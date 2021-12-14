Білоруський генерал Подлиньов координував мігрантів під час штурму кордону 16 листопада, - спецслужби Польщі

Заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подлиньов перебував біля пропуску Брузги-Кузниця 16 листопада, й особисто контролював і координував дії мігрантів, які у той день здійснювали масований штурм польсько-білоруського кордону.

Про це під час пресконференції у вівторок у Варшаві заявив речник міністра-координатора польських спецслужб Ян Жарин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам вдалося ідентифікувати людину, яка була присутньою під час штурму 16 листопада на польський кордон у пункті Кузниця-Брузги. Це заступник голови білоруських прикордонників генерал-майор Роман Подлиньов",- повідомив Жарин.

Як зауважив речник міністра-координатора спецслужб РП, на нього у той день звернули увагу польські силовики, оскільки його поведінка вказувала на те, що він там перебуває з метою спостереження і контролю.

"За моєю інформацією, Роман Подлиньов контролював і спостерігав за усією операцією, пов’язаною з використанням проти нас мігрантів", - підкреслив Жарин.

Він додав, що білоруські прикордонники беруть активну участь у пропагандистській війні проти Польщі, а роль Подлиньова в цих операціях проти РП є значною.

На його переконання, це ще раз демонструє, що ця гібридна операція режиму Лукашенка виходить далеко за рамки організації міграційного шляху.

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