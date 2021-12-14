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ЄС планує зменшити вплив РФ на постачання газу, відмовившись від дострокових контрактів, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

ЄС планує зменшити вплив РФ на постачання газу, відмовившись від дострокових контрактів, - Bloomberg

Євросоюз має намір після 2049 року відмовитися від довгострокових контрактів на постачання газу в рамках свого "зеленого" переходу. Документ буде опубліковано 15 грудня, а 16 грудня його обговорюватимуть на саміті у Брюсселі.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на відповідний законопроєкт.

Звісно, у разі ухвалення цього рішення постраждає провідний постачальник палива до ЄС — Росії.

Агентство також зазначає, що Єврокомісія запропонує заходи щодо зміцнення безпеки постачання з огляду на те, що цієї зими Європа має рекордні ціни та гострий дефіцит ресурсу.

Крім іншого, є пропозиція зробити резервні стратегічні запаси газу, які можуть знадобитися при виникненні надзвичайної ситуації. Їх основою будуть добровільні спільні закупівлі операторами транспортних систем.

Читайте також: Ціни на газ в Європі злетіли до $1425/тис. куб. м

"Підвищена напруженість у відносинах між Росією та Україною загрожує подальшим скороченням поставок, збільшуючи ризик того, що енергетична криза збережеться наступного опалювального сезону", - наголосили в Bloomberg.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
В двух словах - намерены отказаться в долгосрочной перспективе от долгосрочных поставок, в результате которых может пострадать запоребрик. Но всё это не точно.
Блин, после 2049 года, и то только "намерены"...
За это время либо сдохнет осёл, либо умрёт падишах.
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14.12.2021 16:02
+9
Як тільки почалася розмова про Боснію та Герцоговину в НАТО. то відразу там виникли сепаратисти. Без рашки не обійшлось.
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14.12.2021 16:25
+5
Вимога Австрії негайно його запустити .... Ось так вони вплив рашки зменшують ((
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14.12.2021 16:20
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Да за 30 лет надеюсь не будет сруського недогосударства
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14.12.2021 15:53 Відповісти
что мешает отказаться от СП-2?
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14.12.2021 15:55 Відповісти
...Йдеться навіть не про конфлікт Росії та Заходу щодо України. Сам конфлікт - наслідок системної кризи у відносинах Росії та Заходу. Криза викликана несумісністю їх уявлень про мир та свою безпеку. Тому завершення "битви за Україну" не обіцяє заспокоєння. Для цього потрібно, щоб одна зі сторін протистояння відмовилася від своєї сутності.

Путіну вдалося засадити Байдена за стіл переговорів, вдавшись до ескалації "напруги". Привід для ескалації виглядає блефом. Ніхто не збирається приймати Україну до НАТО - поки. Вірити в те, що Україна загрожує Росії, те саме, що вірити в нашестя прибульців. НАТО втратило драйв. Якщо тільки російська гра "хто моргне першим" не змусить НАТО підкачати м'язи.
...Хіба це не дотепно: зробити Захід не лише економічним ресурсом Росії, а й гарантом життєздатності російської вертикалі. "Північний потік-2" та сфери впливу в одній склянці!

Хіба не справляє враження мистецтво змусити США платити Москві поступками за ненапад на Україну?!

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14.12.2021 16:18 Відповісти
12 грудня G7 обіцяла "величезні наслідки" у разі російської "агресії проти України". Держсекретар Блінкен уточнив: Захід готовий "йти на кроки, яких утримувався у минулому". Але 13 грудня виявилося, що Рада ЄС так і не домовилася, чи включати до пакету антиросійських санкцій одну з найважчих - зупинення "Північного потоку-2". Більш того, підтримка західними державами "повного здійснення Мінських угод", які Москва і Київ трактують по-різному, говорить про те, що Захід не має компромісу, який би всіх влаштував.

А Москва, задерши планку вимог, уже не може відступити без втрати обличчя. Західні лідери болісно шукають відповідь на виклик, який може визначити їх подальшу долю. І поки що знайти його не можуть.

На очах відбувається тестування ефективності двох форм примусу - загрозою війни та загрозою санкціями. Військова міць держави, для якої така міць є її ******* опорою, входить у конфлікт з економічною міццю найрозвиненішої цивілізації.

Кремль випереджає Захід, змушуючи його реагувати із запізненням. Західна реакція, будучи результатом погоджень, зазвичай виглядає ватною. Але сьогодні, створивши крещендо, Кремль змушує Захід бігти швидше. - https://gazeta.ua/blog/56248/svit-stav-zaruchnikom-rosijskoyi-ruletki-potribno-gotuvatisya-do-novih-shtormiv
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14.12.2021 16:18 Відповісти
Посмотрите внимательно на карту НАТО . Здесь вопрос с Украиной стоит ребром - или или
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14.12.2021 16:22 Відповісти
Особенно после событий в Беларуси
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14.12.2021 16:22 Відповісти
Як тільки почалася розмова про Боснію та Герцоговину в НАТО. то відразу там виникли сепаратисти. Без рашки не обійшлось.
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14.12.2021 16:25 Відповісти
Або НАТО відрізає Білорусь в разі війни або кацапія Балтійські країни.
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14.12.2021 16:23 Відповісти
Да , карта о многом говорит . Пока ее не видишь - не понимаешь ситуации.
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14.12.2021 16:25 Відповісти
...через Сувалкський коридор ударом з РБ на калінінградський анклав рф
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14.12.2021 16:29 Відповісти
Вимога Австрії негайно його запустити .... Ось так вони вплив рашки зменшують ((
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14.12.2021 16:20 Відповісти
Чего так быстро. Лучше после 2200го.
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14.12.2021 16:01 Відповісти
а чому не після 3000 року ?
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14.12.2021 16:12 Відповісти
Ну це зовсім швидко. Єйєвропейці не встигнуть переобладнати свої мерси і бмв на іонну тягу)))
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14.12.2021 16:56 Відповісти
Ни о чем. 2049-ый год.
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14.12.2021 16:01 Відповісти
В двух словах - намерены отказаться в долгосрочной перспективе от долгосрочных поставок, в результате которых может пострадать запоребрик. Но всё это не точно.
Блин, после 2049 года, и то только "намерены"...
За это время либо сдохнет осёл, либо умрёт падишах.
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14.12.2021 16:02 Відповісти
По факту у кого сейчас нет долгосрочных контрактов-просто в диком попадосе...
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14.12.2021 17:04 Відповісти
На это надо было смотреть не только с точки зрения их долгосрочности, но и с точки зрения поиска альтернативных путей, чтобы избежать монопольного положения поставщика. Так что долгосрочные контракты выгодны только одной стороне - запоребрику. Ну и его лоббистам, и конечно не за "спасибо". Как раньше говорили: "Спасибо - это замного, а три рубля - хватит". ))
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14.12.2021 17:30 Відповісти
До цього часу налагодять доставку зрідженого метану з Титану(супутник планети Сатурн)
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14.12.2021 17:43 Відповісти

Отже тоді Ілон Маск стане "олігархом" світового масштабу.
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14.12.2021 17:49 Відповісти
А почему не 2149 -? Они точно знают , что будет завтра или через год ? Или подсчитали , что к 2049 газа вообще не будет .
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14.12.2021 16:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ufuOM9hpwUc



Березовец о кротоферме (спасибо за поддержание моего погоняло для ОПУ ) и отсюда выплывает, как вову 10 лет держат на поводке Левченко Маруси - НАСТОЯЩАЯ ВОШКА (не Мендель) в няньках нашего преза
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14.12.2021 16:15 Відповісти
Через 30 лет уже не будет ЕС. Будет Европейский Халифат.
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14.12.2021 16:21 Відповісти
ЄС планує зменшити вплив РФ на постачання газу, відмовившись від доВГОстрокових контрактів,
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14.12.2021 16:22 Відповісти
до 49 ,у раши газа не будет их прогноз до 30- 33 и кердык
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14.12.2021 16:30 Відповісти
А до 2050г. либо ишак сдохнет ...
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14.12.2021 16:57 Відповісти
Правильное решение! Вечером после работы, зашел в супермаркет, купил пару кубометров газа, заодно и баночку пива и спокойно пошел домой.
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14.12.2021 17:25 Відповісти
 
 