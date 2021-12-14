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В Україні подорожчали всі продукти тваринного походження, алкоголь, бензин і майже всі овочі, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

В Україні подорожчали всі продукти тваринного походження, алкоголь, бензин і майже всі овочі, - Держстат

З листопада 2020 року по листопад 2021 року в Україні подорожчали всі продукти тваринного походження, бензин та інші види пального, майже всі овочі "борщового набору", всі види бакалійних товарів та всі види алкогольної та тютюнової продукції.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Продукти тваринного походження:

  • У листопаді 2021 року сало в середньому по Україні продавалося по 96,12 грн за кг (на 23,6% дорожче, ніж у листопаді 2020 року);
  • яловичина – по 179,37 грн за кг (на 24,4% дорожче);
  • свинина – по 123,84 грн за кг (на 5,4% дорожче);
  • курятина у тушках – по 71,02 грн за кг (на 28,7% дорожче);
  • куряче філе – по 117,41 грн за кг (на 29,4% дорожче);
  • ковбаса варена першого ґатунку – по 116,41 грн за кг (на 12,1% дорожче);
  • морожена риба – по 87,49 грн за кг (на 8,1% дорожче);
  • яйця – по 30,63 грн за десяток (на 29,2% дорожче);
  • Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% за вказаний період зросло у ціні на 10,1% (до 27,96 грн за кг);
  • сири м’які жирні – на 12,7% (до 124,25 грн за кг); сметана жирністю до 15% – на 17,3% (до 74,43 грн за кг);
  • вершкове масло – на 13,3% (до 49,93 грн за 200 г).

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Овочі "борщового набору":

  • з листопада 2020 року по листопад 2021 року морква подорожчала на 49,4% (до 9,19 грн за кг);
  • буряк – у 2 рази (до 10,55 грн за кг);
  • капуста – на 63,9% (до 8,31 грн за кг);
  • ріпчаста цибуля – у 2,1 раза (до 10,61 грн за кг);
  • картопля за вказаний період подешевшала на 6,7% (до 8,61 грн за кг).
  • Яблука з листопада 2020 року подешевшали на 28,0% і у листопаді 2021 року в середньому по Україні коштували 13,09 грн за кг.

Хліб та бакалія:

  • З листопада 2020 року гречана крупа подорожчала на 24,3% і у листопаді 2021 року в середньому по країні продавалася по 46,33 грн за кг;
  • рис за цей період виріс в ціні на 19,0% (до 28,20 грн за кг) ;
  • манна крупа — на 16,3% (до 17,69 грн за кг);
  • ячна — на 25,3% (до 15,44 грн за кг);
  • пшоно – на 3,7% (до 18,14 грн за кг);
  • ціна хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку у листопаді 2021 року в середньому по країні становила 32,41 грн за 1 кг (на 22,2% більше, ніж роком раніше);
  • хліба пшеничного з борошна першого ґатунку — 25,78 грн за 1 кг (на 22,8% більше);
  • хліба житнього та житньо-пшеничного — 26,69 грн за 1 кг (на 22,3% більше);
  • батона — 17,55 грн за 0,5 кг (на 20,5% більше);
  • макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 21,9% (до 23,89 грн за кг у листопаді 2021 року);
  • борошно пшеничне – на 19,1% (до 14,66 грн за кг);
  • цукор – на 43,1% (до 28,20 грн за кг),
  • соняшникова олія – на 55,4% (до 62,32 грн за 1 л).

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Алкоголь та тютюновы вироби:

  • Пиво вітчизняного виробництва з листопада 2020 року по листопад 2021 року піднялось у ціні у середньому на 9,9% (до 19,19 грн за 0,5 л);
  • горілка — на 1,7% (до 94,22 грн за 0,5 л);
  • вина столові — на 5,2% (до 70,43 грн за 0,75 л);
  • сигарети з фільтром вітчизняних марок у листопаді 2021 року в середньому по Україні продавалися по 50,55 грн за пачку (20 шт.), що на 18,6% дорожче, ніж роком раніше;
  • без фільтру — по 44,87 грн за пачку (дорожче на 17,4%).

Бензин та інші види пального:

  • У листопаді 2021 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 30,80 грн за 1 л (на 33,2% більше, ніж у листопаді 2020 року);
  • бензину А-95 – 31,77 грн за 1 л (на 30,1% більше);
  • дизельного пального – 30,58 грн за 1 л (на 31,1% більше);
  • скраплений газ із листопада 2020 року по листопад 2021 року подорожчав на 46,6%, до 18,78 грн за 1 л.

Загалом споживчі ціни у листопаді 2021 року проти жовтня 2021 року збільшилися на 0,8%; проти листопада 2020 року – на 10,3%, проти грудня 2020 року – на 9,4%. За січень-листопад 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 9,3%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із жовтнем 2021 року становила 0,8%, з початку року – 7,4%.
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Топ коментарі
+41
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14.12.2021 17:08
+40
А помните как зебилы в истерике бились когда цибуля в 19-м подорожала?? Склалывалось впечатление что они одну только цибулю и жрут...
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14.12.2021 17:10
+26
Та то при Порохе можно было снимать репортажи насколько в этом году дороже чем в прошлом. Сейчас независимая журналистика не может позволить себе такую вольность и лить на верховноглавнокомандующего грязь. Дорого? Не варите борщь, варите бульон на лавровом листке!
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14.12.2021 17:18
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В воскресенье на рынке отвел душу! Очередь за яйцами, все ахают от подорожания....
И тут меня понесло:
- Так каждый восьмой из вас голосовал за Зе ! Тарифы вам в 2 раза снизили, войну закончили, народовластие ввели, барыгу посадили, олигархов прищучили, преЗедент шлёт вам ролики с спортзала, а вы за какие-то 3 грн. подорожания тут стоните!?
Только одна пенсионерка сказала:,
- Да, сынок, ты прав.....
Остальные, как бараны, опустили глаза.......
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14.12.2021 17:25 Відповісти
То барани так замислилися ,потупівши очі ,бо досі не второпають що вони обрали !!!))
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14.12.2021 17:27 Відповісти
Ээ, я бы тебе поверил, если бы ты заснял свой спич на камеру. Но походу ты озвучил как говорят французы "эффект лестницы", когда уже покинул публику.
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14.12.2021 18:15 Відповісти
При Порошенку намного быстрее дорожало. И буквально все.
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14.12.2021 17:26 Відповісти
Та ну на !!!))
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14.12.2021 17:28 Відповісти
"Та ну не" - ты хотело сказать?
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14.12.2021 17:30 Відповісти
При Порошенку?!
При Порошенку не було Єрмака вручну керуючого державою, не було монобільшости, не було абсолютної влади.
Була ВР, коаліція, спікер ВР, Прем'єр, та інші.
Це Порошенко прийшов а не Гундосик на все готове, не на мінус 20% промислового потенціалу, військову агресію РФ, розграбовану ригами країну та розвалену армію?!
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14.12.2021 18:11 Відповісти
Очень рад за зе-быдло, купившееся на сериал о голобородьке - у них эпоха бедности сменилась эпохой сладкой, сытой , иногда роскошной, жизни... Надо отменять субсидии и повысить НДС до 100%.
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14.12.2021 17:27 Відповісти
А за себя не рад что за пороха голосовал? Не так обидно по магазинам и рынкам шастать, да?
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14.12.2021 17:32 Відповісти
Мне ,лично,при Порохе было нормально по магазинам и рынкам шастать)это вы,зесрань вечно требовали пол вареника или пол таблетки .
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14.12.2021 17:38 Відповісти
Не знаю, откуда Вы пишете - из лугандона, из беларусии или из паРаши.... В моей стране, в Украине, идет война с мокшанской **********, поэтому я , как вменяемый гражданин Украины, голосовал за верховного главнокомандующего. За политика, имеющего авторитет в США, Европе...За наркозависимого кремлёвского клоуна голосовал только специфический контингент....
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14.12.2021 17:44 Відповісти
Вопрос в том, что вы как малограмотный и закомплексованный человек бахвалитесь что цены на продукты растут, а вы голосовали за Порошенко.
Это и есть идиотизм.
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14.12.2021 19:45 Відповісти
Ти, ідіот, проголосував за блазня, і ціни, що були стабільні з 2016 по 2019 роки виросли вдвічі за два роки. Задоволене, бидло?
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14.12.2021 23:30 Відповісти
Ты такой же баран, которому я выше отвечал. Вам хоть объясняй хоть не обьясняй- баранами родились, ими и останетесь.
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15.12.2021 06:47 Відповісти
в некоторых странах добывающих нефть - топливо на внутреннем рынке продают по цене значительно ниже мировых …а в Украине производящей сельхозпродукцию половину из этого списка - продают на внутреннем рынке по мировым ценам и государство ещё и поддакивает , мол такие мировые цены , вместо того чтобы вмешаться и ограничить рост цен , хотябына некоторые виды сельхозпродукции
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14.12.2021 17:30 Відповісти
Я не курю и не пью. Это очень экономит средстваи инвестирует в здоровье и моя семья тоже. Так противно видеть бухие в хлам рожи забацаные. Блевотная вонищща цыгарок.
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14.12.2021 17:35 Відповісти
Угу,то ,что ты только про бухло с цигарками прочитал-выдало тебя с головой)))))
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14.12.2021 17:39 Відповісти
Так ты, ****, и не жри. Еще больше сэкономишь. Дебил. Тема про подорожание за год а он похвастаться решил. то , что ты предпочитаешь - всем по х...
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14.12.2021 19:11 Відповісти
закинчилась эпоха бидности, ахахахах, тыкайте зелебобикам в хлебало это
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14.12.2021 17:35 Відповісти
Та все подорожчало тому що українські ділки все зерно продають на експорть по найнижчим у світі цінам а повищенням цін на внутрішньому ринук компннсують за рахунок людей.
Так творить тільки держава яка цілеспрямовано хоче знищити країну.
Важку та енергетичну промисловість вже майже знищили атепер взялись за ретього ,,слона,,на яких тримається Україна за сільськогосподарську промисловість.
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14.12.2021 17:36 Відповісти
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14.12.2021 17:36 Відповісти
Другий рік місто косить чума,
Не працюють навіть борделі й тюрма,
Скінчився хліб, скінчилась вода,
З культурного життя - лише свати і квартал.
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14.12.2021 17:40 Відповісти
Ау зебіли! хто відповість?
Скільки пів вареника коштують?
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14.12.2021 17:43 Відповісти
так а "скабеева" с "г+г" уже выпустили серию сюжетов про борщевой набор?
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14.12.2021 17:45 Відповісти
Все последствия от управленства "слуг" и зе, как раз в последний год и выльются всем в копеечку. Бедный нищий и голодный народ, не сможет протестовать. Всю "посуду и столы", мыть потом будем мы, к приходу следующего великого звиздуна.
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14.12.2021 17:47 Відповісти
Результат глупости 73% черни,плебеев,совкодрочеров и наивных дурачков весной 19го.И это еще только начало,старый запас прочности подходит к концу.
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14.12.2021 17:56 Відповісти
Так, стоп! То вже кінець епохи бідності, чи ще трохи треба почекати? З зебільних дебілів ніхто не скаже, що то і як?
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14.12.2021 18:00 Відповісти
Началась эпоха выживания..
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14.12.2021 18:17 Відповісти
РЕКОРДНЫЕ УРОЖАИ ЗЕРНОВЫХ. ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ? В ЧЬЕМ КАРМАНЕ?
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14.12.2021 18:12 Відповісти
Порох, астанавись ! ))
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14.12.2021 18:13 Відповісти
І це вони ще в Нацбанк на повну не залізли.
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14.12.2021 18:16 Відповісти
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14.12.2021 18:16 Відповісти
Зебіли, захищайте найвеличнішого лідера **********, чого язики в дупи засунули!
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14.12.2021 18:21 Відповісти
Каждый день на все растут цены. Коммуналка, продукты, предметы потребления, недвижимость, тарифы на все. И не останавливаются. Зато у правительства все охеренно. Просто диз*ец какой то.
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14.12.2021 18:25 Відповісти
А що там з цінами на квитки 95-го аналу?
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14.12.2021 18:40 Відповісти
инфляция. дорожают.
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14.12.2021 21:36 Відповісти
Ще не всіх пенсів і слабких перебили? Нічого, нестача їжі все швидко виправить. Погано, шо це майже всіх торкнеться.
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14.12.2021 18:48 Відповісти
Нечё жрать. Он ЗЕ цельную 1000 выдаёт на фитнес. Или вот на духовную пищу. И вобще питание святым духом очень целительно, очищает и просветляет. Народ физически поголодает и наконец-то включит мозги
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14.12.2021 19:11 Відповісти
чудны дела твои Господи - цены в Украине растут на ВСЁ, а вот доллар($) почему то "падает"! совпадение? не думаю...
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14.12.2021 20:15 Відповісти
Продукти на хліб не намажеш! (Мосійчук)
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14.12.2021 20:49 Відповісти
даешь 4-х летку в 2 года!
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14.12.2021 21:37 Відповісти
Хуже не будет! Голосуй по приколу!😁😁
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14.12.2021 21:39 Відповісти
"жить стало лучше, жить стало веселее" (с) Сралин
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14.12.2021 21:47 Відповісти
и що? Экономика рыночная: сколько хочу - столько и цену накручиваю. Какие проблемы? Не хотите - не покупайте.
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14.12.2021 22:07 Відповісти
Та да ЗЕбил..вона как запел..А когда Порошенко был президентом то весь ЗЕскот в истерике бился проклинал лично Порошенко за то шо цибуля подорожала на 50 копочек.
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15.12.2021 01:59 Відповісти
А де у цьому переліку авокадо, оливкова олія, стевія ?

А якщо без жартів, то зелохи зробили себе разом, нехай жеруть своє зелене лайно. Здорожчали не лише харчі, а майже усе.
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14.12.2021 22:16 Відповісти
Эх,а помнится $ был по пять.
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15.12.2021 03:18 Відповісти
То ще не все. З нового року зебілята будуть жерти все (включно з одежею, транспортом, таифами тощо) на 15-18% дорожче.
Тільки не забувайте славити клована
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15.12.2021 08:49 Відповісти
Слышен глас Коли Тищенка: "Епоха бідності закінчилась"
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15.12.2021 08:51 Відповісти
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