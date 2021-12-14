Данілов про ймовірність російського вторгнення до України: Загроза постійна, але зараз ситуація під контролем

Загроза вторгнення Російської Федерації до України є постійно. Але на сьогоднішній день ситуація знаходиться під контролем.

Про це на брифінгу для журналістів заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Чи є на сьогоднішній день загроза нашій країні? Звичайно, є, вона постійна. Починаючи з 2014 року, ми знаходимося в активній фазі з'ясування відносин з РФ, і це не наша вина, ми ні на кого не нападали. Ситуація знаходиться під контролем, навчання вони проводять постійно. Інша справа, що раніше на це не так звертали увагу", - зазначив він.

За його словами, нинішнє скупчення російських військових на кордоні не є загрозливим для України.

"Що стосується наявності і пересування техніки - вони роблять це постійно. Вони постійно ставлять табори, але в них немає сьогодні такої кількості людей, яку ми вважали б загрозливою. Але це не означає, що це не буде відбуватися завтра", - додав секретар РНБО.

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