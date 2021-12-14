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У Зеленського понад 70 працівників УДО в першому колі "лічки". Це залякана людина, - Луценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Зеленського понад 70 працівників УДО в першому колі

Президента Володимира Зеленського постійно залякують загрозами його життю та родини голови держави.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, ще до обрання президентом дехто з політиків побачив у президент страх за своє життя "і з того часу Зеленський живе в атмосфері постійних сигналів про небезпеку його життю".

"Вже розповідали про ймовірність отруєння членів його родини, небезпеки проживання в його приватному булинку, небезпеки пересування.. Що вам казати – у нього понад 70 працівників УДО в першому колі "лічки", - розповів Луценко.

Ексгенпрокурор зазначив, що у Порошенка було в рази менше - чоловік 10-15.

"Але це мова про перше коло. На периметрі стоять інші – є ще розвідки, є ще передові групи. І такого ще не було ніколи. Я не кажу, що це погано і президента не треба охороняти. Ні, держава має оберігати – і для держави, що 10, що 70 осіб не така вже й розкіш. Питання в атмосфері, у якій він живе. І ми її бачили на цій пресконференції – це залякана людина з комплексом Наполеона", - сказав Луценко.

"Але оця інформація про небезпеку життю – це як наркотик, в ній постійно треба підіймати градус. В результаті від простих замахів до нього перейшли до замахів на нього, імені Васі Лаптєва. Ви ж знаєте, що це офіцер ФСБ, який нібито говорив з українськими відставними офіцерами. І цей "заколот" коментував цілий Байден. Тобто ця заляканість і утримання влади дуже впливає на політику президента Зеленського. І це ключове в цій історії", - наголосив політик.

Докладніше читайте в інтерв'ю Цензор.НЕТ з Юрієм Луценком.

Читайте: "Зеленському треба було боятися не путчу 1 грудня імені Ахметова, а державного путчу 20 лютого - через енергетику", - Луценко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+67
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14.12.2021 17:28
+49
Надо говорить так, как есть - сцикливый недонаполеон.

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14.12.2021 17:27
+33
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14.12.2021 17:40
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Само собою - він обісрався, але й нам обісратися від його лякливості, кумедія з цим коміком.
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14.12.2021 18:37 Відповісти
Колись близько знайомий ДАІшник з південної України казав що йому не подобався Ющенко коли приїзджав. Бо пересувався непомітно без перекриття вулиць та міліцейської охорони. І коли став президентом Янукович то знову цей знайомий відчув почуття особистої влади. Знову можна було гасать по дорозі з криками у мегафон СТАЯТЬ БАЯЦЦА, тикать жезлом. Тримати автівки на периферійних проїздах годинами. Результат жаги до звернього ставлення до людей- зараз він з протилежного боку українського кордону.
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14.12.2021 18:41 Відповісти
Eto tochno, kokgda eto ************** jeholo do Latviji, tak trebovala ohrana boljshe security chem kogda jehali prezidenti USA
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14.12.2021 18:45 Відповісти
73% скотов продали и предали страну на которую им наплевать ...это их выбор во время войны поставить на убогое недалёкое ничтожество...это не он такой это портрет этих ублюдков..
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14.12.2021 18:54 Відповісти
Боится - это очень хорошо!
Это гарантия того, что что пацанчик не продаст Украину
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14.12.2021 19:43 Відповісти
логика в чем?
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14.12.2021 22:20 Відповісти
Продаст Украину = не жилец. Вот логика
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15.12.2021 22:21 Відповісти
УДО это "условно-досрочные освобожденные"?
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14.12.2021 19:45 Відповісти
Какое ничтожество, так за свою задницу переживает.
И зачем было уходить из квартала?
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14.12.2021 20:50 Відповісти
"наридный президент"в окружении ********* нарида)))
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14.12.2021 22:18 Відповісти
Короче, не лох, в бздун пархатый
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14.12.2021 23:09 Відповісти
Скоро вся полиция с СБУ будет охранять наркомана.
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15.12.2021 00:00 Відповісти
чушь.
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15.12.2021 02:07 Відповісти
Необходимо на 50% сократить админхозрасходы во ВСЕХ государственных структурах !!!

Скоро бюджет не сможет обслуживать ЭТИ... и ЭТИХ... !!!
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15.12.2021 05:54 Відповісти
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