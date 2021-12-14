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Данілов про ймовірність російського вторгнення до України: Загроза постійна, але зараз ситуація під контролем

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Данілов про ймовірність російського вторгнення до України: Загроза постійна, але зараз ситуація під контролем

Загроза вторгнення Російської Федерації до України є постійно. Але на сьогоднішній день ситуація знаходиться під контролем.

Про це на брифінгу для журналістів заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Чи є на сьогоднішній день загроза нашій країні? Звичайно, є, вона постійна. Починаючи з 2014 року, ми знаходимося в активній фазі з'ясування відносин з РФ, і це не наша вина, ми ні на кого не нападали. Ситуація знаходиться під контролем, навчання вони проводять постійно. Інша справа, що раніше на це не так звертали увагу", - зазначив він.

За його словами, нинішнє скупчення російських військових на кордоні не є загрозливим для України.

"Що стосується наявності і пересування техніки - вони роблять це постійно. Вони постійно ставлять табори, але в них немає сьогодні такої кількості людей, яку ми вважали б загрозливою. Але це не означає, що це не буде відбуватися завтра", - додав секретар РНБО.

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Автор: Ірина Дашківська
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Під контролем з чийого боку:України,чи х@йла?
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14.12.2021 17:30 Відповісти
...Национальное самосознание стало пробуждаться в рф даже у таких народов, которые, как это казалось еще два-три десятка лет назад, уже окончательно задавлены и русифицированы: марийцы, удмурты, мокши, эрзя все громче требуют, как минимум, культурной автономии, а следом неизбежно потребуют и политической. И этот процесс, по всем признакам, только набирает обороты.

Между тем, никаких "русских" земель за пределами МКАДа вообще не существует. Есть Украина, у которой Московия украла название "Русь", но Украина - не Россия. И даже северные области, о которых упоминал Сокуров, могут считаться "русскими" только условно. К тому же, и в среде этнических условных русских (условных, потому что никаких "русских" как этноса не существует, есть лишь сумма порабощенных Москвой народов) все чаще проявляется желание если не найти свои корни, то хотя бы прирасти к новым, но непременно нерусским корням. Калининградская область, из которой были выселены все немцы, но которая желает возродиться в виде Восточной Пруссии и уйти прочь от России - самый яркий, но не единственный тому пример.

Таким образом, идея демонтажа России и появления на ее месте нескольких десятков малых государств упала на подходящую почву. Сама по себе, из-за бунтов снизу, РФ, разумеется, не распадется. Но группа энергичных авантюристов уже имеет шанс осуществить такой сценарий и управлять его развитием с выгодой для себя. Последнее, правда, сопряжено с риском: чтобы контролировать этот хаос, нужно большое искусство. Ничего даже близкого по способностям и возможностям в видимом окружении Путина нет, да и не предвидится. - https://charter97.org/ru/news/2021/12/14/447598/
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14.12.2021 18:23 Відповісти
Слава богу...Бубочка взяв на контроль...
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14.12.2021 17:34 Відповісти
Загроза постійна, але.- Чтобы да так нет. Будем посмотреть. Удобный ответ на все случаи. Когда о себе заявлять надо, чтобы не забыли, а сказать нечего. Или не хочется напрягаться.
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14.12.2021 17:42 Відповісти
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14.12.2021 17:49 Відповісти
Куда бы вас деть контролеров хреновых.
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14.12.2021 17:51 Відповісти
Навіть і не думав, що Данілов контролює Путіна😀😀😀😀
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14.12.2021 17:56 Відповісти
Советский Союз отслеживал подготовку Гитлера к нападению по котировкам продаж баранины в Южной Америке. Шерсть, для зимних шинелей.
Контролировать можно чем угодно.
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14.12.2021 18:06 Відповісти
В сдохшем концентрационном лагере "ссср" были подразделения высокооплачиваемых "разведчиков" укомплектованные исключительно родственниками высокопоставленных красных людоедов, которые вели учет времени включения и выключения света в окнах Пентагона, Белого Дома, Конгресса США, воровали "секретные" бесплатные схемы из метро и страницы из уличных телефонных справочников и туристические брошюры в музеях и галереях
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14.12.2021 19:18 Відповісти
Большинство закрытой информации собирается из открытых источников.
Вермахтовские карты СССР были на много лучше прописаны чем советские.
Упрощая: Три - четыре публикуемые карты накладываются одна на другую. Там брались ещё дореволюционные.
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14.12.2021 20:15 Відповісти
Спасибо, отец родной))
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14.12.2021 18:07 Відповісти


Galina_W_


@galadriel999

·
1 год



1. Гогілашвілі проходив у справі поширення метадону (синтетичного аналога героїну). 2.Шприц із метадоном Гогілашвілі підкидав Бурбі йому в кабінет, щоб змусити замовкнути у справі "вагнерівців". 3.Метадон було знайдено у загиблого депутата Антона Полякова. Співпадіння? Не думаю
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14.12.2021 18:13 Відповісти
В сдохшем концентрационном лагере "ссср" были подразделения высокооплачиваемых "разведчиков" укомплектованные исключительно родственниками высокопоставленных красных людоедов, которые вели учет времени включения и выключения света в окнах Пентагона, Белого Дома, Конгресса США, воровали "секретные" бесплатные схемы из метро и страницы из уличных телефонных справочников и туристические брошюры в музеях и галереях
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14.12.2021 19:19 Відповісти














jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
22 мин



После переговоров Бидона с пуйлом прослеживается новая риторика укр.власти об уступках (референдум и прочее) по Донбассу. А про Крым вообще забыли. Говорящая голова Данилов прямым текстом заявил о сдаче укр.интересов.
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14.12.2021 23:03 Відповісти
 
 