УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15257 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 044 33
гральний бізнес (215) податки (1495) азартні ігри (94) Гетманцев (430)

Гетманцев про оподаткування азартних ігор: Наразі система виписана безглуздо - хто хоче зайти на ринок "у білу", ліцензії поки не купували

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гетманцев про оподаткування азартних ігор: Наразі система виписана безглуздо - хто хоче зайти на ринок

Продаж ліцензій на ведення азартних ігор приніс до держбюджету з початку року 1,5 млрд грн за запланованих 7,4 млрд грн, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"1,5 млрд грн до бюджету надійшло від ліцензій. Ми (Верховна Рада. - Ред.) затягнули із законопроектом про її (сфери азартних ігор. - Ред.) оподаткування. Він теж наступного тижня запланований. Виходить, наразі ліцензії отримали всі ті, хто готовий працювати за будь-якого оподаткування, тобто ті, хто не мали наміру платити податок, наприклад, на виграш", – сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Вони цього не приховують, до речі. Хоча запитання, де податки за чинною системою, ми, звісно, їм поставимо", - додав він.

Одночасно голова профільного комітету очікує зростання податкових надходжень із 2023 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП

"Хто хоче зайти на ринок "у білу", ліцензії не купували. Думаю, наступного тижня ухвалимо законопроект у другому читанні, і з нового року підуть надходження", - зазначив парламентарій.

"Так, наразі система безглуздо виписана. Ігрові автомати мають заплатити все, що вони отримали, а онлайн-казино – взагалі нічого. Тому ми цю систему змінюємо", – пояснив Данило Гетманцев.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
а подавалось как величайшая зеленая победа))
показати весь коментар
14.12.2021 15:15
+8
Те которые прописаны законом, а не те, что с мочой в голову приплыли.
Завтра будете налог с куста клубники платить?
показати весь коментар
14.12.2021 15:31
+5
Це не народ, а виключно свої люди. До того як в гральний бізнес у 2008 р. засунула свою морду Юля, вони платили 75%. Наразі ВР вирішила, що можна платити лише 25%. Тому для влади вони є свої люди.
показати весь коментар
14.12.2021 15:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а подавалось как величайшая зеленая победа))
показати весь коментар
14.12.2021 15:15 Відповісти
* Нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле - это Шепетовка, о который разбиваются волны Атлантического океана. (с)
показати весь коментар
14.12.2021 16:27 Відповісти
Эх, я только проездом был в этом городе мечты из Ровно в Хмельницкий. тоже два мегаполиса всем на зависть!
показати весь коментар
14.12.2021 16:45 Відповісти
ничего с селян насобираешь с 2 га по закону 5600
показати весь коментар
14.12.2021 15:16 Відповісти
а селяне не должны платить налоги?
показати весь коментар
14.12.2021 15:18 Відповісти
Те которые прописаны законом, а не те, что с мочой в голову приплыли.
Завтра будете налог с куста клубники платить?
показати весь коментар
14.12.2021 15:31 Відповісти
земельный податок есть. И его оплачивают все те, у кого земля не в аренде. Арендаторы платят арендную плату тем, у кого взяли землю в аренду. Средняя цена арендной платы за 2 га - 8000 грн В ГОД. Проще самому обрабатывать эти 2 га. Естественно не с лопатой. Арендаторы тоже умеют считать деньги и отдают арендную плату уже с вычитом всех налогов, т.е. за счет тех, кто сдал им землю в аренду.
показати весь коментар
14.12.2021 15:40 Відповісти
Ваня , поїздь в село і запитай , а ще запитай по якій ціні в селян купляють молоко ! потім покажеш лікарю чотири дірки в спині ...
показати весь коментар
14.12.2021 16:21 Відповісти
Гетьманцев придумал как ободрать , а народ обдираться не хочет 😀
показати весь коментар
14.12.2021 15:17 Відповісти
Це не народ, а виключно свої люди. До того як в гральний бізнес у 2008 р. засунула свою морду Юля, вони платили 75%. Наразі ВР вирішила, що можна платити лише 25%. Тому для влади вони є свої люди.
показати весь коментар
14.12.2021 15:29 Відповісти
Я тут не в теме . Но знаю , что игральный бизнес контролировали чины из полиции . А им на любой закон начхать , бо у них портреты во всех отделениях висят ( слова Гоги 😀)
показати весь коментар
14.12.2021 15:54 Відповісти
Після погрому легального грального бізнесу залишалися ще легальні державні лотереї.
А от за лотереї взялася команда ПОПа у 2015 р. (указ 16.09.2015), після чого лотереї майже знищили, а весь гральний бізнес відправили в чорну зону під вивісками "лотерея" і чорним налом.
показати весь коментар
15.12.2021 11:27 Відповісти
Поступления в госбюджет от игорного бизнеса оказались в 5 раз меньше, чем было запланировано
Очередная зе-победа !
показати весь коментар
14.12.2021 15:18 Відповісти
Оскільки замість положенних 75% податок встановили на рівні 25%, то влада ліцензії продавала лише своїм людям. А свої люди не звикли платити податки загалом. Тож відгрібайте за повною програмою.
показати весь коментар
14.12.2021 15:25 Відповісти
кто! кто это сделал? КТО?!!!!??? неужто Порошенко!!? ай-я-яй. от неугомонный
показати весь коментар
14.12.2021 15:32 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 15:41 Відповісти
Просто сообщу:
В 2020 году, от игорного бизнеса Бюджет получил 8% от запланированных средств!
показати весь коментар
14.12.2021 15:48 Відповісти
И платили в основном те кто брал кредиты в госбанках. То есть государство само же кредитовало азартные игры....
показати весь коментар
14.12.2021 15:57 Відповісти
вот за кем каштаны на Хрещатику плачут так за єтой гнидой
показати весь коментар
14.12.2021 15:55 Відповісти
"наразі система безглуздо виписана" - а хто ж її так виписав, зелена ти гнида? Може Порошенко?
показати весь коментар
14.12.2021 15:58 Відповісти
Конечно, Порошенко, он же главный вредитель, кто бы сомневался (это шутка).
Они, эти зелёные вообще эпические идиоты, сами эту лабуду написали, сами приняли в своём турборежиме, а теперь, оказывается, там всё глупо и ничего не работает.
Перемога!!!!!
показати весь коментар
14.12.2021 17:57 Відповісти
ні дня без "перемог"))))
показати весь коментар
14.12.2021 16:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ufuOM9hpwUc



Березовец о кротоферме (спасибо за поддержание моего погоняло для ОПУ ) и отсюда выплывает, как вову 10 лет держат на поводке Левченко Маруси - НАСТОЯЩАЯ ВОШКА (не Мендель) в няньках нашего преза
показати весь коментар
14.12.2021 16:14 Відповісти
Гетманцев о налогообложении азартных игр: Сейчас система выписана глупо/ Обижают избранно-гениальных. В Офисе президента подтвердили, что орган контроля за игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум входит в комиссию при ВР по работе над законопроектом о регулировании азартных игр под предлогом представителя Зеленского. Баум - фигурант уголовного производства по присвоения государственных средств Украины. Занимал руководящие должности в компаниях, связанных с российской ОПГ "Лужниковские ". Работал директором телеканала RTVI в Нью-Йорке, подконтрольному ФСБ РФ. Помощник Спектора.
показати весь коментар
14.12.2021 16:21 Відповісти
И кто же так глупо выписал закон, **................................ е инопланетяне, вечно что то напутают, но вот со следующего года ......................................... . Вывод, ну не на .......................... не способны.
показати весь коментар
14.12.2021 16:45 Відповісти
эту гниду давно пора отправить на каштан вместе сего семейкой
показати весь коментар
14.12.2021 17:48 Відповісти
У вас все через жо.у
показати весь коментар
14.12.2021 18:09 Відповісти
Дымчик, ты жопализ власти и не вешай это Народу. У него уже от твоей рожи руки чешутся.
показати весь коментар
14.12.2021 18:47 Відповісти
Гетманцев прозрел. Увидел, шо ЗЕдебилы закон написали через дупу. Какие законы у вас вобще нормально работают?
показати весь коментар
14.12.2021 19:45 Відповісти
Никакие. Зачем бандитам, мошенникам, наркоманам и ворам, которые сейчас у власти, нормальные недырявые законы?
показати весь коментар
15.12.2021 00:06 Відповісти
Ай, ай, ай.... И кто ж ее придумал, а?
показати весь коментар
14.12.2021 19:54 Відповісти
А КАКОЙ Закон зебилы приняли и он НЕ глупый?????
показати весь коментар
14.12.2021 22:30 Відповісти
 
 