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Новини Політика України
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Зеленський (17420) Луценко (3157) переворот (199) енергетика (1649)

"Зеленському треба було боятися не путчу 1 грудня імені Ахметова, а державного путчу 20 лютого - через енергетику", - Луценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що президенту Зеленському слід боятися не путчу 1 грудня, а 20 лютого через стан в енергетиці.

Про це політик сказав в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Насправді Зеленському треба було боятися не державного путчу 1 грудня імені Ахметова, бо це просто смішно, а державного путчу 20 лютого - через енергетику, якою сильно керує той же біснуватий Володя", - сказав Луценко.

"Відповідно, ми ж всі розуміємо, газу, м’яко кажучи, мало. Вугілля мало. Атомка – включені рекордна кількість за історію блоків. 14 блоків працює. Це дуже небезпечно і суперечить всім нормативам. Гідроелектростанції – спущена вода, вже все, немає чим компенсувати. Тобто запаси води уже використані в листопаді. А в лютому вони взагалі не будуть грати через морози. При цьому перекрити кран Білоруської народної республіки, яка нам поки що через друзів Арахамії з наваром поставляє електроенергію, дуже легко. Не продати ні кубометра газу ні за тисячу, ні за дві тисячі баксів - також уже усвідомлена політика. І ще буде в цій ситуації з виборцями? Я зараз питаю не про Зеленського, а про країну. Уявіть собі, коли будуть не просто віялові відключення", - зазначив ексгенпрокурор.

На його думку в такій ситуації вийти на політичну авансцену зможе будь-хто.

"Я не хочу фантазувати, але скоріше за все, виростуть, як завжди ідеологічні складові. Тобто звичайно Європейська солідарність буде мати ще більше підґрунтя для проєвропейської опозиційної політики. Звичайно, ОПЗЖ набере за рахунок тих, хто не вірить в спроможність України, щось збудувати. І далі хто завгодно може вилізти на черговий грейдер. Хто завгодно себе оголосить героєм-спасителем - від доктора Комаровського до Юри Гудименка", - заявив Луценко.

Повний текст інтерв'ю з ексгенпрокурором Юрієм Луценком читайте тут.

Також читайте: Єрмак - агент впливу РФ, а не шпигун, - Луценко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Ещё одна многолетняя никчема Луценко вылезла: то ли социалист, то ли "кучму гэть", а потом с ним в первом ряду на тусе сидеть и ржать вместе, как последний идиот, то министр внутренних дел, то ли генпрокурор, то ли просто пис...абол-типичный украинский политик и Хрэформатор образца 2005-го, просравшие всё и приведшие своей тупостью к власти проФФесора
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14.12.2021 17:17
+6
Напали стервятники на пестренького попугайчика, а он пенсии повышает, на целых 12 грн, гарантирует не замерзнуть, только померзнуть и многое другое. Эх, не кому заступиться за него, такого прикольненького, почти не винного, разве он предполагал, что так выйдет, человек понятия не имел, что такое быть президентом, а они его рвать.
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14.12.2021 17:20
+5
Юру начало путчить.
И как это он смог это слово выговорить?
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14.12.2021 16:59
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ще один порядний-цьому шнирю в одній камері з зелею сидіти треба-
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14.12.2021 16:52 Відповісти
та ні Луценко якщо шо сидіти на Макошино у спецзоні, а зелі під шконкою в гаремі київського сізо, він же пі.дар тому йому з порядочними не сидіти
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14.12.2021 16:59 Відповісти
Ще одна апєрація Шатун і Гадя з міньомєтамі?
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14.12.2021 17:00 Відповісти
этому говну не долго осталось и слава богу бог шельму метит рак свое сделает
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14.12.2021 17:21 Відповісти
Юра намалював апокаліпсис. Але ми якось та і проскочимо. Можливо.
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14.12.2021 16:53 Відповісти
В запасі залишився лише екс-міністроборони, той хто мав проводити парад у Севастополі?
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14.12.2021 17:02 Відповісти
Юру начало путчить.
И как это он смог это слово выговорить?
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14.12.2021 16:59 Відповісти
Скоро побачимо "прокурора" ведучим на каналі "Україна"?
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14.12.2021 17:01 Відповісти
зачем повторять новость про плокулола югика? забыли про него? платная новость?
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14.12.2021 17:11 Відповісти
Скоріш партнерська.
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14.12.2021 19:15 Відповісти
Атомка - включені рекордна кількість за історію блоків. 14 блоків працює. Це дуже небезпечно і суперечить всім нормативам. Джерело: https://censor.net/ua/n3305207
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Що за маячня???
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14.12.2021 17:12 Відповісти
ты осел не на то обратил внимание. тебя не удивляет, что крупные реки уже превратились в болота? уровень водохранилищ должен быть стабильным, и скидывать только лишнюю воду весной. вместо этого, водой перекрывают недостачу угольной генерации, уровень воды падает везде, подводные реки уходят в новые русла, меняется весь баланс. на АЭС по регламентам должны работать 2/3 блоков, остальные - резерв и ремонт.
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14.12.2021 17:23 Відповісти
Гвалт !!!! Мы ВСЕ умрём !!!!
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14.12.2021 17:59 Відповісти
не все. дураки выживут, как тараканы при ядерном взрыве. ты точно не волнуйся.
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15.12.2021 13:04 Відповісти
Юра не надо так пугать бубочку
он и так на измене
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14.12.2021 17:13 Відповісти
на ГОСизмене
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14.12.2021 17:17 Відповісти
ну так я в тебе и не сомневался. главное что ты это признаешь. это начало пути к неотуплению
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14.12.2021 17:33 Відповісти
Ещё одна многолетняя никчема Луценко вылезла: то ли социалист, то ли "кучму гэть", а потом с ним в первом ряду на тусе сидеть и ржать вместе, как последний идиот, то министр внутренних дел, то ли генпрокурор, то ли просто пис...абол-типичный украинский политик и Хрэформатор образца 2005-го, просравшие всё и приведшие своей тупостью к власти проФФесора
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14.12.2021 17:17 Відповісти
Расскажите нам СВОЕ видение текущей ситуации.
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14.12.2021 17:20 Відповісти
Да же как то интересно, а чем же ситуация отличается от такого что было ранее, кроме Луценко не в кресле генпрокурора и некоторых других тоже без портфеля?
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14.12.2021 17:57 Відповісти
Напали стервятники на пестренького попугайчика, а он пенсии повышает, на целых 12 грн, гарантирует не замерзнуть, только померзнуть и многое другое. Эх, не кому заступиться за него, такого прикольненького, почти не винного, разве он предполагал, что так выйдет, человек понятия не имел, что такое быть президентом, а они его рвать.
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14.12.2021 17:20 Відповісти
Бедняжечка. Не справляется - так пусть валит к чертям собачьим.
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14.12.2021 18:16 Відповісти
Так кто же его отпустит, слуга то он, подневольный.
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14.12.2021 18:30 Відповісти
Ну не знаю конечно кому там 12 гр накинули---а мне например вот в декабре 10гр 60 коп. Что очень порадовало и даже насмешило. В декабре 20г накинули 9гр 60 коп---правда! В копейках стабильность однако!
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14.12.2021 23:25 Відповісти
О юга вылез с укгытия.
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14.12.2021 17:23 Відповісти
Ай-яй-яй! Кого я вижу! Какие люди! Это просто великолепно... Несчастная Украина... вот такие тут икзперды-уроды-негодяи... Куда ни плюнь. Рашка начала Бородая вытаскивать... тут- Луценко... Познейший звиздейшн...
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14.12.2021 17:25 Відповісти
Не интересны не столько рассуждения югика о "декабрьском путче имени гудка" и состоянии энергетического сектора, сколько его осведомлённость о точной дате "государственного путча из-за состояния в энергетике".
20 февраля... А где же точное время и место, где он будет происходить? СБУ юрику таких недоговорок не простит.
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14.12.2021 17:42 Відповісти
То ФСБУ де голова - друг дитинства найвеличнішого, що ходе до московської церкви?
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15.12.2021 06:36 Відповісти
Сарказм? Нет, не слышал...
Я бы вообще все церковные заведения загнал ниже плинтуса, по крайней мере до тех пор, пока они не начали выполнять свои прямые функции, а не тупо доить доверчивых прихожан, промывая им мозги чем и как попало.
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15.12.2021 12:46 Відповісти
Чомусь твій сарказм тільки зебіли вподобали...
Багато вас тут героїв диванних - я би да я би....
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15.12.2021 16:23 Відповісти

И это я читаю от "героического" диванного ********* из Беларуси? ))
Когда в последний раз цветочки ОМОНу дарил?
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15.12.2021 16:27 Відповісти
Правда очи коле
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15.12.2021 18:35 Відповісти
Тебе должно быть - да. Судя по знакам препинания.
И мне за тебя стыдно.
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15.12.2021 20:45 Відповісти
Знак питання тут зайвий. Це ствердження. Смайлики тобі не допоможуть.
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15.12.2021 21:30 Відповісти
Это бесполезный диалог тут лишний. Моя сектантов не понимайт. ))
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15.12.2021 22:04 Відповісти
Отож. З сектою диванних діячів, у розумних людей дуже мало спільного.
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16.12.2021 05:53 Відповісти
Это ты правильно заметил, леволюционер диванный, общего у нас нет, от слова совсем.
Так что заряжай свой цветочный горшок новыми семенами, садись на боевой диван - и в новый поход и бой! ))
P.S. Мне, как ты правильно заметил, человеку разумному не о чем с тобой полемизировать. Тем более, что нет ни желания, ни настроения.
Так что будь здоров!
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16.12.2021 12:24 Відповісти
Ефект Данинга-Крюгера демонструєш у всій красі.
Бувай.
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16.12.2021 15:47 Відповісти
Юла Уценка, приспособленец и лизоблюд. Говорун рогулюции.
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14.12.2021 17:48 Відповісти
От жеж как вас штырит от революции украинцев, абидно, что простые люди скинули бандюгана, ***** обосралось с лукашилом.
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14.12.2021 18:44 Відповісти
Янукович и Порошенко такой ерунды не боялись

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14.12.2021 18:19 Відповісти
Ниче се. С запоя вышел?
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14.12.2021 18:51 Відповісти
Попри все те шо хочеться сказати на адресу теперішнього гаранта,🤬 у цьому випадку хочеться сказати інше : вже кому-кому, та тільки не тобі б/у гейпґокугоґ юґа *******!!! Сиди собі ****** тихенько під лавкою, чекай трохи: прийде час - підеш другою ходкою за усі свої ділішки! А з тим шо зараз маємо - ми й без такого лайна 💩 як ти розберемось! Сухарів краще собі насуши - ти це добре вмієш!
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15.12.2021 00:31 Відповісти
 
 