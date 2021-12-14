ЄС планує зменшити вплив РФ на постачання газу, відмовившись від дострокових контрактів, - Bloomberg

Євросоюз має намір після 2049 року відмовитися від довгострокових контрактів на постачання газу в рамках свого "зеленого" переходу. Документ буде опубліковано 15 грудня, а 16 грудня його обговорюватимуть на саміті у Брюсселі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на відповідний законопроєкт.

Звісно, у разі ухвалення цього рішення постраждає провідний постачальник палива до ЄС — Росії.

Агентство також зазначає, що Єврокомісія запропонує заходи щодо зміцнення безпеки постачання з огляду на те, що цієї зими Європа має рекордні ціни та гострий дефіцит ресурсу.

Крім іншого, є пропозиція зробити резервні стратегічні запаси газу, які можуть знадобитися при виникненні надзвичайної ситуації. Їх основою будуть добровільні спільні закупівлі операторами транспортних систем.

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"Підвищена напруженість у відносинах між Росією та Україною загрожує подальшим скороченням поставок, збільшуючи ризик того, що енергетична криза збережеться наступного опалювального сезону", - наголосили в Bloomberg.