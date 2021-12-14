"Зеленському треба було боятися не путчу 1 грудня імені Ахметова, а державного путчу 20 лютого - через енергетику", - Луценко
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Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що президенту Зеленському слід боятися не путчу 1 грудня, а 20 лютого через стан в енергетиці.
Про це політик сказав в інтерв’ю Цензор.НЕТ.
"Насправді Зеленському треба було боятися не державного путчу 1 грудня імені Ахметова, бо це просто смішно, а державного путчу 20 лютого - через енергетику, якою сильно керує той же біснуватий Володя", - сказав Луценко.
"Відповідно, ми ж всі розуміємо, газу, м’яко кажучи, мало. Вугілля мало. Атомка – включені рекордна кількість за історію блоків. 14 блоків працює. Це дуже небезпечно і суперечить всім нормативам. Гідроелектростанції – спущена вода, вже все, немає чим компенсувати. Тобто запаси води уже використані в листопаді. А в лютому вони взагалі не будуть грати через морози. При цьому перекрити кран Білоруської народної республіки, яка нам поки що через друзів Арахамії з наваром поставляє електроенергію, дуже легко. Не продати ні кубометра газу ні за тисячу, ні за дві тисячі баксів - також уже усвідомлена політика. І ще буде в цій ситуації з виборцями? Я зараз питаю не про Зеленського, а про країну. Уявіть собі, коли будуть не просто віялові відключення", - зазначив ексгенпрокурор.
На його думку в такій ситуації вийти на політичну авансцену зможе будь-хто.
"Я не хочу фантазувати, але скоріше за все, виростуть, як завжди ідеологічні складові. Тобто звичайно Європейська солідарність буде мати ще більше підґрунтя для проєвропейської опозиційної політики. Звичайно, ОПЗЖ набере за рахунок тих, хто не вірить в спроможність України, щось збудувати. І далі хто завгодно може вилізти на черговий грейдер. Хто завгодно себе оголосить героєм-спасителем - від доктора Комаровського до Юри Гудименка", - заявив Луценко.
Повний текст інтерв'ю з ексгенпрокурором Юрієм Луценком читайте тут.
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И как это он смог это слово выговорить?
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Що за маячня???
он и так на измене
20 февраля... А где же точное время и место, где он будет происходить? СБУ юрику таких недоговорок не простит.
Я бы вообще все церковные заведения загнал ниже плинтуса, по крайней мере до тех пор, пока они не начали выполнять свои прямые функции, а не тупо доить доверчивых прихожан, промывая им мозги чем и как попало.
Багато вас тут героїв диванних - я би да я би....
И это я читаю от "героического" диванного ********* из Беларуси? ))
Когда в последний раз цветочки ОМОНу дарил?
И мне за тебя стыдно.
Так что заряжай свой цветочный горшок новыми семенами, садись на боевой диван - и в новый поход и бой! ))
P.S. Мне, как ты правильно заметил, человеку разумному не о чем с тобой полемизировать. Тем более, что нет ни желания, ни настроения.
Так что будь здоров!
Бувай.