УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14194 відвідувача онлайн
Новини Політика України Оборона
5 376 18
Міноборони (5270) Швеція (650) Резніков (1385)

Україна і Швеція підписали нову угоду в галузі оборони, - Резніков. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна і Швеція підписали нову угоду про співпрацю у галузі оборони.

Про це в твіттері повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Україна і Швеція підписали нову угоду в галузі оборони, - Резніков 01

"Україна та Швеція продовжують співпрацю у сфері оборони! Сьогодні, на додаток до продуктивного діалогу, було підписано нову Угоду з міністром оборони Петером Гультквістом. Я дякую нашим друзям за всебічну підтримку та зміцнення двосторонніх відносин", - написав Резніков.

Україна і Швеція підписали нову угоду в галузі оборони, - Резніков 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція готова перекинути своїх військовослужбовців до України, щоб продемонструвати "дуже явну солідарність" із Києвом

Україна і Швеція підписали нову угоду в галузі оборони, - Резніков 03

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мы вместе с шведами еще под Полтавой русских били, но то было так, репетиция... У России нет будущего
показати весь коментар
14.12.2021 17:02 Відповісти
Шведам та усім хто підтримує Україну в боротьбі з лапатною балалайнею-респект...
показати весь коментар
14.12.2021 17:04 Відповісти
Подписать то подписали, но фрау Меркель фон Штирлиц еще жива и вполне все может прекратить.
показати весь коментар
14.12.2021 17:04 Відповісти
Швеция не состоит в НАТО, им нельзя что то запретить
показати весь коментар
14.12.2021 17:39 Відповісти
С другой стороны это смущает. Швеция сама по себе мощная военная держава? О чем с ней будет сотрудничество? Обмен разведданными об северном потоке, которые по дну моря мимо Швеции течет?
показати весь коментар
14.12.2021 21:21 Відповісти
Нам есть чему у них поучиться. Тем более, что у них сильная военная промышленность
показати весь коментар
14.12.2021 21:29 Відповісти
Теперь надо подкреплять конкретными делами. У шведов есть чем обогатиться в области обороны
показати весь коментар
14.12.2021 17:18 Відповісти
Напр. непогані багатоцільові винищувачі
показати весь коментар
14.12.2021 18:14 Відповісти
Вот пусть и подтвердят это делами. Разморозят переговоры по JAC-39 Гриппен
показати весь коментар
14.12.2021 18:20 Відповісти
Можливо не надто дешева іграшка.
https://mil.in.ua/uk/news/par-pryzupynyla-ekspluatatsiyu-svoyih-gripen/
показати весь коментар
14.12.2021 20:51 Відповісти
...у нас флаги однакового кольору...
показати весь коментар
14.12.2021 17:27 Відповісти
Швеция - друг, еще Карл 12 подтвердил Мазепе.
показати весь коментар
14.12.2021 17:52 Відповісти
и Гогилашвили подпись поставил?
показати весь коментар
14.12.2021 17:58 Відповісти
Рєзнікав нехай зуби піплу не заговорює, вже тиждень пройшов, а він ні слова не чому як ГУР МО катали чебурашку в американському броньовику в прифронтовій зоні. Чому українці повинні платити за розваги чебурашки і дебілізм влади ?
показати весь коментар
14.12.2021 19:58 Відповісти
znacit dast voruzenija.Archer konecno xorosyje u nix,no dorogyje.Granatamioti,protivotankoje gustav.AT-4 takze,rbs70 protiv samoliotov mogut dat svedi i drugoje
показати весь коментар
14.12.2021 18:14 Відповісти
И что теперь грипены нам продадут или опять меркель запретит?
показати весь коментар
14.12.2021 18:55 Відповісти
Gripen давайте нам швидше
показати весь коментар
14.12.2021 23:20 Відповісти
 
 