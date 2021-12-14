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Іноземні банки оскаржать порушення України щодо блокування коштів "зелених" єврооблігацій, – юристи ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Іноземні банки оскаржать порушення України щодо блокування коштів

Юридичні радники ДТЕК повідомили "Укренерго" про ознаки порушень кримінального законодавства Англії



Іноземні банки будуть оскаржувати протиправні дії влади України щодо блокування виплати коштів "зелених" єврооблігацій, які залучало НЕК "Укренерго", для погашення боргів перед підприємствами "зеленої" енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист юридичних радників ДТЕК ВДЕ, які повідомили "Укренерго" як емітента єврооблігацій та відповідні ключові іноземні фінансові установи (BNP Paribas; Deutsche Bank; Goldman Sachs; Rothschild & Cie; Bank of New York Mellon), що були залучені до організації випуску та обігу єврооблігацій.

Зокрема організації були проінформовані про ознаки порушень кримінального законодавства Англії та дослідження факту наявності події порушення зобов’язань України щодо незабезпеченням належного цільового використання коштів єврооблігацій на пропорційну виплату боргів усім "зеленим" виробникам.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії – "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій. 
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От якби юристи і єксперти так захищали власників соціальної землі, бабусь санітарок з мінімальною пенсією. Схилив би перед ними голову. А так продажні чуваки.
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14.12.2021 16:46 Відповісти
А почему очень дорогие,талантливые, юристы должны перестать зарабатывать ?они точно никому ничего не должны ,тем более вы этот слоган спокойно съели от вашей зекрысы в 19м
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14.12.2021 17:54 Відповісти
Бобики сдались, им указали на их место возле параши.
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14.12.2021 20:23 Відповісти
В Европе газ по $1500, почему ети *зельоные инвестара* не лезут в Европу без мыла? Чем им в Украине так намазано что нельзя их отсюда выкурить?
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14.12.2021 17:05 Відповісти
Они и не лезут. Их пригласили высшие государственные мужи, набрав кредитов под облигации. А чем отдавать не подумали, хай простят гейевропейцы.
Скоро и МВФ начнёт просить обратно.
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14.12.2021 17:27 Відповісти
вони то добре подумали... віддавати повинен весь народ України, така задумка була.. от народ з цим я думаю не погодиться...
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14.12.2021 17:49 Відповісти
Это кто Ахметова приглашал ?
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14.12.2021 19:14 Відповісти
тут питання потрібно поставити чого це петя шоколадний не дав цьому ахметці по руках в 14 році??
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14.12.2021 19:32 Відповісти
Можно и полезть, но климат теплее от этого не станет.
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14.12.2021 20:27 Відповісти
ахметки ещще чуть- чуть не хватает чтобы заработать еще один бюджет страны падлу сжечь
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14.12.2021 17:23 Відповісти
І платити за це буде "мудрий" нарід та ті хто за це не голосував.
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14.12.2021 17:50 Відповісти
 
 