадрова політика.
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14.12.2021 15:14 Відповісти
Зеля сказав Шмигалю, а той віддав наказ ГарПоку. А Ренат позивається до ГарПока. Справжній герой та людина що пішла з посади директора Гарпоку. А нинішнього директора судитимуть як винного у всій цій катавасії
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14.12.2021 15:20 Відповісти
Цирк продолжается.....
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14.12.2021 15:33 Відповісти
Напоминаем зелёному офису президента, что в парламенте имеет монобольшинство зеленая партия, которая выбирает зеленое правительство.
Все силовые и правоохранительные структуры имеют аналогичную зеленую раскраску.
Вся зеленая команда публично присягнула на верность зеленому главно., верховнокомадующему. За нарушение этой верности зеленое стадо в едином порыве изгоняет ослушавшихся.
В этом контексте хотелось бы узнать кого из ослушавшихся выгнали за невыплату по, тут совпало, зеленой энергии?
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14.12.2021 15:34 Відповісти
Зелёные ихтамнеты😂
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14.12.2021 15:34 Відповісти
Зелёные ихтамАхметы, так точнее...
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14.12.2021 15:38 Відповісти
Рафік не винуватий! Хрест на пузі!!!
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14.12.2021 15:36 Відповісти
Буде хрест на сраці. 😁Можливо навіть швидше, ніж ця влада зробить ноги. 😊
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14.12.2021 16:03 Відповісти
Пошли на попятную, прости нас Ринат, дай нам эфиры, а то рейтинги в шопу летят...
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14.12.2021 15:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2c53MSIDmwk
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14.12.2021 15:42 Відповісти
Так не надо останавливаться! Надо писать письмо в КМ шмыгалю, пусть и он еще сбросит эту ношу на директора "ГорПок", глядишь стрелочника и посодють. Зато следующий стрелочник подумает прежде чем выполнять не законные распоряжения и КБ и Администрации Президента.
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14.12.2021 15:42 Відповісти
зеленым инвесторам - это Ахметову, который коррумпировал там всех и такие тарифы завышенные настолько сделал, что больше всех в мире цену сделал. Конечно открестился, чтобы блокировать грабеж у Зеленского рука не поднимется.
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14.12.2021 15:44 Відповісти
"нас там нет"... - щось знайоме
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14.12.2021 15:46 Відповісти
Несчастній Ахметка...Мне его так жалко ! Смеюсь и плачу,смеюсь и плачу...По судам затаскает..
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14.12.2021 15:48 Відповісти
Зеленский знает кто виноват в разрушении энергетики и что делать. Виноваты папиредники. Надо заплатить $30 млрд , тарифы снизятся и всем украинцам враз станет хорошо. 5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, - Зеленский.- За $30 млрд по $6000 за квт.
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14.12.2021 16:03 Відповісти
если открыть список "инвесторов" ты будешь очень удивлен - попередники "в доле"!!!!
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14.12.2021 16:15 Відповісти
если открыть список "инвесторов" ты будешь очень удивлен - попередники "в доле"!!!! - Открой список "инвесторов", не интригуй!!!!
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14.12.2021 16:27 Відповісти
наслаждайся ________ https://www.occrp.org/ru/investigations/the-rich-and-powerful-cash-In-from-ukraines-green-energy-gold-rush
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14.12.2021 20:33 Відповісти
наслаждайся ________ https://www.occrp.org/ru/investigations/the-rich-and-powerful-cash-In-from-ukraines-green-energy-gold-rush/ На ru Иван Петрович Сидоров не ходок. Папиредники -это Порошенко, Яценюк, Гройсман, Турчинов. Скопируй отрывки с ними-будешь молодец.
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14.12.2021 21:00 Відповісти
статья скопирована с английского сайта. ну если тебе "вера не позваляет", я немем помочь не могу.
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14.12.2021 21:11 Відповісти
я немем помочь не могу.-Можешь, мигрант. Тем, что не будешь вы.....аться в украинском сайте.
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15.12.2021 00:08 Відповісти
"...Казалось бы, все это на благо окружающей среды, но партнер OCCRP Bihus.info провел анализ и обнаружил, что бум зеленой энергетики приносит колоссальный доход влиятельным бизнесменам с политическими связями. В их числе и самый богатый человек страны Ринат Ахметов, и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, и сторонник Петра Порошенко из Верховной рады"
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14.12.2021 21:14 Відповісти
Ахметов, Аваков, и сторонник Петра Порошенко-Т.е. как нажился на зелёной энергетике сам папиредник Зеленского Порошенко ты сказать не можешь. Но вы...ешся.
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15.12.2021 00:06 Відповісти
О, як закретили кроти. То хто тоді скоїв злочин? Що знову Порошенко? А "велике крадівництво" входить в обов'язки президента?
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14.12.2021 16:07 Відповісти
Т св'яте! 😁 Але йде по категорії не "обов'язки", а "привілеї". 😊
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14.12.2021 16:22 Відповісти
Читайте уважно! Там написано ПНХ 😄
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14.12.2021 16:08 Відповісти
"зеленая" энергия это воровская, криминальная афера времен вити-овоща, пропихнутая клюевым через Раду для рената ахметова! нигде в мире(!) нет ТАКОЙ убийственно высокой цены на "зеленое" электричество, которую мы ВСЕ должны платить "инвесторам"(читай ахметову)!!!!!
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14.12.2021 16:13 Відповісти
Це точно
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14.12.2021 16:37 Відповісти
мы ВСЕ должны платить "инвесторам"(читай ахметову)!!!!! .- Иван Петрович Сидоров платил за электроэнергию примерно 200*1,68 = 336 грн. А в этих 336 грн есть доля зелёной энергетики . Но чему она равна-10 грн, 100 грн, 200 грн Иван Петрович Сидоров не знает. Если 10 грн- жалко, конечно, но не очень. А 200 грн означают что Иван Петрович Сидоров за год не допивал целый ящик водки. Украинские флажки долю зеленой энергетики в тарифе не знают. Может, ты знаешь???
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14.12.2021 16:46 Відповісти
Сегодня в Украине самая высокая цена на зеленый тариф в мире, что превышает стоимость электроэнергии в несколько раз и составляет - 0,16 евро. думаю умножить курс евро на "зеленый" тариф ты осилишь?!
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14.12.2021 20:24 Відповісти
Ты не понял .Есть тариф 1,68 грн. В него входит плата за зелёную энергетику.Украинским флажкам она не известна. Если знаешь сколько- 20, 50 копеек, 1 гривна -так скажи. А учёность свою показывать-не тот случай.
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14.12.2021 20:39 Відповісти
а зачем? "зеленая" энергетика три года назад произвела 3600 МВт по самому высокому в мире(!) тарифу! умножь все это и на стоимость в евро и ты узнаешь сумму, что вытащили из наших карманов "инвесторы"! кстати, вот ФРГ(в лице государства) не может позволить себе украинские "тарифы" на "зеленую" энергетику - они не достаточно богаты для этого!))))))))))))))))
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14.12.2021 20:51 Відповісти
а зачем? "зеленая" энергетика три года назад произвела 3600 МВт по самому высокому в мире(!) тарифу! умножь все это и на стоимость в евро и ты узнаешь сумму.-Снова вы......ешся.
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15.12.2021 00:01 Відповісти
от ****, і тут Порошенко постарався.
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14.12.2021 16:25 Відповісти
Це натяк, що треба "інвест няню" замовляти?
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14.12.2021 17:13 Відповісти
Слов нет
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14.12.2021 19:59 Відповісти
 
 