Гетманцев про оподаткування азартних ігор: Наразі система виписана безглуздо - хто хоче зайти на ринок "у білу", ліцензії поки не купували
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Продаж ліцензій на ведення азартних ігор приніс до держбюджету з початку року 1,5 млрд грн за запланованих 7,4 млрд грн, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"1,5 млрд грн до бюджету надійшло від ліцензій. Ми (Верховна Рада. - Ред.) затягнули із законопроектом про її (сфери азартних ігор. - Ред.) оподаткування. Він теж наступного тижня запланований. Виходить, наразі ліцензії отримали всі ті, хто готовий працювати за будь-якого оподаткування, тобто ті, хто не мали наміру платити податок, наприклад, на виграш", – сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Вони цього не приховують, до речі. Хоча запитання, де податки за чинною системою, ми, звісно, їм поставимо", - додав він.
Одночасно голова профільного комітету очікує зростання податкових надходжень із 2023 року.
"Хто хоче зайти на ринок "у білу", ліцензії не купували. Думаю, наступного тижня ухвалимо законопроект у другому читанні, і з нового року підуть надходження", - зазначив парламентарій.
"Так, наразі система безглуздо виписана. Ігрові автомати мають заплатити все, що вони отримали, а онлайн-казино – взагалі нічого. Тому ми цю систему змінюємо", – пояснив Данило Гетманцев.
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Завтра будете налог с куста клубники платить?
А от за лотереї взялася команда ПОПа у 2015 р. (указ 16.09.2015), після чого лотереї майже знищили, а весь гральний бізнес відправили в чорну зону під вивісками "лотерея" і чорним налом.
Очередная зе-победа !
В 2020 году, от игорного бизнеса Бюджет получил 8% от запланированных средств!
Они, эти зелёные вообще эпические идиоты, сами эту лабуду написали, сами приняли в своём турборежиме, а теперь, оказывается, там всё глупо и ничего не работает.
Перемога!!!!!
Березовец о кротоферме (спасибо за поддержание моего погоняло для ОПУ ) и отсюда выплывает, как вову 10 лет держат на поводке Левченко Маруси - НАСТОЯЩАЯ ВОШКА (не Мендель) в няньках нашего преза