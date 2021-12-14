Луценко розповів про ризики від імплементації формули Штайнмаєра: "Хєровий і ще хєровіший"

Імплементація формули Штайнмаєра навряд чи стане причиною для масових протестів, але по факту це може призвести до низки негативних наслідків, які вже і спровокують протести.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

Луценко проаналізував ризики, які можуть настати в разі імплементації формули Штайнмаєра.

На його думку, знести з Конституції, що наша мета НАТО та ЄС - не вдасться.

"Бо це захищена стаття Конституції і щоб її знести, треба провести референдум. А чи вдасться це на референдумі - не вірю, бо всі опитування за останні роки показують переважну підтримку НАТО і ЄС. За такіої відвертої загрози Кремля, впевнений, що вона встоїть", - сказав Луценко.

"Друге – закон про спецстатус ОРДЛО. Кожен рік він поновлюється. Колись це була страшна проблема через позицію "Свободи" і багатьох патріотів поза парламентом. Але це була демонстрацією України першого кроку всередині Мінська, а оскільки Росія не робить жодного кроку, то ми не йдемо далі. Це був імітаційний крок, і кожного року ми цей спецстатус продовжуємо, і цього теж – навіть ніхто і не помітив цього", - нагадав політик.

"Але ж можна піти далі – і вимагати закон про, прости Господи, самостійну народну міліцію, прокуратуру, суди. Чи можна це зробити? Теоретично так, якщо більша частина "Слуг" погодиться (але я думаю, що вони не зможуть зробити це), плюс ОПЗЖ, плюс інші групи, які готові миритись з Кремлем, можуть нашкребти 226 голосів. Це небезпека!" - зауважив Луценко.

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Також він назвав серед можливих наслідків – відновлення водопостачання в Крим, для чого потрібне лише розпорядження уряду.

"Але тут виникає питання, про яке ти Женя говорив, а я так довго відповідаю, якщо все це пройде, як на це зреагує суспільство? Є два варіанти: хєровий і ще хєровіший. Якщо ніяк не відреагує, то це хєрово, бо це відкладений розпад держави. Ми ж розуміємо, що як тільки стане успішною легалізація "ЛНР" і "ДНР", яка республіка буде наступною? Одеська, Закарпатська, Вінницька, Львівська… не хочу перераховувати – бо там, де захоче Москва", - зазначив політик.

"А якщо суспільство (яке накопичило колосальну кількість зброї) сильно зреагує, тоді заворушення в центрі столиці (підкреслю заворушення, а не Майдан, який був завжди мирним, веселим і солідарним) можуть бути використані кремлівською пропагандою як привід для вторгнення – для захисту російськомовного населення. І ця карта, про яку ви питаєте, дуже нагадує не війська вторгнення, а так звані миротворчі сили, які Путін вирішить забезпечити стабільністю. Отака моя довга відповідь", - заявив Луценко.

Інтерв'ю з ексгенпрокурором Юрієм Луценком читайте тут.

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