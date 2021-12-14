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Білоруський генерал Подлиньов координував мігрантів під час штурму кордону 16 листопада, - спецслужби Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруський генерал Подлиньов координував мігрантів під час штурму кордону 16 листопада, - спецслужби Польщі

Заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подлиньов перебував біля пропуску Брузги-Кузниця 16 листопада, й особисто контролював і координував дії мігрантів, які у той день здійснювали масований штурм польсько-білоруського кордону.

Про це під час пресконференції у вівторок у Варшаві заявив речник міністра-координатора польських спецслужб Ян Жарин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам вдалося ідентифікувати людину, яка була присутньою під час штурму 16 листопада на польський кордон у пункті Кузниця-Брузги. Це заступник голови білоруських прикордонників генерал-майор Роман Подлиньов",- повідомив Жарин.

Як зауважив речник міністра-координатора спецслужб РП, на нього у той день звернули увагу польські силовики, оскільки його поведінка вказувала на те, що він там перебуває з метою спостереження і контролю.

"За моєю інформацією, Роман Подлиньов контролював і спостерігав за усією операцією, пов’язаною з використанням проти нас мігрантів", - підкреслив Жарин.

Він додав, що білоруські прикордонники беруть активну участь у пропагандистській війні проти Польщі, а роль Подлиньова в цих операціях проти РП є значною.

На його переконання, це ще раз демонструє, що ця гібридна операція режиму Лукашенка виходить далеко за рамки організації міграційного шляху.

Також читайте: Група мігрантів намагалася прорвати кордон Польщі: польський військовий отримав травму

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
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14.12.2021 16:00
+12
а його мабуть так і на роботу приймали:
- хваміліє?
- подліньйов, ваше благородіє !
- що вмієш робити ?
- підлості людям простим та масла в вогонь підливати, як подливочку у кашу, ваше благородіє !
- годишся гад, приймаємо...
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14.12.2021 15:36
+5
и тогда их, в Мексике , перестанут называть "белыми абезьянами"
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14.12.2021 16:02
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білоруський хенерал подлый...
все, дальше можно не читати
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14.12.2021 15:27 Відповісти
Тяжолая у генералов работа.
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14.12.2021 15:29 Відповісти
Пропихивать мигрантов в польшу
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14.12.2021 15:41 Відповісти
Прізвище зобов'язує бути підлим гадом.
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14.12.2021 15:27 Відповісти
а його мабуть так і на роботу приймали:
- хваміліє?
- подліньйов, ваше благородіє !
- що вмієш робити ?
- підлості людям простим та масла в вогонь підливати, як подливочку у кашу, ваше благородіє !
- годишся гад, приймаємо...
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14.12.2021 15:36 Відповісти
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14.12.2021 15:38 Відповісти
Фсё.
Минус адна спичка в составе бульбопограничных.
Авария на роликовых коньках, поперхнётся банановым чипсом, засосёт в унитаз... там вариантов у бульбодебила, достаточно.
Это залёт. АднАзначный.
Баранов, не жалко.
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14.12.2021 15:30 Відповісти
Чего это? Скажет оказался там случайно. Собирал лесной ******** вот и попал на видеокамеры. Не надо плохого про генерал-майора думать)))
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14.12.2021 15:34 Відповісти
Уж сколько раз, разным форумчанам советовал ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО.
Читаем:
1."Заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлынев находился у пропуска Брузги-Кузница 16 ноября и лично контролировал и координировал" . Да, редакторы на ЦН специфические, слово пропустили - "пункта".
2. "Нам удалось идентифицировать человека, присутствовавшего во время штурма 16 ноября на польскую границу в пункте Кузница-Брузги.

Т.е. у построек и пропускных коридоров.
НЕ В РАЙОНЕ )))

Это к тому что, лесные ********* и мочевидные опухаторы, растут в лесных массивах, лесных районах, а не у пунктов пропуска и в пунктах пропуска))).

Всё равно, он уже списаное гуано.
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14.12.2021 16:04 Відповісти
Настоящий Карацюпа! Обманула даже тебя. Работал под прикрытием)))
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14.12.2021 16:28 Відповісти
уволить хенерала - плохо координировал выпускник академии генштаба эрэфии...
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14.12.2021 15:36 Відповісти
Белорусским генералом руководил полковник из Мацквы.
Есть подозрение, что полковник раньше бомбил на такси...
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14.12.2021 15:44 Відповісти
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14.12.2021 16:00 Відповісти
))) насобирали чорненьких в Белоруси, а дальше их не пропускают.
Скоро у сябров по окрестным селам пойдут черненькие детки.
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14.12.2021 15:53 Відповісти
и тогда их, в Мексике , перестанут называть "белыми абезьянами"
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14.12.2021 16:02 Відповісти
белыми мексами
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14.12.2021 16:22 Відповісти
Докатились. Дженераль. Мигранты. Скоро так и наркоту будут пропихивать.
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14.12.2021 16:05 Відповісти
белаCрусьям надо взять на прокат иксперда по прорыву границы Михуела Сракашвили, для пущего эфекта скрестить его с выдающей палкавводицей Гадей Схавченко !
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14.12.2021 16:29 Відповісти
Та и бульбофюрер засветился, махал рукой как ильич мигрантам в сторону Запада.
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14.12.2021 16:31 Відповісти
На Берлін 🔛😅
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14.12.2021 23:46 Відповісти
 
 