Венеційська комісія підтримала рішення КС відкласти приведення до присяги 2 суддів, яких призначив Зеленський
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Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного Суду тимчасово не приводити до присяги двох суддів, призначених президентом України Володимиром Зеленським.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.
Про своє рішення Венеційська комісія повідомила у Синопсисі (Короткому звіті) від 13 грудня 2021 року щодо підсумків 129-го пленарного засідання ВК, яке відбулося 10-11 грудня поточного року.
Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.
Президент Володимир Зеленський 26 листопада підписав укази про призначення двох суддів Конституційного суду за президентською квотою.
30 листопада Конституційний Суд прийняв ухвалу, що складання присяги суддями, призначеними президентом України Володимиром Зеленським, відбудеться після припинення повноважень або звільнення суддів, призначених у період з 2013 по 2018 роки.
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Величайший политический лидер современности за первую половину своей каденции уже 7 раз проиграл в суде. Причем в двух случаях решение Верховного Суда уже окончательно, в остальном пока рассматриваются апелляции со стороны главы государства.
Это ещё цветочки, ягодки будут впереди. А если быть точнее, то прилетела первая ягода. Сочная. Дело в том, что Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного Суда Украины не приводить к присяге двух судей, назначенных президентом Владимиром Зеленским. Да, теперь к послужному списку Зеленского добавилось ещё одно нарушение закона. И он в очередной раз подтвердил, что является каким-то недогарантом, а не гарантом Конституции.
Но не стоит напоминать Зеленскому о его обещания уйти в отставку, если он нарушит закон. Он не уйдёт. Потому что ему теперь грозит реальная уголовная ответственность за нарушения многих законов. Но пока он под защитой президентского иммунитета, то приговор суда ему не грозит. Например за полет на день рождения Ермака на вертолёте МЧС Зеленскому грозит реальный приговор суда. Его действия подпадают под статью 364 - Злоупотребление властью или служебным положением. И это не предположение, а факт. И Володимир Зеленський это хорошо понимает. Потому будет держаться за власть изо всех сил. Но рано или поздно ему придётся ответить за содеяное. И это время все ближе и ближе.
Воно так дрінесенько не працює , якщо й порушує , то прямо й зразу Конституцію !