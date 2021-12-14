ЄС планує зменшити вплив РФ на постачання газу, відмовившись від дострокових контрактів, - Bloomberg
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Євросоюз має намір після 2049 року відмовитися від довгострокових контрактів на постачання газу в рамках свого "зеленого" переходу. Документ буде опубліковано 15 грудня, а 16 грудня його обговорюватимуть на саміті у Брюсселі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на відповідний законопроєкт.
Звісно, у разі ухвалення цього рішення постраждає провідний постачальник палива до ЄС — Росії.
Агентство також зазначає, що Єврокомісія запропонує заходи щодо зміцнення безпеки постачання з огляду на те, що цієї зими Європа має рекордні ціни та гострий дефіцит ресурсу.
Крім іншого, є пропозиція зробити резервні стратегічні запаси газу, які можуть знадобитися при виникненні надзвичайної ситуації. Їх основою будуть добровільні спільні закупівлі операторами транспортних систем.
"Підвищена напруженість у відносинах між Росією та Україною загрожує подальшим скороченням поставок, збільшуючи ризик того, що енергетична криза збережеться наступного опалювального сезону", - наголосили в Bloomberg.
Будь ласка, зачекайте...
Путіну вдалося засадити Байдена за стіл переговорів, вдавшись до ескалації "напруги". Привід для ескалації виглядає блефом. Ніхто не збирається приймати Україну до НАТО - поки. Вірити в те, що Україна загрожує Росії, те саме, що вірити в нашестя прибульців. НАТО втратило драйв. Якщо тільки російська гра "хто моргне першим" не змусить НАТО підкачати м'язи.
...Хіба це не дотепно: зробити Захід не лише економічним ресурсом Росії, а й гарантом життєздатності російської вертикалі. "Північний потік-2" та сфери впливу в одній склянці!
Хіба не справляє враження мистецтво змусити США платити Москві поступками за ненапад на Україну?!
А Москва, задерши планку вимог, уже не може відступити без втрати обличчя. Західні лідери болісно шукають відповідь на виклик, який може визначити їх подальшу долю. І поки що знайти його не можуть.
На очах відбувається тестування ефективності двох форм примусу - загрозою війни та загрозою санкціями. Військова міць держави, для якої така міць є її ******* опорою, входить у конфлікт з економічною міццю найрозвиненішої цивілізації.
Кремль випереджає Захід, змушуючи його реагувати із запізненням. Західна реакція, будучи результатом погоджень, зазвичай виглядає ватною. Але сьогодні, створивши крещендо, Кремль змушує Захід бігти швидше. - https://gazeta.ua/blog/56248/svit-stav-zaruchnikom-rosijskoyi-ruletki-potribno-gotuvatisya-do-novih-shtormiv
Блин, после 2049 года, и то только "намерены"...
За это время либо сдохнет осёл, либо умрёт падишах.
Отже тоді Ілон Маск стане "олігархом" світового масштабу.
Березовец о кротоферме (спасибо за поддержание моего погоняло для ОПУ ) и отсюда выплывает, как вову 10 лет держат на поводке Левченко Маруси - НАСТОЯЩАЯ ВОШКА (не Мендель) в няньках нашего преза