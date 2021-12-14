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Луценко розповів про ризики від імплементації формули Штайнмаєра: "Хєровий і ще хєровіший"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Луценко розповів про ризики від імплементації формули Штайнмаєра:

Імплементація формули Штайнмаєра навряд чи стане причиною для масових протестів, але по факту це може призвести до низки негативних наслідків, які вже і спровокують протести.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

Луценко проаналізував ризики, які можуть настати в разі імплементації формули Штайнмаєра.

На його думку, знести з Конституції, що наша мета НАТО та ЄС - не вдасться.

"Бо це захищена стаття Конституції і щоб її знести, треба провести референдум. А чи вдасться це на референдумі - не вірю, бо всі опитування за останні роки показують переважну підтримку НАТО і ЄС. За такіої відвертої загрози Кремля, впевнений, що вона встоїть", - сказав Луценко.

"Друге – закон про спецстатус ОРДЛО. Кожен рік він поновлюється. Колись це була страшна проблема через позицію "Свободи" і багатьох патріотів поза парламентом. Але це була демонстрацією України першого кроку всередині Мінська, а оскільки Росія не робить жодного кроку, то ми не йдемо далі. Це був імітаційний крок, і кожного року ми цей спецстатус продовжуємо, і цього теж – навіть ніхто і не помітив цього", - нагадав політик.

"Але ж можна піти далі – і вимагати закон про, прости Господи, самостійну народну міліцію, прокуратуру, суди. Чи можна це зробити? Теоретично так, якщо більша частина "Слуг" погодиться (але я думаю, що вони не зможуть зробити це), плюс ОПЗЖ, плюс інші групи, які готові миритись з Кремлем, можуть нашкребти 226 голосів. Це небезпека!" - зауважив Луценко.

Також читайте: Єрмак - агент впливу РФ, а не шпигун, - Луценко

Також він назвав серед можливих наслідків – відновлення водопостачання в Крим, для чого потрібне лише розпорядження уряду.

"Але тут виникає питання, про яке ти Женя говорив, а я так довго відповідаю, якщо все це пройде, як на це зреагує суспільство? Є два варіанти: хєровий і ще хєровіший. Якщо ніяк не відреагує, то це хєрово, бо це відкладений розпад держави. Ми ж розуміємо, що як тільки стане успішною легалізація "ЛНР" і "ДНР", яка республіка буде наступною? Одеська, Закарпатська, Вінницька, Львівська… не хочу перераховувати – бо там, де захоче Москва", - зазначив політик.

"А якщо суспільство (яке накопичило колосальну кількість зброї) сильно зреагує, тоді заворушення в центрі столиці (підкреслю заворушення, а не Майдан, який був завжди мирним, веселим і солідарним) можуть бути використані кремлівською пропагандою як привід для вторгнення – для захисту російськомовного населення. І ця карта, про яку ви питаєте, дуже нагадує не війська вторгнення, а так звані миротворчі сили, які Путін вирішить забезпечити стабільністю. Отака моя довга відповідь", - заявив Луценко.

Інтерв'ю з ексгенпрокурором Юрієм Луценком читайте тут.

Також читайте: "Зеленському треба було боятися не путчу 1 грудня імені Ахметова, а державного путчу 20 лютого - через енергетику", - Луценко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Нічого доброго нас не чекає.
Бо ж зебілля навалом.
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14.12.2021 18:01
+11
Зеля вже нагородив дєл на довічне. Того воно так і трясеться за свою задніцу.
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14.12.2021 18:04
+10
да все что ты перечислил и есть
1. вазелин подписал формулу штанмайера
2. армия не обеспечивается, питание стало отвратительным, нового вооружения нет
3. именно вазелин решил что пора покупать электроэнергию у рашки и беларуси
мало?
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14.12.2021 18:12
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Нічого доброго нас не чекає.
Бо ж зебілля навалом.
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14.12.2021 18:01 Відповісти
Но Зеля ведь на это пошел в Париже ! Манкурт и предатель

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14.12.2021 18:02 Відповісти
Зеля вже нагородив дєл на довічне. Того воно так і трясеться за свою задніцу.
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14.12.2021 18:04 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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14.12.2021 18:05 Відповісти
Что ,например? Продажные Минские соглашения? Или обворовывает армию? Или торгует с рашкой? Давай ,приведи пример
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14.12.2021 18:09 Відповісти
да все что ты перечислил и есть
1. вазелин подписал формулу штанмайера
2. армия не обеспечивается, питание стало отвратительным, нового вооружения нет
3. именно вазелин решил что пора покупать электроэнергию у рашки и беларуси
мало?
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14.12.2021 18:12 Відповісти
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14.12.2021 18:16 Відповісти
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14.12.2021 18:18 Відповісти
Імплементація цього непотреба ,це поразка і здача України московитам !!!)))
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14.12.2021 18:04 Відповісти
Вот кто он вообще такой ? Этот недоучка картавый. Сидел бы вообще смолчал в тряпочку.
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14.12.2021 18:04 Відповісти
Стули пельку ,тампакс кремлівський ,кишками тхне !!)))
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14.12.2021 18:07 Відповісти
Может напомните кого посадил кроме печени этот плокулол чтоб его оправдывать?
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14.12.2021 18:09 Відповісти
Попередники , це минуле ,це досвід ,який слід осмислювати ,брати до уваги і жити далі ,жити сьогоденнм !! Треба дивитися і висловлювати власні претензії до чинної влади!!)))
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14.12.2021 18:15 Відповісти
Я з Югіком знайом особисто ,ще з 91 р. і чого варта ця потвора я знаю !! Але сенс статті в формулі цього штангельциркуля !!)))
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14.12.2021 18:22 Відповісти
Нік Ріта, а пишеш від чоловічого роду, боюсь уявити як ви знайомі
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15.12.2021 00:11 Відповісти
Це нік моєї жінки ,в якої ім"я Ритта,мвй нік десь забанений ,вже другий !!!)))
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15.12.2021 00:13 Відповісти
Експерт у всіх галузях. Дипломатія, юриспруденція, енергетика...
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14.12.2021 18:08 Відповісти
Справжній таксист )
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14.12.2021 23:26 Відповісти
Дешеві зелені трюки для примітивних: Луценко, Рошен, і російська електрика

https://www.youtube.com/watch?v=zx6m5X3Gvg4&t=6s
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14.12.2021 18:25 Відповісти
Это ты про зельцмана?
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14.12.2021 18:53 Відповісти
Та куди ж йому до "фахівців", що ЗЕ зараз набирає
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15.12.2021 07:28 Відповісти
Югик "разродился" большим интерьвью. Оно полностью даже в одну статью на "Цензоре" не умещается. ))
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14.12.2021 18:07 Відповісти
Точно югку не опохмелили.Он как разошелся.
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14.12.2021 18:13 Відповісти
Андрію ,охолонь !! Стаття не про Югіка,а про формулу Штангельциркуля ,чи ти вважаєш що її слід імплементувати ???)))
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14.12.2021 18:26 Відповісти
Вот! Нормальный человек спросил. Я - честно отвечу- мой личное мнение таково: эта вся возня- навсегда. Потому, эта срань, от Штанмайера- просто промежуточный этап, для навешивания лапши. Завтра будет Формула Пи, по имени очередного вируса. Одни мы останемся в нетрадиционном половом органе, в заднице. И всё.
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14.12.2021 18:30 Відповісти
Эта срань, война и возня за территории- навсегда, по этому срем на югика, на папередников, выбрали зелебобку и теперь не верим что страна вывезет

когда будет штурм- сбежим за кордон

зегниды!
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14.12.2021 18:42 Відповісти
Детка, не стоит нервничать. Я никуда не сбегу, это точно, мне мои коты не позволят, а я и не стану возражать. А ты щас где? Я, хотя бы в 17 км от линии фронта. Мне. если что, можно и из танкового орудия в форточку влупить. И вот так- уже 7 лет. А ты где, воин сраный?
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14.12.2021 18:51 Відповісти
Я щас не в положении- нетрадиционным половым органом к верху как те кому можно влупить в форточку, но это в первую очередь заслуга того, что мне действительно было очевидно за кого проголосовать. До 19го речь шла о западных миротворцах на донбасе. Уверен что твоя жопа была даже более защищена еще парочкой километров и спинами ЗСУ.
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14.12.2021 20:52 Відповісти
свинособака, тебя каким ветром сюда занесло? тебе на срувесну надо
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14.12.2021 18:38 Відповісти
Ни одна страна мира не имеет в Конституции статью о желании стремиться в военный блок.-Ни в одной стране мира нет главнокомандующего- четыреждыуклониста, пианиста в кипе. И это во время войны. Откуда украинцам растолковываешь как им жить? Где за Украину страдаешь? В какой стране ?
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14.12.2021 18:38 Відповісти
1. Так і 73% довбнів немає ні в одній країні світу...
2. Стаття введена відповідно до законів України конституційнию більшістю депутатів ВРУ
3. Формулу Штайнмайєра підписав Зеленський. До цього вона цим штангенциркулем лише озвучувалася і мала негативні відгуки від Порошенка.
4. Можете навести доказ того, що Порошенко підписав мінськи домовленості?
5. Професійна Ванга чи Нострадамус у 40-му поколінні? Про безвіз, асоціацію і Томос казали те саме... Але тільки "за парєбріком"...
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14.12.2021 18:39 Відповісти
1. Коля, в Конституції України так такої статті немає. Інше - така саме маячня як і перше.
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14.12.2021 18:58 Відповісти
Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". Ещё не вечер. Ермак-Козырь с Демченко замастырят подлянку и покруче.
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14.12.2021 18:27 Відповісти
На фоне зеленского и гогилашвили, Югик кажется святым, а его треп, бальзам для ушей.
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14.12.2021 18:38 Відповісти
 
 