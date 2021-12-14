Білоруський генерал Подлиньов координував мігрантів під час штурму кордону 16 листопада, - спецслужби Польщі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подлиньов перебував біля пропуску Брузги-Кузниця 16 листопада, й особисто контролював і координував дії мігрантів, які у той день здійснювали масований штурм польсько-білоруського кордону.
Про це під час пресконференції у вівторок у Варшаві заявив речник міністра-координатора польських спецслужб Ян Жарин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нам вдалося ідентифікувати людину, яка була присутньою під час штурму 16 листопада на польський кордон у пункті Кузниця-Брузги. Це заступник голови білоруських прикордонників генерал-майор Роман Подлиньов",- повідомив Жарин.
Як зауважив речник міністра-координатора спецслужб РП, на нього у той день звернули увагу польські силовики, оскільки його поведінка вказувала на те, що він там перебуває з метою спостереження і контролю.
"За моєю інформацією, Роман Подлиньов контролював і спостерігав за усією операцією, пов’язаною з використанням проти нас мігрантів", - підкреслив Жарин.
Він додав, що білоруські прикордонники беруть активну участь у пропагандистській війні проти Польщі, а роль Подлиньова в цих операціях проти РП є значною.
На його переконання, це ще раз демонструє, що ця гібридна операція режиму Лукашенка виходить далеко за рамки організації міграційного шляху.
Будь ласка, зачекайте...
все, дальше можно не читати
- хваміліє?
- подліньйов, ваше благородіє !
- що вмієш робити ?
- підлості людям простим та масла в вогонь підливати, як подливочку у кашу, ваше благородіє !
- годишся гад, приймаємо...
Минус адна спичка в составе бульбопограничных.
Авария на роликовых коньках, поперхнётся банановым чипсом, засосёт в унитаз... там вариантов у бульбодебила, достаточно.
Это залёт. АднАзначный.
Баранов, не жалко.
Читаем:
1."Заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлынев находился у пропуска Брузги-Кузница 16 ноября и лично контролировал и координировал" . Да, редакторы на ЦН специфические, слово пропустили - "пункта".
2. "Нам удалось идентифицировать человека, присутствовавшего во время штурма 16 ноября на польскую границу в пункте Кузница-Брузги.
Т.е. у построек и пропускных коридоров.
НЕ В РАЙОНЕ )))
Это к тому что, лесные ********* и мочевидные опухаторы, растут в лесных массивах, лесных районах, а не у пунктов пропуска и в пунктах пропуска))).
Всё равно, он уже списаное гуано.
Есть подозрение, что полковник раньше бомбил на такси...
Скоро у сябров по окрестным селам пойдут черненькие детки.