В Україні подорожчали всі продукти тваринного походження, алкоголь, бензин і майже всі овочі, - Держстат

З листопада 2020 року по листопад 2021 року в Україні подорожчали всі продукти тваринного походження, бензин та інші види пального, майже всі овочі "борщового набору", всі види бакалійних товарів та всі види алкогольної та тютюнової продукції.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Продукти тваринного походження:

У листопаді 2021 року сало в середньому по Україні продавалося по 96,12 грн за кг (на 23,6% дорожче, ніж у листопаді 2020 року);

яловичина – по 179,37 грн за кг (на 24,4% дорожче);

свинина – по 123,84 грн за кг (на 5,4% дорожче);

курятина у тушках – по 71,02 грн за кг (на 28,7% дорожче);

куряче філе – по 117,41 грн за кг (на 29,4% дорожче);

ковбаса варена першого ґатунку – по 116,41 грн за кг (на 12,1% дорожче);

морожена риба – по 87,49 грн за кг (на 8,1% дорожче);

яйця – по 30,63 грн за десяток (на 29,2% дорожче);

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% за вказаний період зросло у ціні на 10,1% (до 27,96 грн за кг);

сири м’які жирні – на 12,7% (до 124,25 грн за кг); сметана жирністю до 15% – на 17,3% (до 74,43 грн за кг);

вершкове масло – на 13,3% (до 49,93 грн за 200 г).

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Овочі "борщового набору":

з листопада 2020 року по листопад 2021 року морква подорожчала на 49,4% (до 9,19 грн за кг);

буряк – у 2 рази (до 10,55 грн за кг);

капуста – на 63,9% (до 8,31 грн за кг);

ріпчаста цибуля – у 2,1 раза (до 10,61 грн за кг);

картопля за вказаний період подешевшала на 6,7% (до 8,61 грн за кг).

Яблука з листопада 2020 року подешевшали на 28,0% і у листопаді 2021 року в середньому по Україні коштували 13,09 грн за кг.

Хліб та бакалія:

З листопада 2020 року гречана крупа подорожчала на 24,3% і у листопаді 2021 року в середньому по країні продавалася по 46,33 грн за кг;

рис за цей період виріс в ціні на 19,0% (до 28,20 грн за кг) ;

манна крупа — на 16,3% (до 17,69 грн за кг);

ячна — на 25,3% (до 15,44 грн за кг);

пшоно – на 3,7% (до 18,14 грн за кг);

ціна хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку у листопаді 2021 року в середньому по країні становила 32,41 грн за 1 кг (на 22,2% більше, ніж роком раніше);

хліба пшеничного з борошна першого ґатунку — 25,78 грн за 1 кг (на 22,8% більше);

хліба житнього та житньо-пшеничного — 26,69 грн за 1 кг (на 22,3% більше);

батона — 17,55 грн за 0,5 кг (на 20,5% більше);

макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 21,9% (до 23,89 грн за кг у листопаді 2021 року);

борошно пшеничне – на 19,1% (до 14,66 грн за кг);

цукор – на 43,1% (до 28,20 грн за кг),

соняшникова олія – на 55,4% (до 62,32 грн за 1 л).

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Алкоголь та тютюновы вироби:

Пиво вітчизняного виробництва з листопада 2020 року по листопад 2021 року піднялось у ціні у середньому на 9,9% (до 19,19 грн за 0,5 л);

горілка — на 1,7% (до 94,22 грн за 0,5 л);

вина столові — на 5,2% (до 70,43 грн за 0,75 л);

сигарети з фільтром вітчизняних марок у листопаді 2021 року в середньому по Україні продавалися по 50,55 грн за пачку (20 шт.), що на 18,6% дорожче, ніж роком раніше;

без фільтру — по 44,87 грн за пачку (дорожче на 17,4%).

Бензин та інші види пального:

У листопаді 2021 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 30,80 грн за 1 л (на 33,2% більше, ніж у листопаді 2020 року);

бензину А-95 – 31,77 грн за 1 л (на 30,1% більше);

дизельного пального – 30,58 грн за 1 л (на 31,1% більше);

скраплений газ із листопада 2020 року по листопад 2021 року подорожчав на 46,6%, до 18,78 грн за 1 л.

Загалом споживчі ціни у листопаді 2021 року проти жовтня 2021 року збільшилися на 0,8%; проти листопада 2020 року – на 10,3%, проти грудня 2020 року – на 9,4%. За січень-листопад 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 9,3%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із жовтнем 2021 року становила 0,8%, з початку року – 7,4%.