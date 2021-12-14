Закладені в "ресурсному законі" податкові пільги не перетворять шахтарські містечка на внутрішні офшори: там обмеження 40 млн грн на рік - це ні про що, - "слуга народу" Гетманцев

"Ресурсний" закон (законопроєкт 5600) встановлює обмеження для одержання податкових пільг до 2037 року у шахтарських містечках, це не дозволить перетворити їх на внутрішні офшори, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я вам кажу однозначно: ні, не буде ризиків. Ми запровадили верхню планку обороту. Сума доходів підприємства, яке такі податкові пільги отримує, не повинна перевищувати 40 млн грн на рік - це ні про що", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

На думку голови комітету, встановлені законом податкові пільги дадуть змогу середньому бізнесу розпочати виробництво, переробку в цих містах, створити робочі місця. "А вийшовши на обсяг понад 40 млн грн, перейти на звичайну систему. Так, справді, дається багато пільг, це правда. Але ці населені пункти помирають, вони вже порожні. Там немає роботи. Умови пільг: фірма має бути не просто зареєстрована, вона повинна мати виробництво. Заводи, фабрики, маленькі фабрики, які займаються виробництвом на цій території, мають там штат 10 осіб, платять їм зарплату і не мають філій ніде більше, окрім цього містечка", - пояснив парламентарій.

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Як повідомлялося, "ресурсний" закон (законопроєкт №5600) дає змогу на 15 років звільнити нові компанії у шахтарських містечках від низки податків у рамках спецрежиму оподаткування. Таких населених пунктів в Україні є 18.

Спеціальний режим оподаткування запроваджується для новостворених виробничих підприємств, які відповідають низці критеріїв. Зокрема, середня кількість найманих співробітників – не менше ніж 10 осіб, ці підприємства мають провадити діяльність виключно у цьому місті, сума річного доходу такого підприємства не повинна перевищувати 40 млн грн.